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Пласт, 2022

2022 / Россия
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Криминальная драма с Владимиром Вдовиченковым о быстром способе разбогатеть
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Причины посмотреть Факты О фильме

В фильме поднимается тема дружбы, пронесенной через года. Герои вместе выдержали многие испытания, но им придется столкнуться с самой тяжелой проверкой – деньгами. Каждый из них построил свою жизнь, но до сих пор мечтает разбогатеть, чтобы обеспечить себя и своих близких.

В ленте задействован профессиональный звездный актерский состав: Кирилл Кяро («Пассажиры»), Владимир Вдовиченков («Бригада»), Сергей Маковецкий («Трасса смерти») и другие. Многие из них ранее уже принимали участие в проектах жанра «криминал».

Семья в фильме становятся главной мотивацией для одного из героев, решившихся на преступление. Жена и дочь видят главного персонажа своим героем, спасителем и опорой. При этом для них важно, чтобы он был рядом, а не количество заработанных денег.

Фильм демонстрирует роскошные виды Калининградской области, где находятся реальные янтарные рудники, а герои показывают зрителям настоящие солнечные камни. Помимо водных объектов, в ленте открываются виды на лесистые местности с высоты птичьего полета.

Режиссер и сценарист проекта Станислав Сапачев ранее не занимался постановкой фильмов. Он выступал на сцене театра, а также снялся в эпизодических ролях в ленте «Берега моей мечты» и сериале «Морские дьяволы-4».

Для съемок были выбраны локации Калининграда, а также городов Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска. Места были выбраны не случайно, так как здесь находятся залежи янтаря, который добывают главные герои.

Фильм создавался не для широкого проката, а для стриминговых платформ. Показ драмы будет осуществляться на сервисах KION, PREMIER и Wink.

Для работы над фильмом были привлечены местные актеры театров. Они участвовали в эпизодах и массовых сценах. Самой юной артисткой каста оказалась 12-летняя Эмила Егорова, для которой роль стала дебютной. Она сыграла дочь одного из главных героев.

Популярная российская актриса Виктория Богатырева, которая исполнила роль супруги персонажа Владимира Вдовиченкова, ранее уже работала с ним на одной съемочной площадки. Она исполнила роль первой любви героя в сериале «Ресторан по понятиям».

Большой Босс Евгений Сергеевич поручает Славе и Жене реализовать партию контрабандного солнечного камня. Слава и Женя друзья, которые промышляют янтарем с детства. В 90-е у Славы и Жени был шанс подняться, стать обеспеченными людьми, но одно обстоятельство, произошедшее по вине Славы навсегда лишило их этой возможности. После получения от Евгения Сергеевича большой партии, в голове у Жени возникает план, как быстро разбогатеть и стать тем человеком, которым он всегда мечтал быть. На что способен Женя чтобы добиться своей цели, и есть ли место дружбе, когда речь идет о больших деньгах?

мало голосов Оцените
2 голоса
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 14 апреля 2022
Премьера онлайн 1 апреля 2022
Премьера в мире 1 апреля 2022
Возраст 16+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Станислав Сапачёв
Станислав Сапачёв
В ролях
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Виктория Богатырёва
Виктория Богатырёва
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Александр Златопольский
Александр Златопольский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пласт 4 постера
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