Первый снег, 2022

Действие трагикомедии разворачивается вокруг выпускницы престижного университета Кристины, которая проходит стажировку в известной консалтинговой компании, где не хочет работать, а также терпит навязчивые советы со стороны матери, норовящей выдать ее замуж. Дочь начальницы Кристины, девочка по имени Алиса, тоже испытывает жизненные трудности. В один прекрасный день эти двое встречаются и начинают общий путь к свободе. «Первый снег» — отличный вариант для тех, кто любит легкие и незатейливые комедии со смыслом.

Постановщицей картины выступила Наталия Кончаловская, дочь известного режиссера Андрея Кончаловского. Для Наталии этот фильм стал всего лишь шестым в карьере — до этого она снимала такие картины, как «Ангел мести», «Праздник», «Весна».

Главную женскую роль в ленте исполнила молодая актриса из Владикавказа Юлия Шульева. «Первый снег» стал ее дебютной работой на большом экране. Не исключено, что для Шульевой эта роль — всего лишь шаг на пути к большой славе.

Компанию Шульевой на большом экране составила Елена Морозова, знакомая большинству российских зрителей по ролям в фильмах «Мешок без дна», «Калашников», «Кислота», а также сериалам «Клиника счастья» и «Вне себя».

Со-сценаристом «Первого снега» выступила Анна Соболевская, известная по таким лентам, как «Вне зоны доступа», «На острие», «Один день», «Рыжие» и многим другим.