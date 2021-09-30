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Битва на озере Битва на озере
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Chang jin hu

Битва на озере, 2021

2021 / Китай
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Октябрь 1950 года. Опасаясь приближения американских войск к своей границе, Китай решает вступить в Корейскую войну. Защищать родную землю и Корею от империалистического вторжения отправляются многочисленные силы добровольцев, в том числе заслуженный командир У Цяньли. Его младший брат, желая доказать собственную состоятельность, записывается в армию и оказывается с Цяньли в одном корпусе. Братьев и их товарищей по оружию ждут столкновения с на голову лучше вооружённым противником, в том числе стратегически важная битва при Чосинском водохранилище.

5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 2 часа 56 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 1 сентября 2022
Премьера онлайн 27 июля 2022
Премьера в мире 30 сентября 2021
Возраст 18+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Чэнь Кайгэ
В ролях
Джеки Ву
Дуань Ихун
Ли Чэнь
Ху Цзюнь
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Битва на озере 2 постера
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