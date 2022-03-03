Первый снег, 2022

Действие трагикомедии разворачивается вокруг выпускницы престижного университета Кристины, которая проходит стажировку в известной консалтинговой компании, где не хочет работать, а также терпит навязчивые советы со стороны матери, норовящей выдать ее замуж. Дочь начальницы Кристины, девочка по имени Алиса, тоже испытывает жизненные трудности. В один прекрасный день эти двое встречаются и начинают общий путь к свободе. «Первый снег» — отличный вариант для тех, кто любит легкие и незатейливые комедии со смыслом.
Постановщицей картины выступила Наталия Кончаловская, дочь известного режиссера Андрея Кончаловского. Для Наталии этот фильм стал всего лишь шестым в карьере — до этого она снимала такие картины, как «Ангел мести», «Праздник», «Весна».
Главную женскую роль в ленте исполнила молодая актриса из Владикавказа Юлия Шульева. «Первый снег» стал ее дебютной работой на большом экране. Не исключено, что для Шульевой эта роль — всего лишь шаг на пути к большой славе.
Компанию Шульевой на большом экране составила Елена Морозова, знакомая большинству российских зрителей по ролям в фильмах «Мешок без дна», «Калашников», «Кислота», а также сериалам «Клиника счастья» и «Вне себя».
Со-сценаристом «Первого снега» выступила Анна Соболевская, известная по таким лентам, как «Вне зоны доступа», «На острие», «Один день», «Рыжие» и многим другим.
Известно, что для режиссера «Первого снега» Натальи Кончаловской эта картина стала одной из самых личных. В ней переплетаются жизненный опыт постановщицы, а также различные наблюдения за самыми разными людьми и собственными друзьями.
В одном из интервью Наталия Кончаловская заявила, что поднимает в своей картине проблемы, которые будут понятны абсолютно каждому жителю нашей страны — вне зависимости от его возраста, пола или рода деятельности. Одна из главных тем «Первого снега» — сепарация от родительской опеки.
«Первый снег» является дебютной полнометражной работой Кончаловской. Ее прошлая короткометражная лента «Праздник» была показана в рамках российского кинофестиваля «Кинотавр» в категории «Короткий метр».
Помимо Шульевой и Соболевской в картине Кончаловской засветилась дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна. Это не первая актерская работа девушки, до этого ее можно было увидеть в «Черновике», фантастической ленте по одноименному роману Сергея Лукьяненко.
Премьера «Первого снега» прошла на кинофестивале «Темные ночи» в Таллине. Там картина была номинирована на специальный приз Work in Progress, который обычно вручают самым творческим и художественным работам.
В погоне за мечтой найти свое место в современной Москве, герои фильма отчаянно пытаются стать наилучшей версией себя.
В начале осени их жизни переплетутся, и до первого снега каждому из них предстоит найти способ любить и научиться быть собой.