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Постер мультфильма Побег из космоса
6.5
Побег из космоса - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Побег из космоса
6.5

Побег из космоса

, 2022
Xiong chu mo: Chong fan di qiu
Китай / анимация, комедия, семейный / 18+
Семейный мультфильм о борьбе с пришельцами
Трейлеры
Постер мультфильма Побег из космоса
6.5
Побег из космоса - Дублированный трейлер
Побег из космоса  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Научно-фантастический мультипликационный фильм будет интересен как детям, так и взрослой аудитории. Создатели картины потрудились над красочной анимацией, яркими визуальными эффектами и качественным дубляжом.

Фильм выгодно отличается от многих других мультипликационных проектов запоминающимися мелодиями и хорошо поставленными музыкальными эпизодами, а также сердечным чувством искренности.

В мультфильме немало экшена, который держит в напряжении и заставляет сопереживать главным действующим лицам. Самолет стреляет ракетами, а персонажи вступают в противостояние с инопланетянами. Сюжет развивается очень динамично, поэтому юным зрителям придется приложить усилия и сосредоточиться, чтобы уследить за развитием событий.

Каждый персонаж в этой мультипликационной ленте уникален. У всех есть свои характерные отличительные черты и особенные манеры поведения. Главный герой Брамбл порой ведет себя весьма экстравагантно, например, для развлечения переодевается сексуальной дамой в стиле Багза Банни. Кроме того, он склонен к частым перекусам. Ави, синяя кошечка с шестью ушами, носит нанотехнологический костюм и отлично разбирается в передовых технологиях. Именно этими чертами она и привлекает внимание миссис Круз. Изящная ухоженная торговка оружием вместе с мужем готова на все, чтобы добраться до инопланетянки.

Постановщиком фильма выступил китайский режиссер и сценарист Линь Хуэйда. Это не первая история, снятая о медведе Брамбле. Крупнейшая мировая франшиза в Китае начала транслироваться еще в 2012 году. В 2017 году на экраны вышел полнометражный анимационный проект «Братья медведи: Тайна трех миров» о веселых озорных братьях Брайре и Брамбле, которые защищают свой дом от грозного лесоруба Вика. Последний фильм, «Побег из космоса», является восьмым фильмом.

На протяжении всего фильма сценаристы делают акцент на тему экологии и защиты природы. В предыдущих семи частях популярной франшизы эта тема также имела ключевое значение. Например, главная задача младшего брата главного героя, медведя Ежевика, – сортировать мусор в соответствующие баки, чтобы поддерживать порядок в лесу.

Альтернативное название анимационной ленты: «Медведи-соседи: Возвращение на Землю»

Медведь Брэмбл всегда хотел стать героем. И однажды ему выпал шанс стать не просто героем, а супергероем. Познакомившись в лесу с пришельцем Эви, Брэмбл становится обладателем суперспособностей. Теперь он может реализовать любое желание одной силой мысли. Высокоразвитый народ Эви покинул Землю миллионы лет назад. И вот теперь Эви вернулся, чтобы передать новейшую технологию землянам, а также в надежде найти давно покинутый древний город и, может быть, свою семью. Однако следом за Эви из космоса прибывают пираты, которые хотят захватить власть во Вселенной. Медведь Брэмбл и его пушистые друзья должны помочь новому другу Эви и заодно спасти Вселенную.

В ролях

Чжан Вэй
Тань Сяо
Чэн Цзиян
Ли Ваньяо
Ли Ваньяо
Бинджун Чжан
Бинджун Чжан
Джозеф С. Ламберт
Herbert Diggs
Джозеф С. Ламберт
Herbert Diggs
Джозеф С. Ламберт
Herbert Diggs
Шивон Ламсден
Hoo Hoo
Шивон Ламсден
Hoo Hoo
Шивон Ламсден
Hoo Hoo
Шивон Ламсден
Hoo Hoo
Режиссер Линь Хуэйда
Сценарист Jiang Lin, Qin Wan, Rachel Xu
Композитор Zhiping Li
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 1 февраля 2022
Дата выхода
7 июля 2022 Россия Экспонента
9 марта 2023 Аруба
29 марта 2023 Бельгия
19 мая 2023 Болгария
27 мая 2022 Великобритания PG
6 октября 2022 Грузия PG
14 февраля 2024 Испания
7 июля 2022 Казахстан 6+
1 февраля 2022 Китай
7 июля 2022 Кыргызстан
3 марта 2023 Латвия U
31 марта 2023 Литва N
29 марта 2023 Люксембург
15 февраля 2023 Нидерланды 6
26 июля 2024 Румыния o.A.
23 декабря 2022 Турция 6+
1 августа 2024 Чехия
28 ноября 2025 Япония
Сборы в мире $1 475 194
Производство Fantawild Animation
Другие названия
Xiong chu mo: Chong fan di qiu, Boonie Bears: Back to Earth, Los Rescatadores: Regreso Al Planeta Tierra, Ayı Kardeşler: Dünya'ya Dönüş, Biệt Đội Gấu Mập: Trở Về Trái Đất, Boonie Bears : Retour sur Terre, Boonie Bears: Redden de aarde!, Boonie Bears: regreso a la Tierra, Boonie Bears: Regreso al planeta tierra, Broliai lokiai: Atgal į Žemę, Urșii Boonie: Înapoi pe Pământ, Ведмедики: Назад на Землю, Побег из космоса, 熊出沒之重返地球, 熊出没·重返地球, Boonie Bears：Back To Earth, Boonie Bears 8, Boonie Bears: Rette die Erde!, 熊出没之重返地球, Boonie Bears : Sauvent la Terre !, 熊出没大电影8

Рейтинг мультфильма

6.5
Оцените 24 голоса
5.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2691 В жанре «анимация»  325 В жанре «комедия»  699 В жанре «семейный»  264 В фильмах Китая  23 В фильмах 2022 года  96
Обновлено 4 сентября 2023

Трейлеры мультфильма

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Побег из космоса - Дублированный трейлер
Побег из космоса Дублированный трейлер
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Отзывы о мультфильме

Оксана Нагиева 26 августа 2022, 01:55
Недавно сходила на мультфильм «Побег из космоса» и хотелось бы поделиться впечатлениями. Мне очень понравилась данная работа, но кажется что этот… Читать дальше…
Денис Сивухин 7 августа 2023, 07:55
Здравствуйте! Фильм топовый когда будет продолжение 2 часть ПОБЕГ из КОСМОСА хочу 2 часть! :)
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Новости о мультфильме

Для семейного просмотра: 10 мультфильмов 2022 года, которые уже есть онлайн
10 сентября 2022 12:00 Для семейного просмотра: 10 мультфильмов 2022 года, которые уже есть онлайн Возвращение «‎Отеля Трансильвания», космические приключения и преступная животная группировка. Рассказываем, какие анимационные работы вы могли пропустить в этом году.      

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