Кролецып и Хомяк Тьмы, 2022

Действие ленты разворачивается вокруг гибрида кролика и цыпленка по имени Кролецып. Больше всего на свете главный герой мечтает стать искателем приключений. К счастью, харизмы и отваги у него хватает. Захватывающее приключение не заставляет себя ждать — после ряда загадочных событий Кролецып отправляется на поиски важного артефакта — Хомяка Тьмы. «Кролецып и Хомяк Тьмы» — идеальное кино для всех, кто лелеет своего внутреннего ребенка и обожает мультфильмы…

Режиссерами картины стали Бен Стассен и Бенжамен Муске. Первый может быть знаком российским зрителям по мультфильмам «Королевский корги», «Шевели ластами!» и его сиквелу, а также анимационной лентой о приключениях Робинзона Крузо. Муске в свое время участвовал в создании мультфильма «Динамо».

Одну из главных ролей в «Кролецып и Хомяк Тьмы» озвучивал американский актер Дэнни Фезенфельд, которого можно было увидеть в популярном криминальном сериале Шонды Раймс «Как избежать наказания за убийство».

Автором сценария мультфильма выступил Дэвид Коллар, который в свое время работал над созданием анимационного сериала «Приключения Джеки Чана», «Гриффинами» и полнометражным фильмом «Вне времени».

«Кролецып и Хомяк Тьмы» выходит в российский прокат в аккурат к началу февральских праздников. Для многих зрителей поход на этот мультфильм в кино может стать отличной возможностью провести день в компании самых близких и любимых людей.