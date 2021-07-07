Джейн глазами Шарлотты, 2021

Создатели картины тонко представили психологический портрет обеих главных героинь. Картина больше похожа не на документальный фильм-биографию, а на послание от дочери к матери. Режиссер Шарлотта Генсбур сидит со своей матерью – актрисой, певицей и моделью Джейн Биркин – и размышляет о сложностях их взаимоотношений. Шарлотта с раннего возраста ощущала, что знаменитая мать нарушает ее личные границы.
Красной нитью сквозь все повествование проходит тема семейной трагедии. При этом зрителя не посвящают в подробности. Шарлотта говорит с Джейн о потере ее старшей дочери Кейт через почти случайные упоминания, однако глубина ее боли чувствуется отчетливо.
Зрители на протяжении всего фильма могут наблюдать, как дочь фотографирует черты лица матери с помощью множества объективов – от новейших цифровых фотоаппаратов до мини-камер. Словно при помощи разных технических средств, экспериментов со светом и ракурсом Шарлотта ищет способ выйти за пределы экранного образа матери, который запомнился всему миру, и ухватить то, что скрыто в глубине души ее родительницы.
Создатели фильма внесли в сценарий элементы сюрреализма, которые создают особую атмосферу вокруг главных героинь. Во время посещения квартиры Сержа, которая сохранилась, словно в янтаре, Джейн гуляет по залу, будто во сне, вдыхает ароматы, которые десятилетиями разливаются по бутылкам и смешиваются, и предается воспоминаниям.
Картина была представлена в разделе «Каннские премьеры» на Каннском кинофестивале 7 июня 2021 года. Впоследствии состоялось еще несколько показов на кинофорумах, в том числе в Израиле и во Франции.
Фильм снимался в течение нескольких лет во Франции, Великобритании и Японии. Создательница картины сообщила, что на съемки ее вдохновило послание от знаменитой матери, полученное много лет назад.
Картина является дебютной работой француженки Шарлотты Генсбур, которая выступила не только в качестве режиссера, но и сценариста, продюсера, а также актрисы. В кадре – она и ее родительница, легендарная Джейн Биркин.
Отношения между Джейн и Шарлоттой всегда были непростыми. Гибель старшей дочери актрисы привела к затяжному перерыву в общении. Мать и дочь не разговаривали целых 6 лет после трагического происшествия.
За год фильм собрал в мировом прокате немногим больше 130 000 долларов.
Джейн Биркин нередко рекламировала продукцию популярных брендов одежды, обуви и бижутерии. Ее именем названа легендарная сумка французского бренда Hermès. В 2015 году Джейн настояла на том, чтобы они перестали использовать это наименование. Это было связано с методами, которыми добывают сырье для сумок. Джейн Биркин много лет борется за права животных и не хочет, чтобы ее имя связывали с подобного рода деятельностью.
Дебютная картина обладательницы приза Каннского кинофестиваля, звезды фильмов Ларса фон Триера — Шарлотты Генсбур. Актриса родилась в семье знаменитых родителей, актрисы Джейн Биркин и поэта, певца и композитора Сержа Генсбура. Через призму объектива, в первую очередь для себя, она пытается понять, что таит в себе ее мама.