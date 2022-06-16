Фильм стал режиссерским дебютом постановщика Грега Бьоркмана.

Сценарий к фильму написал дебютант большого кино Джеймс Бэчелор, который опирался на сюжет одного из рассказов Джоша Буна, создателя бестселлера «Виноваты звезды».

Съемочный процесс проходил весной 2021 года на Гавайских островах, а именно – на острове Оаху.

Музыкальными супервайзерами картины выступили Лия Харрисон и Сизон Кент. Они придумали плейлист из музыкальных композиций Japanese Breakfast, Father John Misty и Dayglow, который стал отдельным персонажем фильма.

Идея создания фильма появилась в голове режиссера во время полета на самолете. Бьоркман осознал, что музыка сопровождает нас практически везде и может без труда перенести человека в какие-либо конкретные воспоминания.