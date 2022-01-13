Ненастоящий папа, 2022

Картина отлично подойдет для тех, кто хочет отдохнуть за вечерним семейным кинопросмотром и вдоволь посмеяться над незамысловатым, но веселым и увлекательным сюжетом. Продюсер Давид Самарас выясняет, что его 9-летний сын Бенито, по всей видимости, не его родной сын. Вместе с мальчиком он отправляется на поиски биологического отца ребенка.

В фильме подобран блестящий каст, состоящий из популярных латиноамериканских актеров. В одной из ролей на экране предстанет легендарная актриса и певица Наталья Орейро, полюбившаяся российским зрителям по образу воспитанницы монастыря Милли из многосерийной мелодрамы «Дикий ангел».

Бенджамин Отеро прекрасно воплотил образ маленького героя по имени Бенито, который ищет своего родного отца. Однако роль в этом фильме не стала для юного дарования дебютом. Одиннадцатилетний актер уже сыграл в двух аргентинских новеллах – «Потерянная» (2018) и «Дорога к успеху» (2022). Там мальчику досталась главная роль – Энцо.

Отправившись на поиски настоящего отца Бенито, герои сталкиваются с несколькими претендентами на эту роль. Перед зрителями предстает красочная палитра образов, где все персонажи – характерные, самобытные и оригинальные.