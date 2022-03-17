Ласточки Христовы, 2022

27 декабря 2019 года парламент Черногории принял законопроект об изъятии всей церковной собственности у Сербской Православной Церкви. Сотни тысяч человек в Черногории встали на соборную молитву во главе с митрополитом Амфилохием (Радовичем). Митрополит вместе со своим народом за время своего служения построил и восстановил 700 храмов и монастырей. Через линию жизни митрополита Амфилохия мы хотим рассказать о многострадальной сербской земле. О жизни и монашестве в Черногории. Неожиданно для всех от коронавируса умирает народный пастырь. Но его молитвы услышаны. На сороковой день после смерти владыки меняется правительство и вносит поправки в законопроект о Церкви. Это значит, что раскола не будет.