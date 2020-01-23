Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Четыре хороших дня
6.3
Четыре хороших дня - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Четыре хороших дня
6.3

Четыре хороших дня

, 2020
Four Good Days
Канада, США / драма / 18+
Драма с Милой Кунис и Гленн Клоуз о наркозависимости
Трейлеры
Постер фильма Четыре хороших дня
6.3
Четыре хороших дня - Дублированный трейлер
Четыре хороших дня  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

На первый план драмы выходят отношения близких друг к другу, их взаимопомощь и сочувствие. Мать спасает дочь от трагической ошибки и помогает реабилитироваться. Бывшая наркоманка пытается разобраться в своих чувствах и уберечь своих детей от лицезрения тяжелой зависимости.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает про тяжелый путь к трезвой жизни. На пути главной героини возникает множество соблазнов, с которыми ей придется побороться ради своего будущего и будущего своих детей.

Лента повествует о четырех днях без употребления наркотиков. На поверхность всплывают старые проблемы главной героини и ее родных, вскрываются травмы и созависимости. Женщина идет на риск, чтобы наконец вылечиться и начать жить нормальной жизнью.

Несмотря на то что персонаж Милы Кунис борется с употреблением наркотиков, фильм нацелен в большей степени на рефлексию. Авторы не ставили целью создать ленту, в которой будет бесконечно повторяться идея о том, что наркотики – это плохо. Главная линия повествования – семейная драма.

Фильм был выдвинут на три музыкальные награды на фестивалях. В 2022 году на «Оскар» была номинирована песня Дайан Уоррен Somehow You Do, в этом же году композиция могла получить приз премии Общества композиторов и лириков. В 2021 году саундтрек был номинирован на Hollywood Music In Media Awards (HMMA).

Сценарий был написан Родриго Гарсиа совместно с Эли Саслоу и вдохновлен статьей последней для The Washington Post 2016 года «Как Аманда? История правды, лжи и американской зависимости». Лента основана на истории жизни Аманды Вендлер и ее матери Либби Александер. По состоянию на 2021 год Аманда не употребляла запрещенных веществ уже 4 года. Сейчас они вместе с матерью выступают в поддержку наркозависимых.

Съемки заняли около месяца в 2019 году. Из-за пандемии COVID-19 авторы фильма были поставлены в жесткие условия. Основной материал был отснят в США, в городе Санта-Кларита, Калифорния.

Дайан Уоррен, которая написала песню для фильма, 12 раз была номинирована на «Оскар». В 1997 году она получила «Грэмми», а также выступила автором многих композиций для популярных исполнителей: Леди Гаги, Селин Дион, Тины Тернер и других.

Молли пытается совладать с наркозависимостью при поддержке своей матери Деб. Они долгое время не общались и теперь должны вместе пережить все травмы, которые нанесли друг другу.

В ролях

Мила Кунис
Мила Кунис
Molly
Карла Галло
Карла Галло
Ashley
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Deb
Стивен Рут
Стивен Рут
Chris
Глория Гараюа
Глория Гараюа
Detox Receptionist
Ребекка Тилни
Spa Client
Карлос Лакамара
Dr. Ortiz
Ким Дельгадо
Dentist
Audrey Lynn
Chloe
Nicholas Oteri
Corey
Режиссер Родриго Гарсиа
Сценарист Eli Saslow, Родриго Гарсиа, Amanda Wendler, Libby Alexander
Композитор Эдвард Шермур
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 30 апреля 2021
Премьера в мире 23 января 2020
Дата выхода
19 мая 2022 Россия Аврора
7 мая 2021 Испания
26 мая 2022 Казахстан 18+
1 июля 2021 Португалия M/14
25 января 2020 США
27 августа 2021 Франция 12

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Сборы в мире $864 091
Производство Indigenous Media, Oakhurst Entertainment, Productivity Media
Другие названия
Four Good Days, Cuatro Días Más, 'Arba'ah Yammim Tovim, 4 días, 4 dies, Četiri dobra dana, Cztery dobre dni, Dört Güzel Gün, Négy jó nap, Quatro Dias a Teu Lado, Quatro Dias Com Ela, Quattro buone giornate, Четыре хороших дня, Чотири гарних дні, 四個好日子, 四个好日子, 美妙四日

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 26 августа 2024

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Четыре хороших дня - Дублированный трейлер
Четыре хороших дня Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Наша рецензия

Слабая драма о наркозависимости, всецело опирающаяся на актеров.
Слабая драма о наркозависимости, всецело опирающаяся на актеров. За последние десять лет своей жизни Молли (Мила Кунис) пыталась избавиться от наркотической зависимости 14 раз. Она появляется на пороге дома своей матери Деб (Гленн Клоуз) и уверяет, что теперь, в 15 раз, она серьезно настроена отказаться от наркотиков, но ей необходима материнская поддержка. С трудом преодолев сомнения, Деб соглашается: на несколько дней отправляет дочь в рехаб, а затем отводит ее ко врачу, который рассказывает им о препарате, способном вылечить Молли. Однако для того,…

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Четыре хороших дня - смотреть в онлайн-кинотеатре

Четыре хороших дня

Похожие фильмы онлайн

Дать дуба в округе Юба
 
Защитник
 
Мать и дитя
 
Онлайн кинотеатр

Фильмы похожие на Четыре хороших дня

Счастливые девочки не умирают
Счастливые девочки не умирают драма, мистика
2022, США
7.0
Дать дуба в округе Юба
Дать дуба в округе Юба комедия, криминал, драма
2021, США / Великобритания
6.0
Памела: История любви
Памела: История любви биография, документальный
2023, США
7.0
К тебе или ко мне?
К тебе или ко мне? комедия, мелодрама
2023, США
5.0
Земля
Земля драма
2021, США
6.0
История семьи Блум
История семьи Блум драма, мелодрама
2020, Австралия / США
6.0
Хороший Джо Белл
Хороший Джо Белл биография, драма
2020, США
5.0
Кровные узы
Кровные узы триллер, драма, криминал
2020, США
6.0
Миллион мелких осколков
Миллион мелких осколков драма, мелодрама
2019, США
6.0
10 на 10
10 на 10 триллер
2018, Великобритания
5.0
Женщина в огне
Женщина в огне драма
2018, Великобритания / США
6.0
Защитник
Защитник драма, триллер
2016, США
6.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
Поджигаю лавровый лист в квартире каждый сентябрь и радуюсь: метод наших бабушек, который работает
«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
5 лучших детективов из России с рейтингом 7,9+: «Первый отдел» и «Невский» не ждите, зато будет много новинок
«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями
За окном август, а в душе — уже сентябрь: 3 идеальных сериала, чтобы встретить осень (8,6 на IMDb — у двух из них)
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше