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Аманат, 2022

2022 / Россия
8.6 Оцените
38 голосов
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Историческая драма о превратностях судьбы, преданности и любви
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Причины посмотреть Факты О фильме

Военная тема не становится основной в развитии сюжета фильма. Несмотря на демонстрацию боевых действий, фильм не о войне, а о превратностях судьбы, чувствах и любви.

В основу ленты легли реальные исторические события, однако авторы сделали упор на личность, а не на документальное отражение фактов на экране. В фильме поднимаются темы патриотизма, чести и достоинства, а также становления характера и формирования гражданской позиции.

Несмотря на давность происходящих событий, картина является актуальной на сегодняшний день за счет множества посланий к зрителю. Каждый, независимо от возраста, найдет для себя главное в сюжете. Кому-то станет интересно, как была устроена политическая система в России того периода, а для других на первый план выйдут любовные и дружеские взаимоотношения героев.

Съемки проходили в Дагестане, поэтому в ленте задействованы необычные и колоритные локации. Авторы также отмечают, что одной из задач было привлечение туристов в регион, так как многие стали забывать, насколько красивыми могут быть пейзажи на Родине.

Фильм основан на биографии старшего сына имама Шамиля Джамалуддина. Мальчик был отдан своим отцом в качестве залога русскому царю в 1839 году. Ребенку было 9 лет. Лента стала первой в истории российского кинематографа экранизацией жизни этого героя.

Несмотря на то, что в основу сюжета фильма легли реальные исторические события, он не является документальным. Авторы взяли факты в качестве основания, но представили при этом художественную интерпретацию трагической судьбы героя.

Президент РФ Владимир Путин в какой-то степени стал консультантом авторов фильма в вопросе сценария. Отрывок ленты был представлен ему в 2021 году на форуме «Машук». Он помог создателям ленты с образом императора Николая I, так как имеет глубокие познания в истории.

Картину начинал снимать Антон Сиверс, однако из-за пандемии процесс производства пришлось на некоторое время отложить. После этого кинематографист не смог приступить к съемкам, так как уже был занят в другом проекте. Работу заканчивал Рауф Кубаев. Он занимался съемкой в Дагестане тех сцен, которые имели отношение к Кавказу.

История любви сына Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне драматических событий военной истории России первой половины XIX века. Джамалутдин вошёл в историю как «великий заложник», и фильм — это попытка ответить на вопрос: заложник большой политики или большой любви. Исторический контекст заката Николаевской эпохи, на фоне которого разворачивается история о любви и предательстве, чести и долге, служении отчизне и верности данному слову станет ключевым для фильма.

8.6 Оцените
38 голосов
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 26 мая 2022
Премьера в мире 26 мая 2022
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Антон Сиверс
Антон Сиверс
В ролях
Арслан Мурзабеков
Арслан Мурзабеков
Камиль Мурзабеков
Камиль Мурзабеков
Дмитрий Соломыкин
Дмитрий Соломыкин
Андрей Соколов
Андрей Соколов
Василий Мичков
Василий Мичков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Аманат 1 постер
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Пять звезд на Новокузнецкой
11:00 от 150 ₽
Пять звезд на Смоленской
13:40 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Талгат Орынбасар 28 марта 2020, 21:50
Смотрел фильм с большим удовольствием. В то время были настоящие батыры, они не боялись не чего, всегда готовы были пожертвовать собой. История учит… Читать дальше…
Елена Несмеева 26 мая 2022, 18:59
Удивительно глубокий и поучительный фильм! Очень интересно смотреть взаимоотношения народов Дагестана и России, очень красивые пейзажи ,артисты,… Читать дальше…
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38 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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«Аманат» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой Новокузнецкая
2D
11:00 от 150 ₽
Пять звезд на Смоленской Смоленская
2D
13:40 от 450 ₽
Синема Стар Рио на Ленинском проспекте Проспект Вернадского
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