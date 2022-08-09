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Постер фильма Плотник
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Плотник - Трейлер
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6.7

Плотник

, 2022
Plotnik
Россия / драма / 18+
Пронзительная драма о том, на что способен отец ради спасения своего ребенка
Трейлеры
Постер фильма Плотник
6.7
Плотник - Трейлер
Плотник  Трейлер

Факты

О фильме

Это первая совместная работа режиссера и сценариста Авдотьи Смирновой («Кококо», «История одного назначения», «2 дня») с писательницей Мариной Степновой, известной своим романом «Женщины Лазаря». 

Продюсерами картины стали Павел Буря, Илья Стюарт и Мурад Османн. Они назвали этот проект «глубоким исследованием человеческой природы».

Съемочный процесс начался в середине 2021 года. В качестве съемочных локаций были выбраны места в Москве и Ульяновске, где разворачиваются события согласно сюжету.

Премьерный показ прошел на фестивале «Окно в Европу», который состоялся в августе 2022 года в Выборге. Картина не попала в конкурсную программу, но была показана в рамках специального показа. 

Идея сценария пришла к Смирновой за 5 лет до того, как ей удалось воплотить его в жизнь.

Осиповы — простая, дружная и очень счастливая семья из Ульяновска. Внезапная болезнь маленького сына переворачивает их полную радужных планов жизнь вверх дном. Родители готовы на все, чтобы спасти своего ребенка. Но судьба ставит перед ними все новые препятствия, от которых сломался бы любой. Но только не он. Самый обычный человек. Провинциальный плотник.

В ролях

Анна Рыцарева
Анна Рыцарева
Masha
Сергей Уманов
Сергей Уманов
Osipov
Алексей Филимонов
Алексей Филимонов
Ivan Kirillovich
Светлана Казарцева
Светлана Казарцева
Mama Mashi
Маргарита Бычкова
Маргарита Бычкова
Mama Osipova
Sofya Bagrationi
Dezhurnaya medsestra
Yuliya Gruzdeva
Lyubasha
Виталий Олечкин
Zayats
Олег Рязанцев
Mikhalych
Геннадий Смирнов
Геннадий Смирнов
Khripunov
Режиссер Авдотья Смирнова
Сценарист Авдотья Смирнова, Марина Степнова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 9 августа 2022
Дата выхода
27 октября 2022 Россия Экспонента
Бюджет 70 000 000 RUR
Сборы в мире $22 800
Производство Hype Film
Другие названия
Plotnik, Плотник

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.1 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Плотник - Трейлер
Плотник Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Плотник

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Сильные стороны: многослойная драма о семье, правдоподобные роли и спокойная подача. Фильм вызывает сопереживание и даёт пищу для размышлений. Слабые стороны: неторопливый темп и тяжёлый настрой могут быть не всем по вкусу. Общая оценка зрителей: фильм важный и современный. Рекомендован тем, кто любит вдумчивые драмы о любви, преданности и болезни, ценит реалистичность.
Саммари составлено ИИ на основе 3 отзывов.

Отзывы о фильме

alexeyvolkov-13 26 октября 2022, 12:19
Очень сегодняшний фильм. Про нас про всех. Неторопливый. Немногословный. Даже не музыкальный. И очень чёткий в интонации, в образах, в диалогах.… Читать дальше…
Светлана Лимонова 30 октября 2022, 22:02
Давно не смотрела столь интересный фильм, драму, в которой семья переживала беду, связанную с неизлечимой болезнью сына. Отлично снят, спокойно,… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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