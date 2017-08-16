Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Телохранитель киллера Телохранитель киллера
Киноафиша Фильмы Телохранитель киллера
The Hitman's Bodyguard

Телохранитель киллера, 2017

2017 / США
8.3 Оцените
146 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
Экшн-комедия о бывшем киллере и его телохранителе
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«Телохранитель киллера» - это третий полнометражный фильм в карьере режиссёра Патрика Хьюза («Красный холм», «Неудержимые 3»). В картине снялись такие известные голливудские актёры, как Райан Рейнольдс («Дэдпул», «Зелёный фонарь», «Король вечеринок»), Сэмюэл Л. Джексон («Непробиваемый», «Мстители». «Криминальное чтиво»), Гари Олдман («Пятый элемент», «Дракула», «Леон») и другие. 

Фильм «Телохранитель киллера» расскажет историю наёмного убийцы в возрасте. На закате своих дней он решает свидетельствовать против своих бывших нанимателей. Поэтому ему необходимо обеспечение профессиональной безопасности. В былые годы он и сам мог с этим справиться, однако теперь ему приходится нанять телохранителя помоложе. Вместе им предстоит пройти суровые испытания и, возможно, обрести настоящую дружбу.

Бывший телохранитель высшего класса Майкл Брайс испортил себе репутацию, провалив сопровождение важного японского клиента. Теперь, спустя два года после позорного инцидента, он превратился в простого телохранителя второго класса по найму.

При таких обстоятельствах Брайс готов на все, чтобы доказать свою ценность, и вскоре он принимает предложение Интерпола сопровождать разыскиваемого по всему миру элитного киллера Дариуса Кинкейда из Манчестера в Гаагу. Задача кажется простой: Брайсу нужно перевезти его из точки А в точку Б; тем не менее поездка в Нидерланды долгая и опасная: Кинкейд – единственный, у кого хватило смелости и достаточно веских доказательств, чтобы свидетельствовать против белорусского диктатора, и теперь он сам превратился в мишень наемных убийц.

Чтобы преодолеть все препятствия, вынужденные напарники должны закрыть глаза на различия между своими методами и принципами. Сможет ли телохранитель киллера выполнить самую важную миссию в своей карьере?

Постер фильма, на котором Райан Рейнольдс несет Сэмюэля Л. Джексона на руках, является отсылкой к постеру фильма Мика Джексона «Телохранитель», где Кевин Костнер несет на руках Уитни Хьюстон. Даже слоганы фильмов – с изменением местоимений – одинаковы: “Никогда не выпускай его из поля зрения. Никогда не ослабляй бдительность. Никогда не влюбляйся”.

Песня, которую Кинкейд и монахини поют в фургоне (к большому раздражению Брайса), представляет собой традиционную итальянскую застольную песню 19-го века под названием «Bevilo Tutto», которая призывает участников банкета «выпить все до дна».

Название ордена монахинь, с которыми Кинкейд и Брайс путешествуют некоторое время, написано на боковой стороне их черно-белого фургона вокруг изображения святого сердца Христова. Они зовут себя «Небесные монахини».

Вопреки тому, как это изображено в фильме, Интерпол не является наднациональным правоохранительным органом, и у него нет агентов, способных производить аресты. Напротив, это международная организация, которая функционирует как сеть уголовных правоохранительных органов из разных стран.

Мужские наручные часы, показанные крупным планом в начале фильма (пока Майкл Брайс одевается), это Patek Philippe Sky Moon Tourbillon 5002P стоимостью в 1,2 миллиона долларов.

Сценарий из фильма вошел в Черный список лучших нереализованных сценариев 2011 года. Первоначально задуманный как драма, сценарий претерпел безумную двухнедельную переработку и за несколько недель до съемок превратился в комедию.

Картина, висящая на стене в кабинете мистера Зейферта, является копией знаменитого полотна великого итальянского живописца Караваджо «Юдифь, обезглавливающая Олоферна».

