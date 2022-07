Четыре хороших дня, 2020

Фильм был выдвинут на три музыкальные награды на фестивалях. В 2022 году на «Оскар» была номинирована песня Дайан Уоррен Somehow You Do, в этом же году композиция могла получить приз премии Общества композиторов и лириков. В 2021 году саундтрек был номинирован на Hollywood Music In Media Awards (HMMA).

Сценарий был написан Родриго Гарсиа совместно с Эли Саслоу и вдохновлен статьей последней для The Washington Post 2016 года «Как Аманда? История правды, лжи и американской зависимости». Лента основана на истории жизни Аманды Вендлер и ее матери Либби Александер. По состоянию на 2021 год Аманда не употребляла запрещенных веществ уже 4 года. Сейчас они вместе с матерью выступают в поддержку наркозависимых.

Съемки заняли около месяца в 2019 году. Из-за пандемии COVID-19 авторы фильма были поставлены в жесткие условия. Основной материал был отснят в США, в городе Санта-Кларита, Калифорния.

Дайан Уоррен, которая написала песню для фильма, 12 раз была номинирована на «Оскар». В 1997 году она получила «Грэмми», а также выступила автором многих композиций для популярных исполнителей: Леди Гаги, Селин Дион, Тины Тернер и других.