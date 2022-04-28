Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
1941. Крылья над Берлином 1941. Крылья над Берлином
Киноафиша Фильмы 1941. Крылья над Берлином

1941. Крылья над Берлином, 2022

2022 / Россия
8.3 Оцените
43 голоса
Написать отзыв
Военная драма о подвиге летчика, основанная на реальных событиях
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 95
Не пойду 12
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В фильме отражены события малоизвестной, но очень важной военной операции. Авторы консультировались со специалистами, чтобы показать зрителям исторические действия с максимальной точностью.

В работе над проектом использовались компьютерные технологии, при помощи которых удалось запечатлеть ожесточенные перестрелки в воздухе. Также военная авиация была нарисована по реальным образцам и правдоподобно передана на экране.

Наравне с профессиональными актерами, которые ранее уже снимались в исторических драмах и боевиках, в фильме приняли участие начинающие артисты, выпускники. Дебютантка Леонела Мантурова справилась с задачей, несмотря на масштаб работы.

В фильме большое внимание уделили деталям: состаренные фотографии близких в кабинах летчиков, военная форма, костюмы и прически, отражающие дух времени и другое.

Помимо боевых действий, в ленте нашлось место для романтики. Персонажи не только выполняли свою миссию, но и влюблялись, расставались, сострадали близким и помогали тем, кому это требовалось.

Лента рассказывает о реальном, но малоизвестном подвиге летчиков СССР во время Второй мировой войны. Сложность задания заключалась в дальности полета без дополнительной заправки авиации, а также в мощности техники противника.

В фильме приняла участие наследница главы Минпромторга России Леонела Мантурова, для которой роль стала дебютной в карьере. 27-летняя актриса сыграла девушку по имени Эмма, которая выступила переводчицей с эстонского.

Съемки фильма заняли всего 45 дней, однако производство ленты длилось более двух лет. Консультантом картины выступил герой СССР, летчик Василий Решетников, которому сейчас 102 года. Он принимал участие в военной бомбардировке Берлина осенью 1942 года.

Для некоторых сцен съемочная группа выезжала в Эстонию на остров Сааремаа. Также многие локации были сняты в Калужской области, в особенности в период локдауна, Псковской области, Санкт-Петербурге и даже у стен Кремля в Москве.

В фильме приняли участие эстонские актрисы, закончившие театральные вузы РФ. Кастинг проводился в течение полугода из-за нестабильной эпидемиологической ситуации. Это нужно было для передачи правдоподобности происходящего.

История о подвиге лётчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. У них была сложнейшая боевая задача — нанести первые бомбовые удары по Берлину, столице фашистской Германии.

8.3 Оцените
43 голоса
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 28 апреля 2022
Премьера в мире 28 апреля 2022
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Константин Буслов
Константин Буслов
В ролях
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Максим Битюков
Максим Битюков
Гела Месхи
Гела Месхи
Александр Метёлкин
Александр Метёлкин
Сергей Гилев
Сергей Гилев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 1941. Крылья над Берлином 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

1941. Крылья над Берлином смотреть онлайн

1941. Крылья над Берлином
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
nik24-02 28 апреля 2022, 21:50
Фильм очень понравился. Вот прямо очень. Я с опаской смотрю современные фильмы о Великой Отечественной войне, всё время сравниваю со старыми… Читать дальше…
ekaterinakutinova20 6 мая 2022, 04:28
Зачем удаляете неугодные вам отзывы?!
Фильм ни о чем ..! 2 часа потраченного времени впустую !! Вата, а не фильм. Даде вспомнить нечего!!!!!!!👎👎👎
Отзывы Написать
43 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Кино Экспо 2021»: презентации компаний «Наше кино», «Каропрокат» и «Про:взгляд» С 13 по 17 сентября в Петербурге проходит одна из крупнейших индустриальных киновыставок страны. В рамках форума главные российские кинопрокатные компании презентуют будущие новинки. Рассказываем, что удалось узнать на первом дне «Кино Экспо 2021».
Написать
14 сентября 2021 12:09
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
финальный трейлер
Финальный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши