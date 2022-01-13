Ненастоящий папа, 2022

Картина отлично подойдет для тех, кто хочет отдохнуть за вечерним семейным кинопросмотром и вдоволь посмеяться над незамысловатым, но веселым и увлекательным сюжетом. Продюсер Давид Самарас выясняет, что его 9-летний сын Бенито, по всей видимости, не его родной сын. Вместе с мальчиком он отправляется на поиски биологического отца ребенка.
В фильме подобран блестящий каст, состоящий из популярных латиноамериканских актеров. В одной из ролей на экране предстанет легендарная актриса и певица Наталья Орейро, полюбившаяся российским зрителям по образу воспитанницы монастыря Милли из многосерийной мелодрамы «Дикий ангел».
Бенджамин Отеро прекрасно воплотил образ маленького героя по имени Бенито, который ищет своего родного отца. Однако роль в этом фильме не стала для юного дарования дебютом. Одиннадцатилетний актер уже сыграл в двух аргентинских новеллах – «Потерянная» (2018) и «Дорога к успеху» (2022). Там мальчику досталась главная роль – Энцо.
Отправившись на поиски настоящего отца Бенито, герои сталкиваются с несколькими претендентами на эту роль. Перед зрителями предстает красочная палитра образов, где все персонажи – характерные, самобытные и оригинальные.
Картину поставил Ариэль Виноград – аргентинский режиссер, сценарист и продюсер. В различных проектах он примерял на себя амплуа актера, оператора и монтажера. Ариэль специализируется на комедиях и мелодрамах, среди которых «Афера века» (2020) и сериал «Как выжить будучи одиноким» (2020).
Производством фильма занимается аргентинская продюсерская компания Patagonik Film Group. Они выпустили в свет такие картины как «Коэн против Рози» (1998), «Одержимость Пелигроса» (2004), «Ремейк» (2006) и многие другие. Компания также известна дизайном визуальных эффектов и созданием компьютерной анимации.
Саундтрек для ленты написал известный аргентинский композитор Педро Онетто. Также его авторству принадлежит музыка, звучащая в картине «Подпольное детство» (2011). Педро Онетто получил немало почетных наград в качестве сочинителя, среди которых Silver Condor Award for Best Original Song и Sur Award for Best Original Music.
Слоган фильма звучит так: «Что, если вы найдете то, что не искали?». Героям предстоит проделать долгий путь, чтобы разобраться в своих противоречивых чувствах друг к другу и понять, что настоящее родство не всегда подтверждается при помощи генетической экспертизы.
Главный герой неожиданно узнает, что его 9-летний сын не является его биологическим ребенком. Тогда мальчик просит помочь ему найти его настоящего папу.