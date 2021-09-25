Второе название картины – «Семейная обитель». Оно соответствует оригинальному Homebound.

Фильм был снят в 2021 году и получил положительные отзывы критиков по результатам таких смотров, как Fantastic Fest (США), Beyond Fest (США) и Night Visions (Финляндия).

Для режиссера и сценариста Себастьяна Годвина «Проклятие мачехи» стало дебютной работой в полнометражном кино.

Съемки проходили в условиях ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. Продюсерам в течение всего процесса приходилось выполнять санитарно-эпидемические нормы. Дополнительную проблему создавало наличие молодых актеров. Важно было снять фильм до того, как актеры-подростки станут выглядеть взрослее. Первоначальные даты предполагаемого начала и окончания съемок менялись несколько раз.

Зрители в числе основных достоинств фильма называют наличие интриги, сохранившейся до финальных сцен. Небольшой хронометраж в 71 минуту исключает затянутость и отклонения от сюжета, которые порой перегружают его.