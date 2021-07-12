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La croisade

Этот новый мир, 2021

2021 / Франция
5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Французская комедия о взаимоотношениях родителей с сыном-подростком
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм является экологическим манифестом и привлекает внимание людей к проблемам загрязнения окружающей среды. Он призывает бережнее относиться к природе, чтобы последующие поколения взяли это за основу.

В центре повествования находится группа детей, которые поглощены идеей спасения планеты. Безграничный поток смелых решений подростков часто недооценивают, однако они не только рассуждают, но и предпринимают серьезные попытки для решения проблем человечества.

Спасение планеты является ключевым мотивом в сюжете, при этом в фильме есть и побочные линии: отношения детей и родителей, творческая реализация и взаимодействие между людьми разных возрастов и положений.

Лента противопоставляет желания взрослых и детей. Родители больше нацелены на комфорт и безопасность семьи, предотвращение бытовых трудностей, тем временем дети выдвигают миру суровые требования и не боятся рисковать ради будущего всего человечества.

Создатели спорили об актуальности экологии среди юных зрителей. Активистка Грета Тунберг в какой-то степени повлияла на выход фильма, доказав, что подростки готовы задуматься над «взрослыми» проблемами.

Фильм был участником международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне в 2021 году. Режиссера Луи Гарреля номинировали на специальную премию «Доностия», которая присуждается за вклад в киноиндустрию. Мероприятие закончилось скандалом, так как приз получил Джонни Депп.

Сценарист Жан-Клод Каррьер и режиссер Луи Гаррель изначально не сошлись во мнениях по поводу съемок ленты. Постановщик считал, что дети, занимающиеся взрослыми проектами, выглядят неправдоподобно. Многие согласились с ним, что привело сценариста с бешенство. Однако после забастовки Греты Тунберг история приобрела новые смыслы.

Сценарий ленты о предупреждении загрязнения окружающей среды был написан до пандемии COVID-19. Съемки начались уже в карантин, так что пустые улицы Парижа для некоторых сцен удалось снять без неудобств для жителей.

Фильм был отобран в эфемерный раздел «Кино для климата» Каннского кинофестиваля 2021 года.

Лента стала третьим по счету полнометражным фильмом в карьере режиссера. Ранее он уже совмещал работу актера и постановщика в «Честном человеке». Его партнершей также выступила Летиция Каста.

Абель, Марианн и их 13-летний сын Жозеф живут вместе в Париже. Повседневную жизнь родителей переворачивает новость о том, что сын участвует в грандиозном тайном проекте по спасению планеты.

5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 21 апреля 2022
Премьера онлайн 21 июля 2022
Премьера в мире 12 июля 2021
Возраст 12+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Луи Гаррель
Луи Гаррель
В ролях
Летиция Каста
Летиция Каста
Луи Гаррель
Луи Гаррель
Джозеф Энджел
Джозеф Энджел
Илинка Лони
Илинка Лони
Джулия Боэм
Джулия Боэм
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Этот новый мир 2 постера
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Этот новый мир
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11 марта 2022 11:59
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