Команда котиков, 2021

«Команда котиков» — отличный вариант для просмотра вместе с детьми. История вражды милых тюленей с хищными акулами не даст заскучать ни на секунду, а веселые шутки в исполнении героев смогут рассмешить не только малышей, но и взрослых.
В лучших традициях жанра повествование регулярно разбавляется красочными музыкальными номерами, а за пение отвечает обладатель трех премий «Грэмми» Сил, подаривший голос одному из второстепенных персонажей.
Впечатляющий дебют двух режиссеров Грега Кэмерона и Кэйна Краудаса. Им удалось создать яркие образы, которые запоминаются надолго. Вполне вероятно, однажды творческий тандем порадует зрителей новыми работами с куда большим бюджетом.
Мультфильм «Команда котиков» — еще один успешный релиз стриминговой платформы Netflix, который обрел особую популярность среди подписчиков со всего света. Благодаря онлайн-сервису, вы получите возможность ознакомиться с одним из главных хитов южноафриканской анимации на сегодняшний день, который ничем не уступает голливудским аналогам.
Участие звезд с мировым именем, включая Дж. К. Симмонса («Одержимость», «Человек-паук»), Джесси Ашера («Пацаны»), Шарлто Копли («Хардкор», «Район №9») и Мэттью Риза («Американцы», «Козёл отпущения»).
Третий полный метр южноафриканской студии Triggerfish Animation. Здесь также создавались «Замбезия» (2012) и «Король сафари» (2014).
Производство началось в мае 2018 года и завершилось летом 2021 года.
События разворачиваются в Южной Африке, тогда как главные герои являются капскими морскими котиками, обитающими в этом регионе.
По меньшей мере пятнадцатый полнометражный мультфильм, в котором Патрик Варбертон задействован в качестве актера озвучки. За его плечами работа над «Сезоном охоты», «Похождениями императрицы», «Правдивой историей Красной шапочки», «Гриффинами», «Ким Пять-с-плюсом» и другими крупными хитами.
«Команда котиков» вышла в прокат в Нидерландах 13 октября 2021 года, после чего демонстрировалась в кинотеатрах других стран, включая ЮАР, Польшу и Бельгию. Затем компания Netflix купила права и выпустила мультфильм у себя на сервисе 31 декабря 2021 года.
В интервью Мэттью Риз признался, что озвучивать роль его вынудил четырехлетний сын, который без ума от акул.
Второй опыт работы Дольфа Лундгрена над анимацией. Ранее он фигурировал в мультсериале «Санджей и Крейг». Широкой аудитории актер известен по боевикам 90-х годов «Универсальный солдат» и «Рокки 4».
Морскому котику по имени Куинн надоело, что в окрестных водах хозяйничают акулы, и никто не может дать им отпор. Он решает создать супер крутую команду морских котиков, которая могла бы постоять за себя и своих собратьев. Куинну придется проявить всю свою изобретательность, чтобы отобрать несколько смельчаков и сделать из этих милых и, по своей природе, добродушных созданий суровых бойцов спецназа.