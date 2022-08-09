Это первая совместная работа режиссера и сценариста Авдотьи Смирновой («Кококо», «История одного назначения», «2 дня») с писательницей Мариной Степновой, известной своим романом «Женщины Лазаря».

Продюсерами картины стали Павел Буря, Илья Стюарт и Мурад Османн. Они назвали этот проект «глубоким исследованием человеческой природы».

Съемочный процесс начался в середине 2021 года. В качестве съемочных локаций были выбраны места в Москве и Ульяновске, где разворачиваются события согласно сюжету.

Премьерный показ прошел на фестивале «Окно в Европу», который состоялся в августе 2022 года в Выборге. Картина не попала в конкурсную программу, но была показана в рамках специального показа.

Идея сценария пришла к Смирновой за 5 лет до того, как ей удалось воплотить его в жизнь.