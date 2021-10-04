Камон Камон, 2021

Действие фильма разворачивается вокруг мужчины средних лет, который волею судьбы отправляется в большое путешествие вместе со своим маленьким племянником. «Камон Камон» — идеальный вариант для тех, кто любит авторское, «медленное» кино, которое раскачивается постепенно и не показывает особого экшена на экране. Может также понравиться любителям «роуд-муви».
Режиссером проекта стал американец Майкл Миллс, номинант на премию «Оскар» в категории «лучший оригинальный сценарий». Россияне могут помнить творчество Миллса по картинам «Начинающие», «Женщины XX века» и многим другим.
Главную мужскую роль в картине исполнил оскаровский лауреат Хоакин Феникс, который сам не так давно стал отцом. Феникса российские зрители хорошо знают и любят. Наибольшую известность актеру принесли такие проекты, как «Гладиатор», «Джокер», «Переступить черту», «Она».
Рейтинг картины на международном агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 93%. Это означает, что «Камон Камон» понравился большей части критиков, которые его посмотрели. Зрительский рейтинг фильма также довольно высокий.
«Камон Камон» с большой вероятностью попадет в грядущий наградной сезон, который стартует в конце зимы – начале весны 2022 года. Не исключено, что лента получит сразу несколько номинаций на премию «Оскар».
Фильм «Камон Камон» был полностью снят в черно-белом формате, что является большой редкостью для современного кино. В творчестве самого Майкла Миллса такое тоже происходит впервые — раньше он снимал исключительно в цвете.
Дистрибьютором ленты стала прославленная американская студия А24, которая имеет определенный флер культовости среди киноманов по всему миру. В разное время эта компания выпускала такие картины, как «Солнцестояние», «Агнец», «Люди» и многие другие.
Разработка ленты началась еще в 2019 году. Уже тогда стало известно, что Хоакин Феникс сыграет главную роль. Сами съемки стартовали в ноябре того же года, в качестве локаций были выбраны Новый Орлеан, Нью-Йорк, Детройт, Лос-Анджелес.
Мировая премьера картины состоялась в начале сентября прошлого года, в рамках кинофестиваля, проходящего в американском Теллуриде.
«Камон Камон» получил сразу несколько главных номинаций на награду «Независимый дух», которая традиционно вручается инди-картинам, снятым без поддержки крупных голливудских студий. В частности, фильм претендует на призы в категориях «лучший сценарий», «лучший режиссер», «лучшая операторская работа».
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