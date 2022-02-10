Короче, я женюсь!, 2022

Действие фильма разворачивается вокруг молодого парня по имени Костя. В один прекрасный день он собирает вокруг себя самых близких людей, чтобы объявить о долгожданной помолвке. Поначалу новость воспринимается благосклонно, но потом гости узнают о том, кто же на самом деле станет будущей женой Кости, и это сильно меняет дело. «Короче, я женюсь!» определенно понравится тем, кто любит отечественное кино и легкие комедии.

«Короче, я женюсь!» стал седьмым фильмом режиссера Виталия Манюкова. Большинство российских зрителей могут знать его по таким работам, как «Глазами детей», «Дважды два», «Два одиночества» и многим другим.

Главную мужскую роль в ленте исполнит российский актер Дмитрий Новиков, известный преимущественно по многосерийному сериалу «Ивановы-Ивановы», где сыграл роль Хипстера. Новиков также снялся в «Молодые и сильные выживут».

Главную женскую роль в картине сыграет Елена Кульчицкая. Молодая российская актриса может быть знакома россиянам по комедийному сериалу «Ольга», который в течение нескольких лет выходил на телеканале ТНТ.

Помимо Кульчицкой и Новикова, в фильме появится Ирина Безрукова, известная российская исполнительница, экс-супруга актера Сергея Безрукова.