Это первая совместная работа режиссера и сценариста Авдотьи Смирновой («Кококо», «История одного назначения», «2 дня») с писательницей Мариной Степновой, известной своим романом «Женщины Лазаря».
Продюсерами картины стали Павел Буря, Илья Стюарт и Мурад Османн. Они назвали этот проект «глубоким исследованием человеческой природы».
Съемочный процесс начался в середине 2021 года. В качестве съемочных локаций были выбраны места в Москве и Ульяновске, где разворачиваются события согласно сюжету.
Премьерный показ прошел на фестивале «Окно в Европу», который состоялся в августе 2022 года в Выборге. Картина не попала в конкурсную программу, но была показана в рамках специального показа.
Идея сценария пришла к Смирновой за 5 лет до того, как ей удалось воплотить его в жизнь.
Осиповы — простая, дружная и очень счастливая семья из Ульяновска. Внезапная болезнь маленького сына переворачивает их полную радужных планов жизнь вверх дном. Родители готовы на все, чтобы спасти своего ребенка. Но судьба ставит перед ними все новые препятствия, от которых сломался бы любой. Но только не он. Самый обычный человек. Провинциальный плотник.
|27 октября 2022
|Россия
|Экспонента