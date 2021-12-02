Вальдо, 2021

Действие детективной комедии «Вальдо» сфокусировано на частном сыщике, который после большого скандала решил отказаться от своей профессии. Однако необычное преступление, связанное с убийством жены известного актера, вынуждает его вернуться к любимому делу. «Вальдо» — прекрасный вариант для тех, кто любит нетривиальные детективные истории и комедию положений.
Режиссером фильма стал Тим Киркби, постановщик множества популярных комедийных телешоу, среди которых «Мой безумный дневник», «Дрянь», «Вице-президент», «Мужчина ищет женщину» и многих других. «Вальдо» — одна из немногих работ Киркби на большом экране.
Одну из главных ролей в картине исполнил прославленный британский актер Чарли Ханнэм, который в последнее время все чаще появляется в комедийном жанре. Многие российские кинолюбители помнят Ханнэма по фильмам Гая Ричи, а также таким картинам, как «Дитя человеческое», «Хулиганы».
Компанию Ханнэму в фильме составил Мэл Гибсон, который выступил здесь в качестве актера. Гибсону досталась роль эксцентричной голливудской звезды, которую подозревают в ужасном преступлении. В последние годы актер практически не появляется в полнометражных фильмах, однако для «Вальдо» он, по всей видимости, сделал исключение.
«Вальдо» — идеальное кино для тех, кто хочет отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Эта комедия понравится не только взрослым, но и детям подросткового возраста.
Одну из небольших ролей в детективной комедии сыграла бразильская актриса Морена Баккарин, знакомая многим зрителям по культовому сериалу «Светлячок». Баккарин также можно было увидеть в «Готэме» и «Родине», а также легендарном ситкоме «Как я встретил вашу маму».
Съемки фильма проходили в американском штате Атланта в течение 2019 года. Таким образом, работу над «Вальдо» удалось завершить еще до начала эпидемии коронавируса, однако неблагоприятная ситуация сильно повлияла на его прокат.
Компанию Ханнэму и Гибсону в фильме также составил британский исполнитель Руперт Френд, широко известный по своим работам в сериале «Родина», а также комедиях «Смерть Сталина», «Простая просьба» и многих других.
В качестве камео в картине появится американский рэп-музыкант Method Man, широко известный своим творчеством в группировке Wu Tang Clan. Какую именно роль исполнит артист, не сообщается. Возможно, он будет играть самого себя.
Производство фильма началось еще в 2018 году. Изначально в картине должна была сняться Эйза Гонсалес, известная по «Малышу на драйве», однако в процессе актриса выбыла из проекта. В мировом прокате «Вальдо» получил название «Last Looks».
Частный детектив, расследуя убийство супруги эксцентричной звезды, обращается за помощью к бывшему полицейскому Чарли Вальдо, который после громкого скандала ушел со службы и поселился в лесу.