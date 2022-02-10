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Короче, я женюсь! Короче, я женюсь!
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Короче, я женюсь!, 2022

2022 / Россия
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Отечественная комедия о друзьях, влюбленных в одну девушку
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается вокруг молодого парня по имени Костя. В один прекрасный день он собирает вокруг себя самых близких людей, чтобы объявить о долгожданной помолвке. Поначалу новость воспринимается благосклонно, но потом гости узнают о том, кто же на самом деле станет будущей женой Кости, и это сильно меняет дело. «Короче, я женюсь!» определенно понравится тем, кто любит отечественное кино и легкие комедии.

«Короче, я женюсь!» стал седьмым фильмом режиссера Виталия Манюкова. Большинство российских зрителей могут знать его по таким работам, как «Глазами детей», «Дважды два», «Два одиночества» и многим другим.

Главную мужскую роль в ленте исполнит российский актер Дмитрий Новиков, известный преимущественно по многосерийному сериалу «Ивановы-Ивановы», где сыграл роль Хипстера. Новиков также снялся в «Молодые и сильные выживут».

Главную женскую роль в картине сыграет Елена Кульчицкая. Молодая российская актриса может быть знакома россиянам по комедийному сериалу «Ольга», который в течение нескольких лет выходил на телеканале ТНТ.

Помимо Кульчицкой и Новикова, в фильме появится Ирина Безрукова, известная российская исполнительница, экс-супруга актера Сергея Безрукова.

Известно, что съемки «Короче, я женюсь!» проходили на территории загородного дома, который принадлежал одному из создателей фильма. Таким образом режиссер существенно сэкономил на бюджете комедии. Кроме того, это решение было связано с распространением коронавируса — ограниченное пространство помогло актерам избежать возможности заражения.

Многие актеры, снявшиеся в фильме «Короче, я женюсь!», являются дебютантами. Работа в российской комедии стала их первой полноценной ролью в настоящем кино. Среди таких исполнителей: Савелий Наумов, Дмитрий Стручков, Александр Хохлов.

Для сценариста Олега Бондарева работа в «Короче, я женюсь!» также стала первым опытом в индустрии. Конкретно неизвестно, чем занимался Бондарев до начала съемок этого фильма — не исключено, что он был увлечен театром или писал книги.

К счастью, оператор фильма Иван Котельников — далеко не дебютант. Он ранее работал на съемочных площадках «Заблуждения» и «Пасторали». «Короче, я женюсь!» стал его третьим полнометражным проектом.

В прокат «Короче, я женюсь!» выпускает Cinemaus Studio, которая в свое время подарила нам такие фильмы, как «Виктория», «Критик», «Хранители Алтая» и множество других.

Пользуясь случаем, Костя собирает в загородном коттедже друзей, чтобы рассказать им о грядущей помолвке. И поначалу всё идет неплохо-до тех пор, пока друзья не узнают, кто невеста.

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Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 10 февраля 2022
Премьера в мире 10 февраля 2022
Возраст 16+
Прокатчик Cinemaus Studio
Режиссер
Виталий Манюков
Виталий Манюков
В ролях
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков
Александр Хохлов
Александр Хохлов
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Валентина Мазунина
Валентина Мазунина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Короче, я женюсь! 4 постера
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