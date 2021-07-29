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They Talk
Голоса, 2021
2021 / Италия
3.8
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10
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Рейтинг IMDb: 3.8
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Жанр:
ужасы
триллер
детектив
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3.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2021
Премьера в России
10 ноября 2022
Премьера онлайн
10 мая 2022
Премьера в мире
29 июля 2021
Прокатчик
Ракета Релизинг
Режиссер
Джорджо Бруно
В ролях
Хал Яманоути
Сидни Уайт
Марго Биллар
Айк Стилстра
Анна Мария Де Люка
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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