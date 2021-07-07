Джейн глазами Шарлотты, 2021

Создатели картины тонко представили психологический портрет обеих главных героинь. Картина больше похожа не на документальный фильм-биографию, а на послание от дочери к матери. Режиссер Шарлотта Генсбур сидит со своей матерью – актрисой, певицей и моделью Джейн Биркин – и размышляет о сложностях их взаимоотношений. Шарлотта с раннего возраста ощущала, что знаменитая мать нарушает ее личные границы.

Красной нитью сквозь все повествование проходит тема семейной трагедии. При этом зрителя не посвящают в подробности. Шарлотта говорит с Джейн о потере ее старшей дочери Кейт через почти случайные упоминания, однако глубина ее боли чувствуется отчетливо.

Зрители на протяжении всего фильма могут наблюдать, как дочь фотографирует черты лица матери с помощью множества объективов – от новейших цифровых фотоаппаратов до мини-камер. Словно при помощи разных технических средств, экспериментов со светом и ракурсом Шарлотта ищет способ выйти за пределы экранного образа матери, который запомнился всему миру, и ухватить то, что скрыто в глубине души ее родительницы.

Создатели фильма внесли в сценарий элементы сюрреализма, которые создают особую атмосферу вокруг главных героинь. Во время посещения квартиры Сержа, которая сохранилась, словно в янтаре, Джейн гуляет по залу, будто во сне, вдыхает ароматы, которые десятилетиями разливаются по бутылкам и смешиваются, и предается воспоминаниям.