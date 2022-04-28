1941. Крылья над Берлином, 2022

В фильме отражены события малоизвестной, но очень важной военной операции. Авторы консультировались со специалистами, чтобы показать зрителям исторические действия с максимальной точностью.
В работе над проектом использовались компьютерные технологии, при помощи которых удалось запечатлеть ожесточенные перестрелки в воздухе. Также военная авиация была нарисована по реальным образцам и правдоподобно передана на экране.
Наравне с профессиональными актерами, которые ранее уже снимались в исторических драмах и боевиках, в фильме приняли участие начинающие артисты, выпускники. Дебютантка Леонела Мантурова справилась с задачей, несмотря на масштаб работы.
В фильме большое внимание уделили деталям: состаренные фотографии близких в кабинах летчиков, военная форма, костюмы и прически, отражающие дух времени и другое.
Помимо боевых действий, в ленте нашлось место для романтики. Персонажи не только выполняли свою миссию, но и влюблялись, расставались, сострадали близким и помогали тем, кому это требовалось.
Лента рассказывает о реальном, но малоизвестном подвиге летчиков СССР во время Второй мировой войны. Сложность задания заключалась в дальности полета без дополнительной заправки авиации, а также в мощности техники противника.
В фильме приняла участие наследница главы Минпромторга России Леонела Мантурова, для которой роль стала дебютной в карьере. 27-летняя актриса сыграла девушку по имени Эмма, которая выступила переводчицей с эстонского.
Съемки фильма заняли всего 45 дней, однако производство ленты длилось более двух лет. Консультантом картины выступил герой СССР, летчик Василий Решетников, которому сейчас 102 года. Он принимал участие в военной бомбардировке Берлина осенью 1942 года.
Для некоторых сцен съемочная группа выезжала в Эстонию на остров Сааремаа. Также многие локации были сняты в Калужской области, в особенности в период локдауна, Псковской области, Санкт-Петербурге и даже у стен Кремля в Москве.
В фильме приняли участие эстонские актрисы, закончившие театральные вузы РФ. Кастинг проводился в течение полугода из-за нестабильной эпидемиологической ситуации. Это нужно было для передачи правдоподобности происходящего.
История о подвиге лётчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. У них была сложнейшая боевая задача — нанести первые бомбовые удары по Берлину, столице фашистской Германии.
Фильм ни о чем ..! 2 часа потраченного времени впустую !! Вата, а не фильм. Даде вспомнить нечего!!!!!!!👎👎👎