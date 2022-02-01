Побег из космоса, 2022

Научно-фантастический мультипликационный фильм будет интересен как детям, так и взрослой аудитории. Создатели картины потрудились над красочной анимацией, яркими визуальными эффектами и качественным дубляжом.

Фильм выгодно отличается от многих других мультипликационных проектов запоминающимися мелодиями и хорошо поставленными музыкальными эпизодами, а также сердечным чувством искренности.

В мультфильме немало экшена, который держит в напряжении и заставляет сопереживать главным действующим лицам. Самолет стреляет ракетами, а персонажи вступают в противостояние с инопланетянами. Сюжет развивается очень динамично, поэтому юным зрителям придется приложить усилия и сосредоточиться, чтобы уследить за развитием событий.

Каждый персонаж в этой мультипликационной ленте уникален. У всех есть свои характерные отличительные черты и особенные манеры поведения. Главный герой Брамбл порой ведет себя весьма экстравагантно, например, для развлечения переодевается сексуальной дамой в стиле Багза Банни. Кроме того, он склонен к частым перекусам. Ави, синяя кошечка с шестью ушами, носит нанотехнологический костюм и отлично разбирается в передовых технологиях. Именно этими чертами она и привлекает внимание миссис Круз. Изящная ухоженная торговка оружием вместе с мужем готова на все, чтобы добраться до инопланетянки.