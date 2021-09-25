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Постер фильма Проклятие мачехи
4.2
Проклятие мачехи - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Проклятие мачехи
4.2

Проклятие мачехи

, 2021
Homebound
Великобритания / драма, ужасы, детектив / 18+
Фильм ужасов о женщине, чье знакомство с детьми мужа от первого брака оборачивается кошмаром
Трейлеры
Постер фильма Проклятие мачехи
4.2
Проклятие мачехи - Дублированный трейлер
Проклятие мачехи  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Второе название картины – «Семейная обитель». Оно соответствует оригинальному Homebound.

Фильм был снят в 2021 году и получил положительные отзывы критиков по результатам таких смотров, как Fantastic Fest (США), Beyond Fest (США) и Night Visions (Финляндия).

Для режиссера и сценариста Себастьяна Годвина «Проклятие мачехи» стало дебютной работой в полнометражном кино.

Съемки проходили в условиях ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. Продюсерам в течение всего процесса приходилось выполнять санитарно-эпидемические нормы. Дополнительную проблему создавало наличие молодых актеров. Важно было снять фильм до того, как актеры-подростки станут выглядеть взрослее. Первоначальные даты предполагаемого начала и окончания съемок менялись несколько раз.

Зрители в числе основных достоинств фильма называют наличие интриги, сохранившейся до финальных сцен. Небольшой хронометраж в 71 минуту исключает затянутость и отклонения от сюжета, которые порой перегружают его.

Знакомство Холли с детьми мужа от первого брака оборачивается настоящим кошмаром. Не рады появлению в доме мачехи не только дети, но и потусторонние силы, словно пытающиеся сообщить Холли нечто важное и жуткое.

В ролях

Эшлин Лофтус
Эшлин Лофтус
Holly
Том Гудман-Хилл
Том Гудман-Хилл
Richard
Хэтти Готобед
Хэтти Готобед
Lucia
Лукас Рольф
Лукас Рольф
Ralph
Раффиелла Чепмен
Раффиелла Чепмен
Anna
Режиссер Себастьян Годвин
Сценарист Себастьян Годвин, Джон Гилберт
Композитор Jeremy Warmsley
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 4 апреля 2022
Премьера в мире 25 сентября 2021
Дата выхода
15 сентября 2022 Россия Экспонента
15 сентября 2022 Казахстан 16+
15 сентября 2022 Кыргызстан 16+
26 сентября 2025 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $242 510
Производство BFI Film Fund, East Green Films, Microwave
Другие названия
Homebound, A Madrasta, Homebound - O Regresso, Kodune, L'emprise, The Visitor, Το εξοχικό, Проклятие мачехи, 홈바운드

Рейтинг фильма

4.2
Оцените 19 голосов
4.3 IMDb
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Обновлено 15 сентября 2022

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Проклятие мачехи - Дублированный трейлер
Проклятие мачехи Дублированный трейлер
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Цитаты

Holly Ты не можешь просто врываться в нашу комнату.
Lucia Мы проверяли, как ты.
Holly Почему?
Lucia Хотели убедиться, что с тобой всё в порядке.
Holly Почему я должна быть не в порядке?
Lucia В этом доме уже случались несчастья. Вы ничего о нас не знаете, а мы многое знаем о вас. Я же говорила, тебе лучше уйти.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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