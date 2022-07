Ненастоящий папа, 2022

Картину поставил Ариэль Виноград – аргентинский режиссер, сценарист и продюсер. В различных проектах он примерял на себя амплуа актера, оператора и монтажера. Ариэль специализируется на комедиях и мелодрамах, среди которых «Афера века» (2020) и сериал «Как выжить будучи одиноким» (2020).

Производством фильма занимается аргентинская продюсерская компания Patagonik Film Group. Они выпустили в свет такие картины как «Коэн против Рози» (1998), «Одержимость Пелигроса» (2004), «Ремейк» (2006) и многие другие. Компания также известна дизайном визуальных эффектов и созданием компьютерной анимации.

Саундтрек для ленты написал известный аргентинский композитор Педро Онетто. Также его авторству принадлежит музыка, звучащая в картине «Подпольное детство» (2011). Педро Онетто получил немало почетных наград в качестве сочинителя, среди которых Silver Condor Award for Best Original Song и Sur Award for Best Original Music.

Слоган фильма звучит так: «Что, если вы найдете то, что не искали?». Героям предстоит проделать долгий путь, чтобы разобраться в своих противоречивых чувствах друг к другу и понять, что настоящее родство не всегда подтверждается при помощи генетической экспертизы.