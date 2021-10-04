Камон Камон, 2021

Действие фильма разворачивается вокруг мужчины средних лет, который волею судьбы отправляется в большое путешествие вместе со своим маленьким племянником. «Камон Камон» — идеальный вариант для тех, кто любит авторское, «медленное» кино, которое раскачивается постепенно и не показывает особого экшена на экране. Может также понравиться любителям «роуд-муви».

Режиссером проекта стал американец Майкл Миллс, номинант на премию «Оскар» в категории «лучший оригинальный сценарий». Россияне могут помнить творчество Миллса по картинам «Начинающие», «Женщины XX века» и многим другим.

Главную мужскую роль в картине исполнил оскаровский лауреат Хоакин Феникс, который сам не так давно стал отцом. Феникса российские зрители хорошо знают и любят. Наибольшую известность актеру принесли такие проекты, как «Гладиатор», «Джокер», «Переступить черту», «Она».

Рейтинг картины на международном агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 93%. Это означает, что «Камон Камон» понравился большей части критиков, которые его посмотрели. Зрительский рейтинг фильма также довольно высокий.

«Камон Камон» с большой вероятностью попадет в грядущий наградной сезон, который стартует в конце зимы – начале весны 2022 года. Не исключено, что лента получит сразу несколько номинаций на премию «Оскар».