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Танцы на высоте!, 2022

2022 / Россия
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8 голосов
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Комедия о кавказском танцоре, который по зову сердца уезжает в Москву
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Причины посмотреть Факты О фильме

На первый план картины выходят отношения молодого талантливого кавказского танцора Тофика и его дамы сердца – популярной танцовщицы тверка, ради встречи с которой герой покидает родной аул и отправляется в Москву. Поначалу кажется, что между главными действующими лицами мало общего, однако любовь к искусству танца оказывается мощной силой, способной соединить два сердца и положить начало новой любви.

Двигателем сюжета и мотивацией главного героя стало желание завоевать возлюбленную, а также жажда познать неизведанное. Многим людям в той или иной степени свойственно бросать самим себе вызовы. Для Тофика таким вызовом стало покорение столицы и сближение с возлюбленной. Ради этого он даже сорвал спутниковую тарелку со своего дома, чтобы никто не уличил его в секретном увлечении, противоречащем строгим кавказским традициям.

Этот фильм понравится тем, кто желает больше узнать о национальной культуре Кавказа, обычаях местного населения и популярном танце – горном тверке. Профессионально подобранное музыкальное сопровождение и хореография позволит зрителям насладиться атмосферой творчества и проникнуться кавказскими народными ритмами.

Режиссером и сценаристом фильма стал Амет-Хан Гарунович Магомедов, известный также как киноактер. В 2007 году при содействии студии Mozga.ru он снял независимую картину «Рыжая и снег». Бюджет ленты составил всего 600 долларов. Фильм заслужил одобрительные отзывы критиков, а также был хорошо принят на многих отечественных кинофестивалях. С 2009 года Амет Магомедов стал педагогом по актерскому мастерству в «Школе кино».

Образ главного героя, Тофика, воплотил актер театра и кино Ян Гахарманов. С 2016 года он выходит на сцену «Школы драматического искусства». Наиболее известными киноработами Яна являются роли Андрея Каплина в украинской картине «Фантом» (2019) и Имрана Хусейнова в ленте «Жена полицейского» (2017).

Операторскую работу осуществлял Дмитрий Яшонков. В его фильмографии значатся такие российские сериалы, как «Родина ждет» и «Гурзуф», а также полнометражная картина «Туман». Именно благодаря виртуозному мастерству и профессионализму Яшонкова зрители смогут полюбоваться горными хребтами и панорамами Кавказа, а также погрузиться в ритмы национального танца и ощутить динамику горного тверка так, словно они смотрят выступление артистов на сцене.

Высоко-высоко, туда, где Земля кончается, и начинается космос, в горный кавказский аул, едет «важный человек из Москвы» — проверять региональный интернет. В это время молодой и талантливый Тофик влюблённо наблюдает в сети за популярной танцовщицей тверка. Узнав, что в пути ревизор, Тофик срывает спутниковую тарелку, чтобы никто не заподозрил его тайное увлечение вопреки обычаям. Пока местные жители налаживают интернет, Тофик едет за героиней сердца в другой серьёзный аул — Москву, туда же за ним отправляется и Зарема, с которой они вместе выросли. В столице герои найдут то, о чем даже не мечтали. А пока все ищут Тофика и Зарему, в сети набирает миллионы просмотров вирусный ролик с загадочным танцором под никнеймом «Горный тверк».
Так начинается история неистовых танцев, большой любви и новых возможностей.

мало голосов Оцените
8 голосов
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 30 июня 2022
Премьера в мире 30 июня 2022
Возраст 12+
Прокатчик МВК
Режиссер
Амет Пики
В ролях
Юсуп Омаров
Юсуп Омаров
Владимир Долинский
Владимир Долинский
Ольга Смирнова
Ян Гахарманов
Ян Гахарманов
Андрей Кайков
Андрей Кайков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Танцы на высоте! 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 13 Кунцево
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Каро 4 на Шереметьевской
13:00
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Ерин 3 июля 2022, 14:36
За неимением настоящего юмора авторы фильма усиленно пытаются "сделать смешно" за счет гротеска и абсурда. Получается, если честно, не… Читать дальше…
Марина Михайлова 26 июня 2022, 16:51
Смешная и легкая комедия, давно не было таких фильмов. Хороший актерский состав. Ольга Смирнова просто шикарна.
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8 голосов
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«Танцы на высоте!» в кинотеатрах

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
22:45
Каро 4 на Шереметьевской Рижская
2D
13:00
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