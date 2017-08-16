Телохранитель киллера, 2017

«Телохранитель киллера» - это третий полнометражный фильм в карьере режиссёра Патрика Хьюза («Красный холм», «Неудержимые 3»). В картине снялись такие известные голливудские актёры, как Райан Рейнольдс («Дэдпул», «Зелёный фонарь», «Король вечеринок»), Сэмюэл Л. Джексон («Непробиваемый», «Мстители». «Криминальное чтиво»), Гари Олдман («Пятый элемент», «Дракула», «Леон») и другие.
Фильм «Телохранитель киллера» расскажет историю наёмного убийцы в возрасте. На закате своих дней он решает свидетельствовать против своих бывших нанимателей. Поэтому ему необходимо обеспечение профессиональной безопасности. В былые годы он и сам мог с этим справиться, однако теперь ему приходится нанять телохранителя помоложе. Вместе им предстоит пройти суровые испытания и, возможно, обрести настоящую дружбу.
Бывший телохранитель высшего класса Майкл Брайс испортил себе репутацию, провалив сопровождение важного японского клиента. Теперь, спустя два года после позорного инцидента, он превратился в простого телохранителя второго класса по найму.
При таких обстоятельствах Брайс готов на все, чтобы доказать свою ценность, и вскоре он принимает предложение Интерпола сопровождать разыскиваемого по всему миру элитного киллера Дариуса Кинкейда из Манчестера в Гаагу. Задача кажется простой: Брайсу нужно перевезти его из точки А в точку Б; тем не менее поездка в Нидерланды долгая и опасная: Кинкейд – единственный, у кого хватило смелости и достаточно веских доказательств, чтобы свидетельствовать против белорусского диктатора, и теперь он сам превратился в мишень наемных убийц.
Чтобы преодолеть все препятствия, вынужденные напарники должны закрыть глаза на различия между своими методами и принципами. Сможет ли телохранитель киллера выполнить самую важную миссию в своей карьере?
Постер фильма, на котором Райан Рейнольдс несет Сэмюэля Л. Джексона на руках, является отсылкой к постеру фильма Мика Джексона «Телохранитель», где Кевин Костнер несет на руках Уитни Хьюстон. Даже слоганы фильмов – с изменением местоимений – одинаковы: “Никогда не выпускай его из поля зрения. Никогда не ослабляй бдительность. Никогда не влюбляйся”.
Песня, которую Кинкейд и монахини поют в фургоне (к большому раздражению Брайса), представляет собой традиционную итальянскую застольную песню 19-го века под названием «Bevilo Tutto», которая призывает участников банкета «выпить все до дна».
Название ордена монахинь, с которыми Кинкейд и Брайс путешествуют некоторое время, написано на боковой стороне их черно-белого фургона вокруг изображения святого сердца Христова. Они зовут себя «Небесные монахини».
Вопреки тому, как это изображено в фильме, Интерпол не является наднациональным правоохранительным органом, и у него нет агентов, способных производить аресты. Напротив, это международная организация, которая функционирует как сеть уголовных правоохранительных органов из разных стран.
Мужские наручные часы, показанные крупным планом в начале фильма (пока Майкл Брайс одевается), это Patek Philippe Sky Moon Tourbillon 5002P стоимостью в 1,2 миллиона долларов.
Сценарий из фильма вошел в Черный список лучших нереализованных сценариев 2011 года. Первоначально задуманный как драма, сценарий претерпел безумную двухнедельную переработку и за несколько недель до съемок превратился в комедию.
Картина, висящая на стене в кабинете мистера Зейферта, является копией знаменитого полотна великого итальянского живописца Караваджо «Юдифь, обезглавливающая Олоферна».
Во время сцены, где Майкл Брайс ликвидирует убийц, преследующих Дариуса в Амстердаме, можно увидеть статиста в куртке Логана из «Люди Икс: Начало. Росомаха». В этом фильме также снимался исполнитель роли Майкла Райан Рейнольдс.
Режиссер фильма Патрик Хьюз снялся в небольшом камео в роли одного из агентов интерпола; в титрах роль не упомянута.
В эпизоде допроса Майкла Брайса, когда его бьют по уху, он цитирует знаменитую фразу из культового фильма Дэвида Финчера «Бойцовский клуб»: “Punched me in the f***** ear”.
Тюрьма, в которой содержится Соня Кинкейд, на самом деле является главным офисом крупнейшей туристической лодочной компании в Амстердаме. Решетки на окнах и действия полиции вокруг здания были добавлены позже на этапе постобработки.
Название бара La Cucaracha, в котором танцуют Соня и Дариус Кинкейд, переводится как “Таракан”. Соня нежно называет этим прозвищем Дариуса на протяжении всего фильма.
В сцене побега Дариуса Кинкейда на лодке, в кадре, когда Майкл Брайс, пытаясь не отставать от мотоцикла, сталкивает человека с велосипеда в реку, можно услышать знаменитый “крик Вильгельма”, ставший популярным мемом среди звукорежиссеров и использованный более чем в 200 фильмах со всего мира.
Он – телохранитель мирового уровня. Его новая работа – охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада. Но работа – есть работа: смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что вопрос выживания – под большим вопросом.
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