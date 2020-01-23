Четыре хороших дня, 2020

На первый план драмы выходят отношения близких друг к другу, их взаимопомощь и сочувствие. Мать спасает дочь от трагической ошибки и помогает реабилитироваться. Бывшая наркоманка пытается разобраться в своих чувствах и уберечь своих детей от лицезрения тяжелой зависимости.
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает про тяжелый путь к трезвой жизни. На пути главной героини возникает множество соблазнов, с которыми ей придется побороться ради своего будущего и будущего своих детей.
Лента повествует о четырех днях без употребления наркотиков. На поверхность всплывают старые проблемы главной героини и ее родных, вскрываются травмы и созависимости. Женщина идет на риск, чтобы наконец вылечиться и начать жить нормальной жизнью.
Несмотря на то что персонаж Милы Кунис борется с употреблением наркотиков, фильм нацелен в большей степени на рефлексию. Авторы не ставили целью создать ленту, в которой будет бесконечно повторяться идея о том, что наркотики – это плохо. Главная линия повествования – семейная драма.
Фильм был выдвинут на три музыкальные награды на фестивалях. В 2022 году на «Оскар» была номинирована песня Дайан Уоррен Somehow You Do, в этом же году композиция могла получить приз премии Общества композиторов и лириков. В 2021 году саундтрек был номинирован на Hollywood Music In Media Awards (HMMA).
Сценарий был написан Родриго Гарсиа совместно с Эли Саслоу и вдохновлен статьей последней для The Washington Post 2016 года «Как Аманда? История правды, лжи и американской зависимости». Лента основана на истории жизни Аманды Вендлер и ее матери Либби Александер. По состоянию на 2021 год Аманда не употребляла запрещенных веществ уже 4 года. Сейчас они вместе с матерью выступают в поддержку наркозависимых.
Съемки заняли около месяца в 2019 году. Из-за пандемии COVID-19 авторы фильма были поставлены в жесткие условия. Основной материал был отснят в США, в городе Санта-Кларита, Калифорния.
Дайан Уоррен, которая написала песню для фильма, 12 раз была номинирована на «Оскар». В 1997 году она получила «Грэмми», а также выступила автором многих композиций для популярных исполнителей: Леди Гаги, Селин Дион, Тины Тернер и других.
Молли пытается совладать с наркозависимостью при поддержке своей матери Деб. Они долгое время не общались и теперь должны вместе пережить все травмы, которые нанесли друг другу.
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