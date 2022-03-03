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Первый снег, 2022

2022 / Россия
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Романтическая комедия о поиске себя в современной Москве
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Действие трагикомедии разворачивается вокруг выпускницы престижного университета Кристины, которая проходит стажировку в известной консалтинговой компании, где не хочет работать, а также терпит навязчивые советы со стороны матери, норовящей выдать ее замуж. Дочь начальницы Кристины, девочка по имени Алиса, тоже испытывает жизненные трудности. В один прекрасный день эти двое встречаются и начинают общий путь к свободе. «Первый снег» — отличный вариант для тех, кто любит легкие и незатейливые комедии со смыслом.

Постановщицей картины выступила Наталия Кончаловская, дочь известного режиссера Андрея Кончаловского. Для Наталии этот фильм стал всего лишь шестым в карьере — до этого она снимала такие картины, как «Ангел мести», «Праздник», «Весна».

Главную женскую роль в ленте исполнила молодая актриса из Владикавказа Юлия Шульева. «Первый снег» стал ее дебютной работой на большом экране. Не исключено, что для Шульевой эта роль — всего лишь шаг на пути к большой славе.

Компанию Шульевой на большом экране составила Елена Морозова, знакомая большинству российских зрителей по ролям в фильмах «Мешок без дна», «Калашников», «Кислота», а также сериалам «Клиника счастья» и «Вне себя».

Со-сценаристом «Первого снега» выступила Анна Соболевская, известная по таким лентам, как «Вне зоны доступа», «На острие», «Один день», «Рыжие» и многим другим.

Известно, что для режиссера «Первого снега» Натальи Кончаловской эта картина стала одной из самых личных. В ней переплетаются жизненный опыт постановщицы, а также различные наблюдения за самыми разными людьми и собственными друзьями.

В одном из интервью Наталия Кончаловская заявила, что поднимает в своей картине проблемы, которые будут понятны абсолютно каждому жителю нашей страны — вне зависимости от его возраста, пола или рода деятельности. Одна из главных тем «Первого снега» — сепарация от родительской опеки.

«Первый снег» является дебютной полнометражной работой Кончаловской. Ее прошлая короткометражная лента «Праздник» была показана в рамках российского кинофестиваля «Кинотавр» в категории «Короткий метр».

Помимо Шульевой и Соболевской в картине Кончаловской засветилась дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна. Это не первая актерская работа девушки, до этого ее можно было увидеть в «Черновике», фантастической ленте по одноименному роману Сергея Лукьяненко.

Премьера «Первого снега» прошла на кинофестивале «Темные ночи» в Таллине. Там картина была номинирована на специальный приз Work in Progress, который обычно вручают самым творческим и художественным работам.

 

В погоне за мечтой найти свое место в современной Москве, герои фильма отчаянно пытаются стать наилучшей версией себя.

В начале осени их жизни переплетутся, и до первого снега каждому из них предстоит найти способ любить и научиться быть собой.

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Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 3 марта 2022
Премьера в мире 3 марта 2022
Возраст 12+
Прокатчик Самокат
Режиссер
Наталия Кончаловская
Наталия Кончаловская
В ролях
Елена Морозова
Елена Морозова
Маргарита Аброськина
Маргарита Аброськина
Марина Маныч
Марина Маныч
Алексей Ильин
Алексей Ильин
Сергей Гилев
Сергей Гилев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Первый снег 2 постера
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Наша рецензия
Как и многие режиссеры, Наталия Кончаловская начинала с короткого метра, последний из которых был показан на «Кинотавре» в прошлом году. Любопытно, что в «Празднике» героиня так же, как и в «Первом снеге», чувствовала себя потерянной, и теперь Наталия, продолжив выбранный путь, перемещает нас в мир, где, как не раз говорится в самом фильме, у каждого сейчас депрессия. Будучи дочерью Андрея Кончаловского, начинающий автор России, вероятно, еще некоторое время…
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