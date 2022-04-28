1941. Крылья над Берлином, 2022

В фильме отражены события малоизвестной, но очень важной военной операции. Авторы консультировались со специалистами, чтобы показать зрителям исторические действия с максимальной точностью.

В работе над проектом использовались компьютерные технологии, при помощи которых удалось запечатлеть ожесточенные перестрелки в воздухе. Также военная авиация была нарисована по реальным образцам и правдоподобно передана на экране.

Наравне с профессиональными актерами, которые ранее уже снимались в исторических драмах и боевиках, в фильме приняли участие начинающие артисты, выпускники. Дебютантка Леонела Мантурова справилась с задачей, несмотря на масштаб работы.

В фильме большое внимание уделили деталям: состаренные фотографии близких в кабинах летчиков, военная форма, костюмы и прически, отражающие дух времени и другое.

Помимо боевых действий, в ленте нашлось место для романтики. Персонажи не только выполняли свою миссию, но и влюблялись, расставались, сострадали близким и помогали тем, кому это требовалось.