Во время сцены, где Майкл Брайс ликвидирует убийц, преследующих Дариуса в Амстердаме, можно увидеть статиста в куртке Логана из «Люди Икс: Начало. Росомаха». В этом фильме также снимался исполнитель роли Майкла Райан Рейнольдс.

Режиссер фильма Патрик Хьюз снялся в небольшом камео в роли одного из агентов интерпола; в титрах роль не упомянута.

В эпизоде допроса Майкла Брайса, когда его бьют по уху, он цитирует знаменитую фразу из культового фильма Дэвида Финчера «Бойцовский клуб»: “Punched me in the f***** ear”.

Тюрьма, в которой содержится Соня Кинкейд, на самом деле является главным офисом крупнейшей туристической лодочной компании в Амстердаме. Решетки на окнах и действия полиции вокруг здания были добавлены позже на этапе постобработки.

Название бара La Cucaracha, в котором танцуют Соня и Дариус Кинкейд, переводится как “Таракан”. Соня нежно называет этим прозвищем Дариуса на протяжении всего фильма.

В сцене побега Дариуса Кинкейда на лодке, в кадре, когда Майкл Брайс, пытаясь не отставать от мотоцикла, сталкивает человека с велосипеда в реку, можно услышать знаменитый “крик Вильгельма”, ставший популярным мемом среди звукорежиссеров и использованный более чем в 200 фильмах со всего мира.

Он – телохранитель мирового уровня. Его новая работа – охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада. Но работа – есть работа: смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что вопрос выживания – под большим вопросом.

8.3 Оцените
146 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 5 мая 2022
Премьера онлайн 7 ноября 2017
Премьера в мире 16 августа 2017
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Патрик Хьюз
Патрик Хьюз
В ролях
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Элоди Юнг
Элоди Юнг
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Телохранитель жены киллера
Телохранитель жены киллера (2021)
7.5074625
Фильм находится в подборках
Фильмы про мафию и гангстеров Фильмы про мафию и гангстеров
Лучшие зарубежные фильмы онлайн Лучшие зарубежные фильмы онлайн
Фильмы про приключения и путешествия Фильмы про приключения и путешествия
Постер фильма Телохранитель киллера 10 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Телохранитель киллера смотреть онлайн

Телохранитель киллера
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Телохранитель жены киллера
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Начинается фильм со сцены показательной работы профессионального телохранителя Майкла Брюса (Райан Рейнольдс), обеспечивающего тройную защиту для клиента. Но поскольку мы имеем дело с комедией, то сразу же всё идёт не так, и клиента убивают в последний момент. И вот, спустя два года, Брюс уже просто мелкий частный охранник. Но неожиданно на него сваливается дело практически государственного масштаба. Бывшая девушка, работающая в интерполе, просит доставить известного киллера Дариуса Кинкейда…
Читать
Anastasia Ganina 17 августа 2017, 22:02
Tick-tock, motherf*cker!
От души посмеялась над новой комедией Телохранитель киллера (The Hitman's Bodyguard, 2017, Патрик Хьюз) с Райаном… Читать дальше…
Дмитрий Шилов 17 августа 2017, 03:50
Крутая комедия,мазафака

17 августа 2017 в кинотеатрах стартует новый комедийный боевик «Телохранитель киллера» с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Л.… Читать дальше…
Отзывы Написать
146 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Телохранитель киллера
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссер «Телохранителя киллера» снимет научно-фантастический фильм «Военная машина» Спецназовцы столкнутся с масштабной внеземной угрозой.
Написать
15 ноября 2021 15:17
Райан Рейнольдс станет опекуном Сэмюэла Л. Джексона в новом мультсериале Премьера состоится на Quibi. 
Написать
23 июля 2020 14:05
Райан Рейнольдс сообщил о начале съёмок комедийного боевика «Телохранитель жены киллера» Этот фильм — продолжение картины «Телохранитель киллера» 2017 года.
Написать
13 марта 2019 10:15
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный финальный трейлер
Дублированный финальный трейлер
дублированный тизер-трейлер
Дублированный тизер-трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Приложение киноафиши