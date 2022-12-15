Маша и Медведь в кино, 2022

Фильм создан с использованием самых современных технологий трехмерной анимации.
Хронометраж фильма — 46 минут. Такой формат студия Animaccord использует впервые. Ранее студия традиционно производила сериальную анимацию хронометражем в 7 минут.
Оригинальный анимационный сериал «Маша и Медведь» стал рекордсменом на YouТube и собрал 20 миллиардов просмотров, а также 225 миллионов долларов, полученных от продажи лицензионных товаров.
«Маша и Медведь» входит в топ-5 самых известных европейских брендов для детей. Игрушки и другие товары с изображениями персонажей можно встретить во многих европейских странах.
Персонажей — веселую Машу и доброго Медведя — создал Олег Кузовков, аниматор легендарной студии «Пилот». В 1990-е он переехал в Америку. Согласно легенде, на создание героев режиссера вдохновил мультфильм «Том и Джерри».
В новогоднюю ночь возможны любые чудеса! Можно даже встретить волшебных хранителей природы – 12 месяцев, которые собираются вместе лишь раз в году. Именно так Маша и знакомится с маленьким Январём, Повелителем Льда, пока Медведь и другие лесные жители готовятся к незабываемому празднику.
Захватывающее сказочное анимационное приключение, полное чудес, юмора, музыки и песен, которое удивительным образом объединяет миры разных поколений у большого экрана и погружает в неповторимую атмосферу настоящего Нового года!
|15 декабря 2022
|Россия
|Вольга
|15 декабря 2022
|Азербайджан
|0+
|15 декабря 2023
|Болгария
|15 декабря 2022
|Казахстан
|5+
|15 декабря 2022
|Кыргызстан
|21 декабря 2023
|ОАЭ
|TBC
|21 декабря 2023
|Сербия
|15 декабря 2022
|Узбекистан
|0+
|21 декабря 2023
|Черногория
|14 декабря 2023
|Чехия
|MP
Смысла идти в кинотеатр нет, проще дождаться и посмотреть дома… Читать дальше…