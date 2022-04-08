Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Неубиваемый
6.3
Неубиваемый - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Неубиваемый
6.3

Неубиваемый

, 2022
Bullet Proof
Канада / боевик / 18+
Боевик с Винни Джонсом о благородном воре
Трейлеры
Постер фильма Неубиваемый
6.3
Неубиваемый - Дублированный трейлер
Неубиваемый  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Главного героя сыграл актер и бывший футболист Винни Джонс. За свою спортивную карьеру он провел 384 официальных матча и забил 33 гола (большую часть – в составе «Уимблдона»). Также вел еженедельную колонку в газете Sun и впервые попробовал себя в качестве актера, снявшись в криминальной комедии Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола» (1999) в роли гангстера Большого Криса.

Центральный женский образ на экране воплотила Лина Лекомпт. В возрасте 10 лет она переехала в Канаду из Ванкувера, а в 16 начала обучаться актерскому мастерству. Среди работ Лины «Бестия» (2013) и «Комплекс Мессии» (2017). Ее также можно увидеть в рекламных роликах Goldfish Crackers, Visa, Domino's Pizza и других.

Вор совершает возможно главное ограбление всей своей жизни, уводя деньги психопата-наркобарона Темпла. План проходит без сучка и задоринки, пока Вор не обнаруживает неожиданного пассажира в своей машине — беременную жену Темпла, Мию. Разъяренный Темпл и его правая рука — профессиональный киллер, Француз, преследуют Вора по горячим следам. Он разрывается между желанием залечь на дно и рискованным планом помочь Мии вырваться из жестоких объятий ее мужа. В любом случае, их единственный шанс остаться в живых — это вдавить педаль газа в пол, пытаясь уйти от погони.

В ролях

Винни Джонс
Винни Джонс
Temple
Филип Грэйнджер
Филип Грэйнджер
Vic
Лина Лекомпт
Лина Лекомпт
Mia
Гленн Эннис
Гленн Эннис
Griz
Лори Триоло
Лори Триоло
Dr. Zimmerman
Danny Mac
Skinny
Джеймс Клэйтон
Джеймс Клэйтон
The Thief
Гастон Моррисон
Prish
Весна Эннис
Highway Patrol Woman
Shaw Madson
Lonnie
Shane Leydon
Rahul
Blaine Anderson
Officer Edwards
Режиссер Джеймс Клэйтон
Сценарист Cooper Bibaud, Danny Mac, Джеймс Клэйтон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 19 августа 2022
Премьера в мире 8 апреля 2022
Дата выхода
25 августа 2022 Россия Кинологистика
25 августа 2022 Германия
25 августа 2022 Казахстан 16+
18 августа 2022 Кыргызстан 16+
8 апреля 2022 Польша

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Сборы в мире $83 441
Производство IndustryWorks Studios, Play by Play Entertainment, Peacemaker Filmworks
Другие названия
Bullet Proof, Death Pursuit, Persecución Mortal, À l'épreuve des balles, Kuulikindel, Perseguição Mortal, Tolvajhajsza, Wyścig ze śmiercią, Неубиваемый, 불릿 프루프, Deadly Pursuit

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 16 голосов
4.3 IMDb
Написать отзыв
Обновлено 30 августа 2022

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Неубиваемый - Дублированный трейлер
Неубиваемый Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Comon 30 августа 2022, 00:47
Обалденная неожиданность! По стилистике и крутизне фильмец приближается к фильму Доберман, хотя здесь конечно сюжет другой. Ну и стиль Гая Ричи тож конечно
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Неубиваемый - смотреть в онлайн-кинотеатре

Неубиваемый

Похожие фильмы онлайн

Кровь искупления
 
Онлайн кинотеатр

Фильмы похожие на Неубиваемый

Мститель 2: Расплата
Мститель 2: Расплата боевик
2020, Великобритания
3.0
Перекрестные войны
Перекрестные войны боевик, фэнтези
2017, США
2.0
Некая справедливость
Некая справедливость боевик
2014, США
4.0
Эвакуация
Эвакуация боевик
2013, США
4.0
Расплата
Расплата боевик
2011, США
4.0
Списанный в резерв
Списанный в резерв боевик, триллер
2016, США
3.0
Угнанный
Угнанный боевик, криминал, триллер
2012, США
3.0
Двойная игра
Двойная игра триллер, боевик
2014, США
2.0
Отряд героев
Отряд героев боевик, военный
2013, США
5.0
Эра драконов
Эра драконов боевик, фэнтези
2011, США
3.0
Ирландец
Ирландец боевик, криминал
2011, США
7.0
Крест
Крест боевик, фэнтези
2010, США
3.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
За окном август, а в душе — уже сентябрь: 3 идеальных сериала, чтобы встретить осень (8,6 на IMDb — у двух из них)
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова
Пересняли американский хит и выпустили на «России-1»: сериал с Машковым проиграл по всем фронтам — до рейтинга 8,1 не дотянул
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше