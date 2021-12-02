Вальдо, 2021

Действие детективной комедии «Вальдо» сфокусировано на частном сыщике, который после большого скандала решил отказаться от своей профессии. Однако необычное преступление, связанное с убийством жены известного актера, вынуждает его вернуться к любимому делу. «Вальдо» — прекрасный вариант для тех, кто любит нетривиальные детективные истории и комедию положений.

Режиссером фильма стал Тим Киркби, постановщик множества популярных комедийных телешоу, среди которых «Мой безумный дневник», «Дрянь», «Вице-президент», «Мужчина ищет женщину» и многих других. «Вальдо» — одна из немногих работ Киркби на большом экране.

Одну из главных ролей в картине исполнил прославленный британский актер Чарли Ханнэм, который в последнее время все чаще появляется в комедийном жанре. Многие российские кинолюбители помнят Ханнэма по фильмам Гая Ричи, а также таким картинам, как «Дитя человеческое», «Хулиганы».

Компанию Ханнэму в фильме составил Мэл Гибсон, который выступил здесь в качестве актера. Гибсону досталась роль эксцентричной голливудской звезды, которую подозревают в ужасном преступлении. В последние годы актер практически не появляется в полнометражных фильмах, однако для «Вальдо» он, по всей видимости, сделал исключение.

«Вальдо» — идеальное кино для тех, кто хочет отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Эта комедия понравится не только взрослым, но и детям подросткового возраста.