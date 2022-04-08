Неубиваемый, 2022

Главного героя сыграл актер и бывший футболист Винни Джонс. За свою спортивную карьеру он провел 384 официальных матча и забил 33 гола (большую часть – в составе «Уимблдона»). Также вел еженедельную колонку в газете Sun и впервые попробовал себя в качестве актера, снявшись в криминальной комедии Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола» (1999) в роли гангстера Большого Криса.
Центральный женский образ на экране воплотила Лина Лекомпт. В возрасте 10 лет она переехала в Канаду из Ванкувера, а в 16 начала обучаться актерскому мастерству. Среди работ Лины «Бестия» (2013) и «Комплекс Мессии» (2017). Ее также можно увидеть в рекламных роликах Goldfish Crackers, Visa, Domino's Pizza и других.
Вор совершает возможно главное ограбление всей своей жизни, уводя деньги психопата-наркобарона Темпла. План проходит без сучка и задоринки, пока Вор не обнаруживает неожиданного пассажира в своей машине — беременную жену Темпла, Мию. Разъяренный Темпл и его правая рука — профессиональный киллер, Француз, преследуют Вора по горячим следам. Он разрывается между желанием залечь на дно и рискованным планом помочь Мии вырваться из жестоких объятий ее мужа. В любом случае, их единственный шанс остаться в живых — это вдавить педаль газа в пол, пытаясь уйти от погони.
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