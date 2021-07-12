Этот новый мир, 2021

Фильм является экологическим манифестом и привлекает внимание людей к проблемам загрязнения окружающей среды. Он призывает бережнее относиться к природе, чтобы последующие поколения взяли это за основу.
В центре повествования находится группа детей, которые поглощены идеей спасения планеты. Безграничный поток смелых решений подростков часто недооценивают, однако они не только рассуждают, но и предпринимают серьезные попытки для решения проблем человечества.
Спасение планеты является ключевым мотивом в сюжете, при этом в фильме есть и побочные линии: отношения детей и родителей, творческая реализация и взаимодействие между людьми разных возрастов и положений.
Лента противопоставляет желания взрослых и детей. Родители больше нацелены на комфорт и безопасность семьи, предотвращение бытовых трудностей, тем временем дети выдвигают миру суровые требования и не боятся рисковать ради будущего всего человечества.
Создатели спорили об актуальности экологии среди юных зрителей. Активистка Грета Тунберг в какой-то степени повлияла на выход фильма, доказав, что подростки готовы задуматься над «взрослыми» проблемами.
Фильм был участником международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне в 2021 году. Режиссера Луи Гарреля номинировали на специальную премию «Доностия», которая присуждается за вклад в киноиндустрию. Мероприятие закончилось скандалом, так как приз получил Джонни Депп.
Сценарист Жан-Клод Каррьер и режиссер Луи Гаррель изначально не сошлись во мнениях по поводу съемок ленты. Постановщик считал, что дети, занимающиеся взрослыми проектами, выглядят неправдоподобно. Многие согласились с ним, что привело сценариста с бешенство. Однако после забастовки Греты Тунберг история приобрела новые смыслы.
Сценарий ленты о предупреждении загрязнения окружающей среды был написан до пандемии COVID-19. Съемки начались уже в карантин, так что пустые улицы Парижа для некоторых сцен удалось снять без неудобств для жителей.
Фильм был отобран в эфемерный раздел «Кино для климата» Каннского кинофестиваля 2021 года.
Лента стала третьим по счету полнометражным фильмом в карьере режиссера. Ранее он уже совмещал работу актера и постановщика в «Честном человеке». Его партнершей также выступила Летиция Каста.
Абель, Марианн и их 13-летний сын Жозеф живут вместе в Париже. Повседневную жизнь родителей переворачивает новость о том, что сын участвует в грандиозном тайном проекте по спасению планеты.