Меню, 2022

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США / комедия, ужасы / 18+
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О фильме

Молодая пара отправляется на отдаленный остров, чтобы попасть на ужин к известному шеф-повару.

В ролях

Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
Марго
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Шеф Словик
Николас Холт
Николас Холт
Тайлер
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Киноактер
Джанет МакТир
Джанет МакТир
Лилиан
Хонг Чау
Хонг Чау
Elsa
Пол Адельштейн
Пол Адельштейн
Тед
Aimee Carrero
Фелисити
Рид Бирни
Рид Бирни
Richard
Джудит Лайт
Джудит Лайт
Anne
Режиссер Марк Майлод
Сценарист Сет Рейсс, Уилл Трэйси
Композитор Колин Стетсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 24 сентября 2022
Премьера в мире 10 сентября 2022
Дата выхода
18 ноября 2022 Россия 18+
24 ноября 2022 Австралия
17 ноября 2022 Австрия
17 ноября 2022 Азербайджан 17+
17 ноября 2022 Бразилия
18 ноября 2022 Великобритания
17 ноября 2022 Венгрия 16
18 ноября 2022 Вьетнам
17 ноября 2022 Германия
1 декабря 2022 Гонконг
17 ноября 2022 Греция K15
17 ноября 2022 Грузия R
17 ноября 2022 Израиль 14
18 ноября 2022 Индонезия D17+
18 ноября 2022 Ирландия 16
2 декабря 2022 Испания 12
17 ноября 2022 Италия
17 ноября 2022 Казахстан 16+
18 ноября 2022 Канада
17 ноября 2022 Кыргызстан 16+
18 ноября 2022 Латвия N16
18 ноября 2022 Литва N
17 ноября 2022 Мексика B-15
24 ноября 2022 Нидерланды 16
24 ноября 2022 Новая Зеландия R16
18 ноября 2022 Норвегия 15
18 ноября 2022 Польша
18 ноября 2022 США R
17 ноября 2022 Сингапур NC16 - edited
17 ноября 2022 Таиланд
2 декабря 2022 Тайвань
18 ноября 2022 Турция
17 ноября 2022 Узбекистан
17 ноября 2022 Украина 16+
17 ноября 2022 Уругвай
18 ноября 2022 Филиппины
18 ноября 2022 Финляндия
23 ноября 2022 Франция
17 ноября 2022 Чехия
18 ноября 2022 Швеция 15
2 декабря 2022 Эстония
7 декабря 2022 Южная Корея
18 ноября 2022 Япония
MPAA R
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $79 628 200
Производство Searchlight Pictures, TSG Entertainment, Hyperobject Industries
Другие названия
The Menu, El menú, Menu, Меню, Le Menu, Meni, Menyu, O Menu, A menü, Ēdienkarte, El Menu, Ha'Tafrit, Meniu, Menüü, Thực Đơn Bí Ẩn, Το μενού, Мени, Менюто, 더 메뉴, ザ・メニュー, 五星饗魘, 五腥級盛宴, 菜单, Mistrovské menu, صورت‌غذا, منوی غذا, Das Menü, ザ・メニュー：2022, Die Speisekarte

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 19 голосов
7.1 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 29 июля 2026

Трейлеры фильма

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Цитаты

Шеф Словик Где ты училась?
Фелисити Коричневый.
Шеф Словик Студенческие кредиты?
Фелисити Нет.
Шеф Словик Извини, ты умираешь.

Отзывы о фильме

Ferensy 2 июля 2023, 16:41
Фильмы откровенно слабый. Это заигрывание сильных мира сего с социальной обострённостью выливается в такое вот наивное кино.. к которому даже не… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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