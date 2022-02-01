Побег из космоса, 2022

Научно-фантастический мультипликационный фильм будет интересен как детям, так и взрослой аудитории. Создатели картины потрудились над красочной анимацией, яркими визуальными эффектами и качественным дубляжом.
Фильм выгодно отличается от многих других мультипликационных проектов запоминающимися мелодиями и хорошо поставленными музыкальными эпизодами, а также сердечным чувством искренности.
В мультфильме немало экшена, который держит в напряжении и заставляет сопереживать главным действующим лицам. Самолет стреляет ракетами, а персонажи вступают в противостояние с инопланетянами. Сюжет развивается очень динамично, поэтому юным зрителям придется приложить усилия и сосредоточиться, чтобы уследить за развитием событий.
Каждый персонаж в этой мультипликационной ленте уникален. У всех есть свои характерные отличительные черты и особенные манеры поведения. Главный герой Брамбл порой ведет себя весьма экстравагантно, например, для развлечения переодевается сексуальной дамой в стиле Багза Банни. Кроме того, он склонен к частым перекусам. Ави, синяя кошечка с шестью ушами, носит нанотехнологический костюм и отлично разбирается в передовых технологиях. Именно этими чертами она и привлекает внимание миссис Круз. Изящная ухоженная торговка оружием вместе с мужем готова на все, чтобы добраться до инопланетянки.
Постановщиком фильма выступил китайский режиссер и сценарист Линь Хуэйда. Это не первая история, снятая о медведе Брамбле. Крупнейшая мировая франшиза в Китае начала транслироваться еще в 2012 году. В 2017 году на экраны вышел полнометражный анимационный проект «Братья медведи: Тайна трех миров» о веселых озорных братьях Брайре и Брамбле, которые защищают свой дом от грозного лесоруба Вика. Последний фильм, «Побег из космоса», является восьмым фильмом.
На протяжении всего фильма сценаристы делают акцент на тему экологии и защиты природы. В предыдущих семи частях популярной франшизы эта тема также имела ключевое значение. Например, главная задача младшего брата главного героя, медведя Ежевика, – сортировать мусор в соответствующие баки, чтобы поддерживать порядок в лесу.
Альтернативное название анимационной ленты: «Медведи-соседи: Возвращение на Землю»
Медведь Брэмбл всегда хотел стать героем. И однажды ему выпал шанс стать не просто героем, а супергероем. Познакомившись в лесу с пришельцем Эви, Брэмбл становится обладателем суперспособностей. Теперь он может реализовать любое желание одной силой мысли. Высокоразвитый народ Эви покинул Землю миллионы лет назад. И вот теперь Эви вернулся, чтобы передать новейшую технологию землянам, а также в надежде найти давно покинутый древний город и, может быть, свою семью. Однако следом за Эви из космоса прибывают пираты, которые хотят захватить власть во Вселенной. Медведь Брэмбл и его пушистые друзья должны помочь новому другу Эви и заодно спасти Вселенную.
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