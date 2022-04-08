Неубиваемый, 2022

Главного героя сыграл актер и бывший футболист Винни Джонс. За свою спортивную карьеру он провел 384 официальных матча и забил 33 гола (большую часть – в составе «Уимблдона»). Также вел еженедельную колонку в газете Sun и впервые попробовал себя в качестве актера, снявшись в криминальной комедии Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола» (1999) в роли гангстера Большого Криса.

Центральный женский образ на экране воплотила Лина Лекомпт. В возрасте 10 лет она переехала в Канаду из Ванкувера, а в 16 начала обучаться актерскому мастерству. Среди работ Лины «Бестия» (2013) и «Комплекс Мессии» (2017). Ее также можно увидеть в рекламных роликах Goldfish Crackers, Visa, Domino's Pizza и других.