Телохранитель киллера, 2017

«Телохранитель киллера» - это третий полнометражный фильм в карьере режиссёра Патрика Хьюза («Красный холм», «Неудержимые 3»). В картине снялись такие известные голливудские актёры, как Райан Рейнольдс («Дэдпул», «Зелёный фонарь», «Король вечеринок»), Сэмюэл Л. Джексон («Непробиваемый», «Мстители». «Криминальное чтиво»), Гари Олдман («Пятый элемент», «Дракула», «Леон») и другие.

Фильм «Телохранитель киллера» расскажет историю наёмного убийцы в возрасте. На закате своих дней он решает свидетельствовать против своих бывших нанимателей. Поэтому ему необходимо обеспечение профессиональной безопасности. В былые годы он и сам мог с этим справиться, однако теперь ему приходится нанять телохранителя помоложе. Вместе им предстоит пройти суровые испытания и, возможно, обрести настоящую дружбу.

Бывший телохранитель высшего класса Майкл Брайс испортил себе репутацию, провалив сопровождение важного японского клиента. Теперь, спустя два года после позорного инцидента, он превратился в простого телохранителя второго класса по найму.

При таких обстоятельствах Брайс готов на все, чтобы доказать свою ценность, и вскоре он принимает предложение Интерпола сопровождать разыскиваемого по всему миру элитного киллера Дариуса Кинкейда из Манчестера в Гаагу. Задача кажется простой: Брайсу нужно перевезти его из точки А в точку Б; тем не менее поездка в Нидерланды долгая и опасная: Кинкейд – единственный, у кого хватило смелости и достаточно веских доказательств, чтобы свидетельствовать против белорусского диктатора, и теперь он сам превратился в мишень наемных убийц.

Чтобы преодолеть все препятствия, вынужденные напарники должны закрыть глаза на различия между своими методами и принципами. Сможет ли телохранитель киллера выполнить самую важную миссию в своей карьере?