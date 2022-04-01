Пласт, 2022

В фильме поднимается тема дружбы, пронесенной через года. Герои вместе выдержали многие испытания, но им придется столкнуться с самой тяжелой проверкой – деньгами. Каждый из них построил свою жизнь, но до сих пор мечтает разбогатеть, чтобы обеспечить себя и своих близких.
В ленте задействован профессиональный звездный актерский состав: Кирилл Кяро («Пассажиры»), Владимир Вдовиченков («Бригада»), Сергей Маковецкий («Трасса смерти») и другие. Многие из них ранее уже принимали участие в проектах жанра «криминал».
Семья в фильме становятся главной мотивацией для одного из героев, решившихся на преступление. Жена и дочь видят главного персонажа своим героем, спасителем и опорой. При этом для них важно, чтобы он был рядом, а не количество заработанных денег.
Фильм демонстрирует роскошные виды Калининградской области, где находятся реальные янтарные рудники, а герои показывают зрителям настоящие солнечные камни. Помимо водных объектов, в ленте открываются виды на лесистые местности с высоты птичьего полета.
Режиссер и сценарист проекта Станислав Сапачев ранее не занимался постановкой фильмов. Он выступал на сцене театра, а также снялся в эпизодических ролях в ленте «Берега моей мечты» и сериале «Морские дьяволы-4».
Для съемок были выбраны локации Калининграда, а также городов Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска. Места были выбраны не случайно, так как здесь находятся залежи янтаря, который добывают главные герои.
Фильм создавался не для широкого проката, а для стриминговых платформ. Показ драмы будет осуществляться на сервисах KION, PREMIER и Wink.
Для работы над фильмом были привлечены местные актеры театров. Они участвовали в эпизодах и массовых сценах. Самой юной артисткой каста оказалась 12-летняя Эмила Егорова, для которой роль стала дебютной. Она сыграла дочь одного из главных героев.
Популярная российская актриса Виктория Богатырева, которая исполнила роль супруги персонажа Владимира Вдовиченкова, ранее уже работала с ним на одной съемочной площадки. Она исполнила роль первой любви героя в сериале «Ресторан по понятиям».
Большой Босс Евгений Сергеевич поручает Славе и Жене реализовать партию контрабандного солнечного камня. Слава и Женя друзья, которые промышляют янтарем с детства. В 90-е у Славы и Жени был шанс подняться, стать обеспеченными людьми, но одно обстоятельство, произошедшее по вине Славы навсегда лишило их этой возможности. После получения от Евгения Сергеевича большой партии, в голове у Жени возникает план, как быстро разбогатеть и стать тем человеком, которым он всегда мечтал быть. На что способен Женя чтобы добиться своей цели, и есть ли место дружбе, когда речь идет о больших деньгах?