Пласт, 2022

В фильме поднимается тема дружбы, пронесенной через года. Герои вместе выдержали многие испытания, но им придется столкнуться с самой тяжелой проверкой – деньгами. Каждый из них построил свою жизнь, но до сих пор мечтает разбогатеть, чтобы обеспечить себя и своих близких.

В ленте задействован профессиональный звездный актерский состав: Кирилл Кяро («Пассажиры»), Владимир Вдовиченков («Бригада»), Сергей Маковецкий («Трасса смерти») и другие. Многие из них ранее уже принимали участие в проектах жанра «криминал».

Семья в фильме становятся главной мотивацией для одного из героев, решившихся на преступление. Жена и дочь видят главного персонажа своим героем, спасителем и опорой. При этом для них важно, чтобы он был рядом, а не количество заработанных денег.

Фильм демонстрирует роскошные виды Калининградской области, где находятся реальные янтарные рудники, а герои показывают зрителям настоящие солнечные камни. Помимо водных объектов, в ленте открываются виды на лесистые местности с высоты птичьего полета.