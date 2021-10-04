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Камон Камон Камон Камон
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C'mon C'mon

Камон Камон, 2021

2021 / США
8.2 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Драма с Хоакином Фениксом о путешествии, которое изменит жизнь
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается вокруг мужчины средних лет, который волею судьбы отправляется в большое путешествие вместе со своим маленьким племянником. «Камон Камон» — идеальный вариант для тех, кто любит авторское, «медленное» кино, которое раскачивается постепенно и не показывает особого экшена на экране. Может также понравиться любителям «роуд-муви».

Режиссером проекта стал американец Майкл Миллс, номинант на премию «Оскар» в категории «лучший оригинальный сценарий». Россияне могут помнить творчество Миллса по картинам «Начинающие», «Женщины XX века» и многим другим.

Главную мужскую роль в картине исполнил оскаровский лауреат Хоакин Феникс, который сам не так давно стал отцом. Феникса российские зрители хорошо знают и любят. Наибольшую известность актеру принесли такие проекты, как «Гладиатор», «Джокер», «Переступить черту», «Она».

Рейтинг картины на международном агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 93%. Это означает, что «Камон Камон» понравился большей части критиков, которые его посмотрели. Зрительский рейтинг фильма также довольно высокий.

«Камон Камон» с большой вероятностью попадет в грядущий наградной сезон, который стартует в конце зимы – начале весны 2022 года. Не исключено, что лента получит сразу несколько номинаций на премию «Оскар».

Фильм «Камон Камон» был полностью снят в черно-белом формате, что является большой редкостью для современного кино. В творчестве самого Майкла Миллса такое тоже происходит впервые — раньше он снимал исключительно в цвете.

Дистрибьютором ленты стала прославленная американская студия А24, которая имеет определенный флер культовости среди киноманов по всему миру. В разное время эта компания выпускала такие картины, как «Солнцестояние», «Агнец», «Люди» и многие другие.

Разработка ленты началась еще в 2019 году. Уже тогда стало известно, что Хоакин Феникс сыграет главную роль. Сами съемки стартовали в ноябре того же года, в качестве локаций были выбраны Новый Орлеан, Нью-Йорк, Детройт, Лос-Анджелес.

Мировая премьера картины состоялась в начале сентября прошлого года, в рамках кинофестиваля, проходящего в американском Теллуриде.

«Камон Камон» получил сразу несколько главных номинаций на награду «Независимый дух», которая традиционно вручается инди-картинам, снятым без поддержки крупных голливудских студий. В частности, фильм претендует на призы в категориях «лучший сценарий», «лучший режиссер», «лучшая операторская работа».

Радиожурналист Джонни отправляется с 9-летним племянником в поездку по Америке. Совместное путешествие навсегда изменит каждого из них.

8.2 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 17 февраля 2022
Премьера онлайн 23 декабря 2021
Премьера в мире 4 октября 2021
Возраст 16+
Прокатчик A-One Films
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Майк Миллс
Майк Миллс
В ролях
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Габи Хоффманн
Габи Хоффманн
Скут МакНэри
Скут МакНэри
Вуди Норман
Вуди Норман
Джабуки Янг-Уайт
Джабуки Янг-Уайт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Камон Камон 5 постеров
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Камон Камон смотреть онлайн

Камон Камон
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за 1 рубль
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Радиожурналист Джонни (Хоакин Феникс) ездит по разным городам, встречается с детьми и берет у них интервью. Причем он задает юным собеседникам очень взрослые вопросы, на которые те подробно отвечают. Но герою приходится отвлечься на время от своих дел. Сестра просит Джонни посидеть с ее девятилетним сыном Джесси (Вуди Норман), пока она сама помогает мужу, у которого проблемы с психикой. Одинокий дядя соглашается, и так начинается дружба необычных представителей разных поколений. Вскоре…
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