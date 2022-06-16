Фильм стал режиссерским дебютом постановщика Грега Бьоркмана.
Сценарий к фильму написал дебютант большого кино Джеймс Бэчелор, который опирался на сюжет одного из рассказов Джоша Буна, создателя бестселлера «Виноваты звезды».
Съемочный процесс проходил весной 2021 года на Гавайских островах, а именно – на острове Оаху.
Музыкальными супервайзерами картины выступили Лия Харрисон и Сизон Кент. Они придумали плейлист из музыкальных композиций Japanese Breakfast, Father John Misty и Dayglow, который стал отдельным персонажем фильма.
Идея создания фильма появилась в голове режиссера во время полета на самолете. Бьоркман осознал, что музыка сопровождает нас практически везде и может без труда перенести человека в какие-либо конкретные воспоминания.
Они созданы друг для друга. Каждое утро они серфят у берегов Калифорнии, завтракают в уютном кафе и разбегаются по своим делам. А когда заходит солнце, вновь встречаются в тайном месте и слушают музыку. Все решено: завтра он сделает ей предложение. Но завтра никогда не наступит. Каждый день она возвращается в прошлое, чтобы спасти его от неминуемой смерти.
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