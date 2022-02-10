Короче, я женюсь!, 2022

Действие фильма разворачивается вокруг молодого парня по имени Костя. В один прекрасный день он собирает вокруг себя самых близких людей, чтобы объявить о долгожданной помолвке. Поначалу новость воспринимается благосклонно, но потом гости узнают о том, кто же на самом деле станет будущей женой Кости, и это сильно меняет дело. «Короче, я женюсь!» определенно понравится тем, кто любит отечественное кино и легкие комедии.
«Короче, я женюсь!» стал седьмым фильмом режиссера Виталия Манюкова. Большинство российских зрителей могут знать его по таким работам, как «Глазами детей», «Дважды два», «Два одиночества» и многим другим.
Главную мужскую роль в ленте исполнит российский актер Дмитрий Новиков, известный преимущественно по многосерийному сериалу «Ивановы-Ивановы», где сыграл роль Хипстера. Новиков также снялся в «Молодые и сильные выживут».
Главную женскую роль в картине сыграет Елена Кульчицкая. Молодая российская актриса может быть знакома россиянам по комедийному сериалу «Ольга», который в течение нескольких лет выходил на телеканале ТНТ.
Помимо Кульчицкой и Новикова, в фильме появится Ирина Безрукова, известная российская исполнительница, экс-супруга актера Сергея Безрукова.
Известно, что съемки «Короче, я женюсь!» проходили на территории загородного дома, который принадлежал одному из создателей фильма. Таким образом режиссер существенно сэкономил на бюджете комедии. Кроме того, это решение было связано с распространением коронавируса — ограниченное пространство помогло актерам избежать возможности заражения.
Многие актеры, снявшиеся в фильме «Короче, я женюсь!», являются дебютантами. Работа в российской комедии стала их первой полноценной ролью в настоящем кино. Среди таких исполнителей: Савелий Наумов, Дмитрий Стручков, Александр Хохлов.
Для сценариста Олега Бондарева работа в «Короче, я женюсь!» также стала первым опытом в индустрии. Конкретно неизвестно, чем занимался Бондарев до начала съемок этого фильма — не исключено, что он был увлечен театром или писал книги.
К счастью, оператор фильма Иван Котельников — далеко не дебютант. Он ранее работал на съемочных площадках «Заблуждения» и «Пасторали». «Короче, я женюсь!» стал его третьим полнометражным проектом.
В прокат «Короче, я женюсь!» выпускает Cinemaus Studio, которая в свое время подарила нам такие фильмы, как «Виктория», «Критик», «Хранители Алтая» и множество других.
Пользуясь случаем, Костя собирает в загородном коттедже друзей, чтобы рассказать им о грядущей помолвке. И поначалу всё идет неплохо-до тех пор, пока друзья не узнают, кто невеста.