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Bullet Proof

Неубиваемый, 2022

2022 / Канада
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О фильме

Вор совершает возможно главное ограбление всей своей жизни, уводя деньги психопата-наркобарона Темпла. План проходит без сучка и задоринки, пока Вор не обнаруживает неожиданного пассажира в своей машине — беременную жену Темпла, Мию. Разъяренный Темпл и его правая рука — профессиональный киллер, Француз, преследуют Вора по горячим следам. Он разрывается между желанием залечь на дно и рискованным планом помочь Мии вырваться из жестоких объятий ее мужа. В любом случае, их единственный шанс остаться в живых — это вдавить педаль газа в пол, пытаясь уйти от погони.

Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2022
Премьера в России 18 августа 2022
Премьера в мире 18 августа 2022
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Джеймс Клэйтон
В ролях
Винни Джонс
Винни Джонс
Филип Грэйнджер
Лина Лекомпт
Гленн Эннис
Лори Триоло
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Неубиваемый 1 постер
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