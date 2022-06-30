Танцы на высоте!, 2022

На первый план картины выходят отношения молодого талантливого кавказского танцора Тофика и его дамы сердца – популярной танцовщицы тверка, ради встречи с которой герой покидает родной аул и отправляется в Москву. Поначалу кажется, что между главными действующими лицами мало общего, однако любовь к искусству танца оказывается мощной силой, способной соединить два сердца и положить начало новой любви.
Двигателем сюжета и мотивацией главного героя стало желание завоевать возлюбленную, а также жажда познать неизведанное. Многим людям в той или иной степени свойственно бросать самим себе вызовы. Для Тофика таким вызовом стало покорение столицы и сближение с возлюбленной. Ради этого он даже сорвал спутниковую тарелку со своего дома, чтобы никто не уличил его в секретном увлечении, противоречащем строгим кавказским традициям.
Этот фильм понравится тем, кто желает больше узнать о национальной культуре Кавказа, обычаях местного населения и популярном танце – горном тверке. Профессионально подобранное музыкальное сопровождение и хореография позволит зрителям насладиться атмосферой творчества и проникнуться кавказскими народными ритмами.
Режиссером и сценаристом фильма стал Амет-Хан Гарунович Магомедов, известный также как киноактер. В 2007 году при содействии студии Mozga.ru он снял независимую картину «Рыжая и снег». Бюджет ленты составил всего 600 долларов. Фильм заслужил одобрительные отзывы критиков, а также был хорошо принят на многих отечественных кинофестивалях. С 2009 года Амет Магомедов стал педагогом по актерскому мастерству в «Школе кино».
Образ главного героя, Тофика, воплотил актер театра и кино Ян Гахарманов. С 2016 года он выходит на сцену «Школы драматического искусства». Наиболее известными киноработами Яна являются роли Андрея Каплина в украинской картине «Фантом» (2019) и Имрана Хусейнова в ленте «Жена полицейского» (2017).
Операторскую работу осуществлял Дмитрий Яшонков. В его фильмографии значатся такие российские сериалы, как «Родина ждет» и «Гурзуф», а также полнометражная картина «Туман». Именно благодаря виртуозному мастерству и профессионализму Яшонкова зрители смогут полюбоваться горными хребтами и панорамами Кавказа, а также погрузиться в ритмы национального танца и ощутить динамику горного тверка так, словно они смотрят выступление артистов на сцене.
Высоко-высоко, туда, где Земля кончается, и начинается космос, в горный кавказский аул, едет «важный человек из Москвы» — проверять региональный интернет. В это время молодой и талантливый Тофик влюблённо наблюдает в сети за популярной танцовщицей тверка. Узнав, что в пути ревизор, Тофик срывает спутниковую тарелку, чтобы никто не заподозрил его тайное увлечение вопреки обычаям. Пока местные жители налаживают интернет, Тофик едет за героиней сердца в другой серьёзный аул — Москву, туда же за ним отправляется и Зарема, с которой они вместе выросли. В столице герои найдут то, о чем даже не мечтали. А пока все ищут Тофика и Зарему, в сети набирает миллионы просмотров вирусный ролик с загадочным танцором под никнеймом «Горный тверк».
Так начинается история неистовых танцев, большой любви и новых возможностей.