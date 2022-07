Телохранитель киллера, 2017

Постер фильма, на котором Райан Рейнольдс несет Сэмюэля Л. Джексона на руках, является отсылкой к постеру фильма Мика Джексона «Телохранитель», где Кевин Костнер несет на руках Уитни Хьюстон. Даже слоганы фильмов – с изменением местоимений – одинаковы: “Никогда не выпускай его из поля зрения. Никогда не ослабляй бдительность. Никогда не влюбляйся”.

Песня, которую Кинкейд и монахини поют в фургоне (к большому раздражению Брайса), представляет собой традиционную итальянскую застольную песню 19-го века под названием «Bevilo Tutto», которая призывает участников банкета «выпить все до дна».

Название ордена монахинь, с которыми Кинкейд и Брайс путешествуют некоторое время, написано на боковой стороне их черно-белого фургона вокруг изображения святого сердца Христова. Они зовут себя «Небесные монахини».

Вопреки тому, как это изображено в фильме, Интерпол не является наднациональным правоохранительным органом, и у него нет агентов, способных производить аресты. Напротив, это международная организация, которая функционирует как сеть уголовных правоохранительных органов из разных стран.

Мужские наручные часы, показанные крупным планом в начале фильма (пока Майкл Брайс одевается), это Patek Philippe Sky Moon Tourbillon 5002P стоимостью в 1,2 миллиона долларов.

Сценарий из фильма вошел в Черный список лучших нереализованных сценариев 2011 года. Первоначально задуманный как драма, сценарий претерпел безумную двухнедельную переработку и за несколько недель до съемок превратился в комедию.

Картина, висящая на стене в кабинете мистера Зейферта, является копией знаменитого полотна великого итальянского живописца Караваджо «Юдифь, обезглавливающая Олоферна».

Во время сцены, где Майкл Брайс ликвидирует убийц, преследующих Дариуса в Амстердаме, можно увидеть статиста в куртке Логана из «Люди Икс: Начало. Росомаха». В этом фильме также снимался исполнитель роли Майкла Райан Рейнольдс.

Режиссер фильма Патрик Хьюз снялся в небольшом камео в роли одного из агентов интерпола; в титрах роль не упомянута.

В эпизоде допроса Майкла Брайса, когда его бьют по уху, он цитирует знаменитую фразу из культового фильма Дэвида Финчера «Бойцовский клуб»: “Punched me in the f***** ear”.

Тюрьма, в которой содержится Соня Кинкейд, на самом деле является главным офисом крупнейшей туристической лодочной компании в Амстердаме. Решетки на окнах и действия полиции вокруг здания были добавлены позже на этапе постобработки.

Название бара La Cucaracha, в котором танцуют Соня и Дариус Кинкейд, переводится как “Таракан”. Соня нежно называет этим прозвищем Дариуса на протяжении всего фильма.

В сцене побега Дариуса Кинкейда на лодке, в кадре, когда Майкл Брайс, пытаясь не отставать от мотоцикла, сталкивает человека с велосипеда в реку, можно услышать знаменитый “крик Вильгельма”, ставший популярным мемом среди звукорежиссеров и использованный более чем в 200 фильмах со всего мира.