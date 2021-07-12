Этот новый мир, 2021

Фильм является экологическим манифестом и привлекает внимание людей к проблемам загрязнения окружающей среды. Он призывает бережнее относиться к природе, чтобы последующие поколения взяли это за основу.

В центре повествования находится группа детей, которые поглощены идеей спасения планеты. Безграничный поток смелых решений подростков часто недооценивают, однако они не только рассуждают, но и предпринимают серьезные попытки для решения проблем человечества.

Спасение планеты является ключевым мотивом в сюжете, при этом в фильме есть и побочные линии: отношения детей и родителей, творческая реализация и взаимодействие между людьми разных возрастов и положений.

Лента противопоставляет желания взрослых и детей. Родители больше нацелены на комфорт и безопасность семьи, предотвращение бытовых трудностей, тем временем дети выдвигают миру суровые требования и не боятся рисковать ради будущего всего человечества.

Создатели спорили об актуальности экологии среди юных зрителей. Активистка Грета Тунберг в какой-то степени повлияла на выход фильма, доказав, что подростки готовы задуматься над «взрослыми» проблемами.