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Команда котиков Команда котиков
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Seal Team

Команда котиков, 2021

2021 / ЮАР
8.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Мультфильм о храбрых морских котиках и их борьбе с кровожадными акулами
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Команда котиков» — отличный вариант для просмотра вместе с детьми. История вражды милых тюленей с хищными акулами не даст заскучать ни на секунду, а веселые шутки в исполнении героев смогут рассмешить не только малышей, но и взрослых.

В лучших традициях жанра повествование регулярно разбавляется красочными музыкальными номерами, а за пение отвечает обладатель трех премий «Грэмми» Сил, подаривший голос одному из второстепенных персонажей.

Впечатляющий дебют двух режиссеров Грега Кэмерона и Кэйна Краудаса. Им удалось создать яркие образы, которые запоминаются надолго. Вполне вероятно, однажды творческий тандем порадует зрителей новыми работами с куда большим бюджетом.

Мультфильм «Команда котиков» — еще один успешный релиз стриминговой платформы Netflix, который обрел особую популярность среди подписчиков со всего света. Благодаря онлайн-сервису, вы получите возможность ознакомиться с одним из главных хитов южноафриканской анимации на сегодняшний день, который ничем не уступает голливудским аналогам.

Участие звезд с мировым именем, включая Дж. К. Симмонса («Одержимость», «Человек-паук»), Джесси Ашера («Пацаны»), Шарлто Копли («Хардкор», «Район №9») и Мэттью Риза («Американцы», «Козёл отпущения»).

Третий полный метр южноафриканской студии Triggerfish Animation. Здесь также создавались «Замбезия» (2012) и «Король сафари» (2014).

Производство началось в мае 2018 года и завершилось летом 2021 года.

События разворачиваются в Южной Африке, тогда как главные герои являются капскими морскими котиками, обитающими в этом регионе.   

По меньшей мере пятнадцатый полнометражный мультфильм, в котором Патрик Варбертон задействован в качестве актера озвучки. За его плечами работа над «Сезоном охоты», «Похождениями императрицы», «Правдивой историей Красной шапочки», «Гриффинами», «Ким Пять-с-плюсом» и другими крупными хитами.

«Команда котиков» вышла в прокат в Нидерландах 13 октября 2021 года, после чего демонстрировалась в кинотеатрах других стран, включая ЮАР, Польшу и Бельгию. Затем компания Netflix купила права и выпустила мультфильм у себя на сервисе 31 декабря 2021 года.

В интервью Мэттью Риз признался, что озвучивать роль его вынудил четырехлетний сын, который без ума от акул.

Второй опыт работы Дольфа Лундгрена над анимацией. Ранее он фигурировал в мультсериале «Санджей и Крейг». Широкой аудитории актер известен по боевикам 90-х годов «Универсальный солдат» и «Рокки 4».

Морскому котику по имени Куинн надоело, что в окрестных водах хозяйничают акулы, и никто не может дать им отпор. Он решает создать супер крутую команду морских котиков, которая могла бы постоять за себя и своих собратьев. Куинну придется проявить всю свою изобретательность, чтобы отобрать несколько смельчаков и сделать из этих милых и, по своей природе, добродушных созданий суровых бойцов спецназа.

 

8.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 20 января 2022
Премьера онлайн 31 декабря 2021
Премьера в мире 25 сентября 2021
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Грег Кэмерон
Грег Кэмерон
В ролях
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Кристен Шаал
Кристен Шаал
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Патрик Варбертон
Патрик Варбертон
Джесси Ашер
Джесси Ашер
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Команда котиков 5 постеров
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Наша рецензия
В восьмидесятые годы смелый морской котик Клэггарт и его команда помогают людям обезвреживать подводные мины. Однако из-за ошибки героя происходит трагедия, и корабль взрывается. В наши дни молодой котик Куинн охотится вместе со своим лучшим другом за мелкой рыбешкой и сталкивается со злобными акулами. Товарищ погибает. И тогда Куинн решает, что нужно научиться давать отпор злодеям. Встретившись с давно ушедшим в отшельничество Клэггартом, он собирает команду морских котиков, которые должны…
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tonya.morozova.79 26 января 2022, 17:49
Милый мультик).мы были на сеансе одни-развлекались как могли.
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30 декабря 2021 18:47
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