Маша и Медведь в кино, 2022

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Постер мультфильма Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
6.3
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев - Трейлер
Киноафиша Фильмы Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
6.3

Маша и Медведь в кино: 12 месяцев

, 2022
Masha i Medved v kino: 12 mesyatsev
Россия / анимация, семейный / 18+
Герои любимого мультсериала отправляются в сказочное приключение!
Трейлеры
Постер мультфильма Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
6.3
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев - Трейлер
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев  Трейлер

Факты

О фильме

Фильм создан с использованием самых современных технологий трехмерной анимации.

Хронометраж фильма — 46 минут. Такой формат студия Animaccord использует впервые. Ранее студия традиционно производила сериальную анимацию хронометражем в 7 минут.

Оригинальный анимационный сериал «Маша и Медведь» стал рекордсменом на YouТube и собрал 20 миллиардов просмотров, а также 225 миллионов долларов, полученных от продажи лицензионных товаров.

«Маша и Медведь» входит в топ-5 самых известных европейских брендов для детей. Игрушки и другие товары с изображениями персонажей можно встретить во многих европейских странах.

Персонажей — веселую Машу и доброго Медведя — создал Олег Кузовков, аниматор легендарной студии «Пилот». В 1990-е он переехал в Америку. Согласно легенде, на создание героев режиссера вдохновил мультфильм «Том и Джерри». 

В новогоднюю ночь возможны любые чудеса! Можно даже встретить волшебных хранителей природы – 12 месяцев, которые собираются вместе лишь раз в году. Именно так Маша и знакомится с маленьким Январём, Повелителем Льда, пока Медведь и другие лесные жители готовятся к незабываемому празднику.
Захватывающее сказочное анимационное приключение, полное чудес, юмора, музыки и песен, которое удивительным образом объединяет миры разных поколений у большого экрана и погружает в неповторимую атмосферу настоящего Нового года!

В ролях

Юлия Зуникова
Masha
Артём Божутин
Артём Божутин
Yanvar
Лариса Брохман
Лариса Брохман
Dekabr
Никита Прозоровский
Никита Прозоровский
Rasskazchik
Диомид Виноградов
Диомид Виноградов
Mesyatsy
Юлия Яблонская
Юлия Яблонская
Mesyatsy
Борис Кутневич
Medved
West Rubin
Masha
Opey Dagunduro
Masha
Opey Dagunduro
Masha
Danny Cortes
April
Rayner Garranchan
Режиссер Васико Бедошвили
Сценарист Mariya Bolshakova, Елена Чернова, Dmitry Gordinsky, Олег Ужинов
Композитор Alexey Smirnov, Eugene Turuta
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 46 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 января 2023
Премьера в мире 15 декабря 2022
Дата выхода
15 декабря 2022 Россия Вольга
15 декабря 2022 Азербайджан 0+
15 декабря 2023 Болгария
15 декабря 2022 Казахстан 5+
15 декабря 2022 Кыргызстан
21 декабря 2023 ОАЭ TBC
21 декабря 2023 Сербия
15 декабря 2022 Узбекистан 0+
21 декабря 2023 Черногория
14 декабря 2023 Чехия MP

Где посмотреть фильм

START
Бюджет 70 000 000 RUR
Сборы в мире $1 526 248
Производство Animaccord Animation Studio
Другие названия
Masha i Medved v kino: 12 mesyatsev, Masha y el oso: La leyenda de los 12 meses, Masha and the Bear: The Legend of the 12 Months, Маша и Медведь в кино: 12 месяцев, Маша и Медведь: 12 месяцев, Маша та Ведмідь: 12 місяців

Рейтинг мультфильма

6.3
Оцените 28 голосов
6.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3041 В жанре «анимация»  359 В жанре «семейный»  304 В фильмах России  437 В фильмах 2022 года  128
Обновлено 26 августа 2026

Трейлеры мультфильма

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Маша и Медведь в кино: 12 месяцев - Трейлер
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев Трейлер
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Отзывы зрителей о мультфильме Маша и Медведь в кино: 12 месяцев

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Большинство отзывов отмечают короткий формат: около 20–25 минут, затем идут новые серии Маши. Это вызывает разочарование у зрителей, ожидавших более длительного сюжета. С другой стороны, для детей и семей мультфильм может подойти в совместном просмотре. Сильные стороны — доступность и понятность для малышей; слабые — ощущение недовыхода сюжета и повторение серий. Общая реакция — скорее негативная, но для семей с маленькими детьми подходит.
Саммари составлено ИИ на основе 13 отзывов.

Отзывы о мультфильме

Таня Барто 16 декабря 2022, 21:03
Сам мультик шел минут 20, потом просто включили несколько серий обычной "Маши". Это было большое разочарование !!!!
Валерий Шкунков 16 декабря 2022, 20:22
Весь фильм про «новый год» по факту идёт 25 минут, потом включают новую серию Маши.
Смысла идти в кинотеатр нет, проще дождаться и посмотреть дома… Читать дальше…
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Маша и Медведь в кино: 12 месяцев - смотреть в онлайн-кинотеатре

Маша и Медведь в кино: 12 месяцев

Новости о мультфильме

«Кино Экспо 2022»: презентации кинокомпаний «Вольга» и «КароПрокат»
28 сентября 2022 13:10 «Кино Экспо 2022»: презентации кинокомпаний «Вольга» и «КароПрокат» С 26 по 28 сентября в Петербурге проходит одна из крупнейших индустриальных выставок страны. В рамках форума главные российские кинопрокатные компании презентуют свои проекты и показывают, как будет выглядеть новая кинотеатральная реальность ближайшего времени. Рассказываем, что удалось узнать на втором дне «Кино Экспо 2022».
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