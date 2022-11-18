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Меню, 2022

2022 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Премьера в мире 18 ноября 2022
Режиссер
Марк Майлод
Марк Майлод
В ролях
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Николас Холт
Николас Холт
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Джанет МакТир
Джанет МакТир
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Меню 1 постер
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Аня Тейлор-Джой и Николас Холт посещают зловещий ресторан в трейлере хоррора «Меню» Основное блюдо пока не готово, но настало время для аперитива.
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1 июня 2022 16:59
Появились первые кадры из черной комедии «Меню» с Аней Тейлор-Джой и Рэйфом Файнсом Вместе с тем фильм обзавелся датой релиза.
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20 апреля 2022 10:07
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