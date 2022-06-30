Танцы на высоте!, 2022

На первый план картины выходят отношения молодого талантливого кавказского танцора Тофика и его дамы сердца – популярной танцовщицы тверка, ради встречи с которой герой покидает родной аул и отправляется в Москву. Поначалу кажется, что между главными действующими лицами мало общего, однако любовь к искусству танца оказывается мощной силой, способной соединить два сердца и положить начало новой любви.

Двигателем сюжета и мотивацией главного героя стало желание завоевать возлюбленную, а также жажда познать неизведанное. Многим людям в той или иной степени свойственно бросать самим себе вызовы. Для Тофика таким вызовом стало покорение столицы и сближение с возлюбленной. Ради этого он даже сорвал спутниковую тарелку со своего дома, чтобы никто не уличил его в секретном увлечении, противоречащем строгим кавказским традициям.

Этот фильм понравится тем, кто желает больше узнать о национальной культуре Кавказа, обычаях местного населения и популярном танце – горном тверке. Профессионально подобранное музыкальное сопровождение и хореография позволит зрителям насладиться атмосферой творчества и проникнуться кавказскими народными ритмами.