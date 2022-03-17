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Ласточки Христовы, 2022

2022 / Россия
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Документальный фильм о жизни и монашестве в Черногории
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О фильме

27 декабря 2019 года парламент Черногории принял законопроект об изъятии всей церковной собственности у Сербской Православной Церкви. Сотни тысяч человек в Черногории встали на соборную молитву во главе с митрополитом Амфилохием (Радовичем). Митрополит вместе со своим народом за время своего служения построил и восстановил 700 храмов и монастырей. Через линию жизни митрополита Амфилохия мы хотим рассказать о многострадальной сербской земле. О жизни и монашестве в Черногории. Неожиданно для всех от коронавируса умирает народный пастырь. Но его молитвы услышаны. На сороковой день после смерти владыки меняется правительство и вносит поправки в законопроект о Церкви. Это значит, что раскола не будет.

мало голосов Оцените
6 голосов
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 17 марта 2022
Премьера в мире 17 марта 2022
Возраст 0+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Юлия Бочарова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ласточки Христовы 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
larisa-110378 19 марта 2022, 19:19
Потрясающий фильм, просто нет слов! Фильм перевернул душу, обязательно к просмотру!
eaduka 17 марта 2022, 21:10
Классный фильм, душевный👍🏻
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6 голосов
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