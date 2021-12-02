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Вальдо Вальдо
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Last Looks

Вальдо, 2021

2021 / США
6.5 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.7
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Детектив с Чарли Ханнэмом и Мэлом Гибсоном о бывшем полицейском-отшельнике
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие детективной комедии «Вальдо» сфокусировано на частном сыщике, который после большого скандала решил отказаться от своей профессии. Однако необычное преступление, связанное с убийством жены известного актера, вынуждает его вернуться к любимому делу. «Вальдо» — прекрасный вариант для тех, кто любит нетривиальные детективные истории и комедию положений.

Режиссером фильма стал Тим Киркби, постановщик множества популярных комедийных телешоу, среди которых «Мой безумный дневник», «Дрянь», «Вице-президент», «Мужчина ищет женщину» и многих других. «Вальдо» — одна из немногих работ Киркби на большом экране.

Одну из главных ролей в картине исполнил прославленный британский актер Чарли Ханнэм, который в последнее время все чаще появляется в комедийном жанре. Многие российские кинолюбители помнят Ханнэма по фильмам Гая Ричи, а также таким картинам, как «Дитя человеческое», «Хулиганы».

Компанию Ханнэму в фильме составил Мэл Гибсон, который выступил здесь в качестве актера. Гибсону досталась роль эксцентричной голливудской звезды, которую подозревают в ужасном преступлении. В последние годы актер практически не появляется в полнометражных фильмах, однако для «Вальдо» он, по всей видимости, сделал исключение.

«Вальдо» — идеальное кино для тех, кто хочет отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Эта комедия понравится не только взрослым, но и детям подросткового возраста.

Одну из небольших ролей в детективной комедии сыграла бразильская актриса Морена Баккарин, знакомая многим зрителям по культовому сериалу «Светлячок». Баккарин также можно было увидеть в «Готэме» и «Родине», а также легендарном ситкоме «Как я встретил вашу маму».

Съемки фильма проходили в американском штате Атланта в течение 2019 года. Таким образом, работу над «Вальдо» удалось завершить еще до начала эпидемии коронавируса, однако неблагоприятная ситуация сильно повлияла на его прокат.

Компанию Ханнэму и Гибсону в фильме также составил британский исполнитель Руперт Френд, широко известный по своим работам в сериале «Родина», а также комедиях «Смерть Сталина», «Простая просьба» и многих других.

В качестве камео в картине появится американский рэп-музыкант Method Man, широко известный своим творчеством в группировке Wu Tang Clan. Какую именно роль исполнит артист, не сообщается. Возможно, он будет играть самого себя.

Производство фильма началось еще в 2018 году. Изначально в картине должна была сняться Эйза Гонсалес, известная по «Малышу на драйве», однако в процессе актриса выбыла из проекта. В мировом прокате «Вальдо» получил название «Last Looks».

Частный детектив, расследуя убийство супруги эксцентричной звезды, обращается за помощью к бывшему полицейскому Чарли Вальдо, который после громкого скандала ушел со службы и поселился в лесу.

6.5 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2021
Премьера в России 27 января 2022
Премьера онлайн 4 февраля 2022
Премьера в мире 2 декабря 2021
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Тим Киркби
Тим Киркби
В ролях
Морена Баккарин
Морена Баккарин
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Чарли Ханнэм
Чарли Ханнэм
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Доминик Монахэн
Доминик Монахэн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вальдо 3 постера
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Вальдо смотреть онлайн

Вальдо
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Наша рецензия
Вальдо — бывший полицейский, который когда-то смог стать самым молодым детективом в Лос-Анджелесе. Неповоротливость правоохранительной системы заставила его по-другому взглянуть на общество. Теперь он живет один в трейлере на окраине леса, имеет всего 100 предметов, ухаживает за курицами и пытается не навредить планете своим присутствием. Все меняет приезд в гости его бывшей девушки, предлагающей ему стать частным сыщиком и взяться за громкое расследование. Известного актера сериалов…
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gridneva2804 5 февраля 2022, 12:22
Не пожалела , на легке.Все в меру и не скучно . Запутанная история привлекает
User 12 января 2022, 14:34
Хороший фильм на разок
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
12 фильмов с Чарли Ханнэмом: экранизация Диккенса, главная роль у Гая Ричи и новый детектив с Мэлом Гибсоном Сегодня мы сделали для вас подборку фильмов с Чарли Ханнэмом. Сложно представить, но мы могли бы никогда не увидеть обаятельного британца на большом экране, если бы не случайность. В далеком 1998 году харизматичного подростка заметили телепродюсеры и пригласили на небольшую роль в сериале «Байкер-гроув», с которого и началась его карьера.
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26 января 2022 12:30
Чарли Ханнэм и Морена Баккарин расследуют убийство в новом трейлере фильма «Вальдо» Также в картине снимались Мэл Гибсон, Руперт Френд и Доминик Монахэн.
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17 января 2022 10:52
Комедийный боевик «Вальдо» с Чарли Ханнэмом и Мэлом Гибсоном выйдет в феврале В фильме также сыграли Морена Баккарин и Руперт Френд.
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29 декабря 2021 10:20
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