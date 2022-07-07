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Побег из космоса Побег из космоса
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Xiong chu mo: Chong fan di qiu

Побег из космоса, 2022

2022 / Китай
7.0 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.6
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Семейный мультфильм о борьбе с пришельцами
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Причины посмотреть Факты О фильме

Научно-фантастический мультипликационный фильм будет интересен как детям, так и взрослой аудитории. Создатели картины потрудились над красочной анимацией, яркими визуальными эффектами и качественным дубляжом.

Фильм выгодно отличается от многих других мультипликационных проектов запоминающимися мелодиями и хорошо поставленными музыкальными эпизодами, а также сердечным чувством искренности.

В мультфильме немало экшена, который держит в напряжении и заставляет сопереживать главным действующим лицам. Самолет стреляет ракетами, а персонажи вступают в противостояние с инопланетянами. Сюжет развивается очень динамично, поэтому юным зрителям придется приложить усилия и сосредоточиться, чтобы уследить за развитием событий.

Каждый персонаж в этой мультипликационной ленте уникален. У всех есть свои характерные отличительные черты и особенные манеры поведения. Главный герой Брамбл порой ведет себя весьма экстравагантно, например, для развлечения переодевается сексуальной дамой в стиле Багза Банни. Кроме того, он склонен к частым перекусам. Ави, синяя кошечка с шестью ушами, носит нанотехнологический костюм и отлично разбирается в передовых технологиях. Именно этими чертами она и привлекает внимание миссис Круз. Изящная ухоженная торговка оружием вместе с мужем готова на все, чтобы добраться до инопланетянки.

Постановщиком фильма выступил китайский режиссер и сценарист Линь Хуэйда. Это не первая история, снятая о медведе Брамбле. Крупнейшая мировая франшиза в Китае начала транслироваться еще в 2012 году. В 2017 году на экраны вышел полнометражный анимационный проект «Братья медведи: Тайна трех миров» о веселых озорных братьях Брайре и Брамбле, которые защищают свой дом от грозного лесоруба Вика. Последний фильм, «Побег из космоса», является восьмым фильмом.

На протяжении всего фильма сценаристы делают акцент на тему экологии и защиты природы. В предыдущих семи частях популярной франшизы эта тема также имела ключевое значение. Например, главная задача младшего брата главного героя, медведя Ежевика, – сортировать мусор в соответствующие баки, чтобы поддерживать порядок в лесу.

Альтернативное название анимационной ленты: «Медведи-соседи: Возвращение на Землю»

Медведь Брэмбл всегда хотел стать героем. И однажды ему выпал шанс стать не просто героем, а супергероем. Познакомившись в лесу с пришельцем Эви, Брэмбл становится обладателем суперспособностей. Теперь он может реализовать любое желание одной силой мысли. Высокоразвитый народ Эви покинул Землю миллионы лет назад. И вот теперь Эви вернулся, чтобы передать новейшую технологию землянам, а также в надежде найти давно покинутый древний город и, может быть, свою семью. Однако следом за Эви из космоса прибывают пираты, которые хотят захватить власть во Вселенной. Медведь Брэмбл и его пушистые друзья должны помочь новому другу Эви и заодно спасти Вселенную.

7.0 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 7 июля 2022
Премьера в мире 7 июля 2022
Возраст 6+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Линь Хуэйда
В ролях
Чжан Бинцзюнь
Чжан Вэй
Тань Сяо
Чэн Цзиян
Ли Ваньяо
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Побег из космоса 2 постера
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Coperto-Cinema
14:20
Foster Cinema
10:40 12:30 16:10
Полное расписание и билеты
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
lesi.akulova 14 июля 2022, 12:28
Скучный мультик
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Кадры из мультфильма Все кадры
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«Побег из космоса» в кинотеатрах

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Формат сеанса
Группировать сеансы
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Coperto-Cinema Москва, Покровский бульвар,5
2D
14:20
Foster Cinema г. Москва, Фрунзенская наб., 30, стр. 19
2D
10:40 12:30 16:10
Mori Cinema Кунцево Молодежная
2D
12:00 от 250 ₽ 16:40 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
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