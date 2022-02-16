Кролецып и Хомяк Тьмы, 2022

Действие ленты разворачивается вокруг гибрида кролика и цыпленка по имени Кролецып. Больше всего на свете главный герой мечтает стать искателем приключений. К счастью, харизмы и отваги у него хватает. Захватывающее приключение не заставляет себя ждать — после ряда загадочных событий Кролецып отправляется на поиски важного артефакта — Хомяка Тьмы. «Кролецып и Хомяк Тьмы» — идеальное кино для всех, кто лелеет своего внутреннего ребенка и обожает мультфильмы…
Режиссерами картины стали Бен Стассен и Бенжамен Муске. Первый может быть знаком российским зрителям по мультфильмам «Королевский корги», «Шевели ластами!» и его сиквелу, а также анимационной лентой о приключениях Робинзона Крузо. Муске в свое время участвовал в создании мультфильма «Динамо».
Одну из главных ролей в «Кролецып и Хомяк Тьмы» озвучивал американский актер Дэнни Фезенфельд, которого можно было увидеть в популярном криминальном сериале Шонды Раймс «Как избежать наказания за убийство».
Автором сценария мультфильма выступил Дэвид Коллар, который в свое время работал над созданием анимационного сериала «Приключения Джеки Чана», «Гриффинами» и полнометражным фильмом «Вне времени».
«Кролецып и Хомяк Тьмы» выходит в российский прокат в аккурат к началу февральских праздников. Для многих зрителей поход на этот мультфильм в кино может стать отличной возможностью провести день в компании самых близких и любимых людей.
В основе сюжета мультфильма «Кролецып и Хомяк Тьмы» лежит одноименная серия графических романов, выпуском которых занимается издательство Dark Horse Comics («Терминатор», «Академия “Амбрелла”», «Город грехов», «Маска», «Годзилла», «Хеллбой» и другие). Впервые о создании анимационного проекта заговорили еще в 2011 году.
Фактическая разработка ленты стартовала только в конце 2012 года. Тогда был написан первый, черновой драфт сценария. Окончательный скрипт был создан в июне 2013 года, а в начале 2016-го стало известно, что «Кролецып» по неизвестным причинам был отменен.
В начале прошлого года стало известно, что картине «Кролецып и Хомяк Тьмы» вновь дали «зеленый свет». Изначально сорежиссером Бена Стассена должен был стать Матье Зеллер, однако впоследствии его место занял Бенжамен Муске. Производством ленты занималась Sony Pictures. Ее бюджет составил 20 миллионов долларов.
Помимо Дэнни Фезенфельда, в озвучке «Кролецыпа» участвовали французский актер Николя Мори, снявшийся в фильмах «Нож в сердце», «Встречи после полуночи», а также Хлоя Жуанне, которую можно было увидеть в картинах «Жители пригорода», «Неуловимый Люк» и многих других.
Харизматичный и отважный Кролецып больше всего на свете мечтает стать искателем приключений. Наполовину кролик, наполовину цыплёнок – он сочетает лучшие качества обоих животных. Когда его дому угрожает опасность, он отправляется в авантюрное путешествие по удивительным местам, чтобы найти древний артефакт – таинственного Хомяка Тьмы.