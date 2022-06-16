Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Время между нами
6.1
Время между нами - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Время между нами
6.1

Время между нами

, 2022
Press Play
США / музыка, мелодрама, фантастика / 18+
Трогательная история любви с перемещением во времени
Трейлеры
Постер фильма Время между нами
6.1
Время между нами - Дублированный трейлер
Время между нами  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм стал режиссерским дебютом постановщика Грега Бьоркмана.

Сценарий к фильму написал дебютант большого кино Джеймс Бэчелор, который опирался на сюжет одного из рассказов Джоша Буна, создателя бестселлера «Виноваты звезды».

Съемочный процесс проходил весной 2021 года на Гавайских островах, а именно – на острове Оаху.

Музыкальными супервайзерами картины выступили Лия Харрисон и Сизон Кент. Они придумали плейлист из музыкальных композиций Japanese Breakfast, Father John Misty и Dayglow, который стал отдельным персонажем фильма.

Идея создания фильма появилась в голове режиссера во время полета на самолете. Бьоркман осознал, что музыка сопровождает нас практически везде и может без труда перенести человека в какие-либо конкретные воспоминания.

Они созданы друг для друга. Каждое утро они серфят у берегов Калифорнии, завтракают в уютном кафе и разбегаются по своим делам. А когда заходит солнце, вновь встречаются в тайном месте и слушают музыку. Все решено: завтра он сделает ей предложение. Но завтра никогда не наступит. Каждый день она возвращается в прошлое, чтобы спасти его от неминуемой смерти.

В ролях

Льюис Пуллман
Льюис Пуллман
Harrison
Дэнни Гловер
Дэнни Гловер
Cooper
Кристина Чанг
Кристина Чанг
Mrs. Knott
Мэтт Уолш
Мэтт Уолш
Mr. Knott
Клара Ругор
Клара Ругор
Laura
Кекоа Кекумано
Jason
Lyrica Okano
Chloe
Taiana Tully
Young Mom
Cody Easterbrook
Drunk guy
Peter Bradley
Self
Кевин Ямада
Partner
Michelle Zauner
Self
Режиссер Грег Бьоркман
Сценарист James Bachelor, Грег Бьоркман, Джош Бун
Композитор Eldad Guetta
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 13 сентября 2022
Премьера в мире 16 июня 2022
Дата выхода
22 сентября 2022 Россия Arna Media 12+
28 июля 2022 Австралия PG
16 июня 2022 Германия 6
29 сентября 2022 Кыргызстан 12+
21 июня 2022 Нидерланды
MPAA PG-13
Сборы в мире $216 850
Производство CJ Entertainment, Jalapeno Goat
Другие названия
Press Play, Press Play and Love Again, Press Play - La musica della nostra vita, Rejouer le passé, Sıradaki Şarkı, Время между нами, До зустрічі крізь час

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Время между нами - Дублированный трейлер
Время между нами Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Подглядела, как японцы греются в квартире без отопления: беру 3 идеи на холодный сентябрь
Пыльные шторы блэкаут больше не в моде: в Европе давно окна закрывают иначе — в России только начали
2 капли на ватный спонжи — и черные полосы на сандалиях тают моментально: стельки и подошва светлые, как только из обувного
Не мог уснуть, пока не досмотрел забытый детектив с Васильевым и Шагиным — «полюбил сильнее, чем “Невского”»
На Netflix хватает sci-fi на любой вкус, но эти 3 фильма – лучшие: урвали оценку выше 8 на IMDb
«Что же из этого следует? Следует тест!»: вспомните 5 осенних фильмов СССР по строчке из песни
Не «Фоллаутом» единым: 5 скрытых хитов Amazon, которые великолепны от первой и до последней минуты
Еще одна деталь в «Шрэке 5» изменится кардинально — и дело не только во внешности героев
Вместо Билли Боба Торнтона — Антон Васильев: в России сняли свой «Лэндмен» — нефть и кровь будут литься рекой
Звонок для учителя, а тест — для любителей советского кино: угадайте 6 фильмов СССР про школу
Хит Гайдая пересняли в России, но ремейк пробил дно: от комедии с Задорожной и Хазановым люди по сей день «приходят в себя»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше