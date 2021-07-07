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Джейн глазами Шарлотты Джейн глазами Шарлотты
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Jane par Charlotte

Джейн глазами Шарлотты, 2021

2021 / Франция
5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Документальный фильм о взаимоотношениях знаменитой мамы и дочки – Джейн Биркин и Шарлотты Генсбур
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Причины посмотреть Факты О фильме

Создатели картины тонко представили психологический портрет обеих главных героинь. Картина больше похожа не на документальный фильм-биографию, а на послание от дочери к матери. Режиссер Шарлотта Генсбур сидит со своей матерью – актрисой, певицей и моделью Джейн Биркин – и размышляет о сложностях их взаимоотношений. Шарлотта с раннего возраста ощущала, что знаменитая мать нарушает ее личные границы.

Красной нитью сквозь все повествование проходит тема семейной трагедии. При этом зрителя не посвящают в подробности. Шарлотта говорит с Джейн о потере ее старшей дочери Кейт через почти случайные упоминания, однако глубина ее боли чувствуется отчетливо.

Зрители на протяжении всего фильма могут наблюдать, как дочь фотографирует черты лица матери с помощью множества объективов – от новейших цифровых фотоаппаратов до мини-камер. Словно при помощи разных технических средств, экспериментов со светом и ракурсом Шарлотта ищет способ выйти за пределы экранного образа матери, который запомнился всему миру, и ухватить то, что скрыто в глубине души ее родительницы.

Создатели фильма внесли в сценарий элементы сюрреализма, которые создают особую атмосферу вокруг главных героинь. Во время посещения квартиры Сержа, которая сохранилась, словно в янтаре, Джейн гуляет по залу, будто во сне, вдыхает ароматы, которые десятилетиями разливаются по бутылкам и смешиваются, и предается воспоминаниям.

Картина была представлена в разделе «Каннские премьеры» на Каннском кинофестивале 7 июня 2021 года. Впоследствии состоялось еще несколько показов на кинофорумах, в том числе в Израиле и во Франции.

Фильм снимался в течение нескольких лет во Франции, Великобритании и Японии. Создательница картины сообщила, что на съемки ее вдохновило послание от знаменитой матери, полученное много лет назад.

Картина является дебютной работой француженки Шарлотты Генсбур, которая выступила не только в качестве режиссера, но и сценариста, продюсера, а также актрисы. В кадре – она и ее родительница, легендарная Джейн Биркин.

Отношения между Джейн и Шарлоттой всегда были непростыми. Гибель старшей дочери актрисы привела к затяжному перерыву в общении. Мать и дочь не разговаривали целых 6 лет после трагического происшествия.

За год фильм собрал в мировом прокате немногим больше 130 000 долларов.

Джейн Биркин нередко рекламировала продукцию популярных брендов одежды, обуви и бижутерии. Ее именем названа легендарная сумка французского бренда Hermès. В 2015 году Джейн настояла на том, чтобы они перестали использовать это наименование. Это было связано с методами, которыми добывают сырье для сумок. Джейн Биркин много лет борется за права животных и не хочет, чтобы ее имя связывали с подобного рода деятельностью.

Дебютная картина обладательницы приза Каннского кинофестиваля, звезды фильмов Ларса фон Триера — Шарлотты Генсбур. Актриса родилась в семье знаменитых родителей, актрисы Джейн Биркин и поэта, певца и композитора Сержа Генсбура. Через призму объектива, в первую очередь для себя, она пытается понять, что таит в себе ее мама.

5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 7 июля 2022
Премьера онлайн 6 мая 2022
Премьера в мире 7 июля 2021
Возраст 16+
Прокатчик Arthouse
Режиссер
Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
В ролях
Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Джейн Биркин
Джейн Биркин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Джейн глазами Шарлотты 3 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
17:00 от 300 ₽
Иллюзион
20:00 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Шарлотта Генсбур рассказала о своем документальном фильме «Джейн глазами Шарлотты» Генсбур сняла фильм о своей матери Джейн Биркин.
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1 ноября 2021 16:43
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«Джейн глазами Шарлотты» в кинотеатрах

Сегодня 20 Завтра 21 пт 22 сб 23 вс 24 ср 27 сб 30 вс 31 вт 2
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Джейн глазами Шарлотты»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Александровский Сад
2D, SUB
17:00 от 300 ₽
Иллюзион Китай-город
2D, SUB
20:00 от 300 ₽
Каро 11 Октябрь Александровский Сад
2D, SUB
18:05
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