Четыре хороших дня, 2020

На первый план драмы выходят отношения близких друг к другу, их взаимопомощь и сочувствие. Мать спасает дочь от трагической ошибки и помогает реабилитироваться. Бывшая наркоманка пытается разобраться в своих чувствах и уберечь своих детей от лицезрения тяжелой зависимости.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает про тяжелый путь к трезвой жизни. На пути главной героини возникает множество соблазнов, с которыми ей придется побороться ради своего будущего и будущего своих детей.

Лента повествует о четырех днях без употребления наркотиков. На поверхность всплывают старые проблемы главной героини и ее родных, вскрываются травмы и созависимости. Женщина идет на риск, чтобы наконец вылечиться и начать жить нормальной жизнью.

Несмотря на то что персонаж Милы Кунис борется с употреблением наркотиков, фильм нацелен в большей степени на рефлексию. Авторы не ставили целью создать ленту, в которой будет бесконечно повторяться идея о том, что наркотики – это плохо. Главная линия повествования – семейная драма.