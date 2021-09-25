Команда котиков, 2021

«Команда котиков» — отличный вариант для просмотра вместе с детьми. История вражды милых тюленей с хищными акулами не даст заскучать ни на секунду, а веселые шутки в исполнении героев смогут рассмешить не только малышей, но и взрослых.

В лучших традициях жанра повествование регулярно разбавляется красочными музыкальными номерами, а за пение отвечает обладатель трех премий «Грэмми» Сил, подаривший голос одному из второстепенных персонажей.

Впечатляющий дебют двух режиссеров Грега Кэмерона и Кэйна Краудаса. Им удалось создать яркие образы, которые запоминаются надолго. Вполне вероятно, однажды творческий тандем порадует зрителей новыми работами с куда большим бюджетом.

Мультфильм «Команда котиков» — еще один успешный релиз стриминговой платформы Netflix, который обрел особую популярность среди подписчиков со всего света. Благодаря онлайн-сервису, вы получите возможность ознакомиться с одним из главных хитов южноафриканской анимации на сегодняшний день, который ничем не уступает голливудским аналогам.

Участие звезд с мировым именем, включая Дж. К. Симмонса («Одержимость», «Человек-паук»), Джесси Ашера («Пацаны»), Шарлто Копли («Хардкор», «Район №9») и Мэттью Риза («Американцы», «Козёл отпущения»).