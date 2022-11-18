Меню, 2022

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2022 / США
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Год выпуска
2022
Премьера в мире
18 ноября 2022
Режиссер
Марк Майлод
В ролях
Аня Тейлор-Джой
Рэйф Файнс
Николас Холт
Джон Легуизамо
Джанет МакТир
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Аня Тейлор-Джой и Николас Холт посещают зловещий ресторан в трейлере хоррора «Меню»
Основное блюдо пока не готово, но настало время для аперитива.
Написать
1 июня 2022 16:59
Появились первые кадры из черной комедии «Меню» с Аней Тейлор-Джой и Рэйфом Файнсом
Вместе с тем фильм обзавелся датой релиза.
Написать
20 апреля 2022 10:07
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