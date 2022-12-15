Маша и Медведь в кино, 2022

Фильм создан с использованием самых современных технологий трехмерной анимации.

Хронометраж фильма — 46 минут. Такой формат студия Animaccord использует впервые. Ранее студия традиционно производила сериальную анимацию хронометражем в 7 минут.

Оригинальный анимационный сериал «Маша и Медведь» стал рекордсменом на YouТube и собрал 20 миллиардов просмотров, а также 225 миллионов долларов, полученных от продажи лицензионных товаров.

«Маша и Медведь» входит в топ-5 самых известных европейских брендов для детей. Игрушки и другие товары с изображениями персонажей можно встретить во многих европейских странах.

Персонажей — веселую Машу и доброго Медведя — создал Олег Кузовков, аниматор легендарной студии «Пилот». В 1990-е он переехал в Америку. Согласно легенде, на создание героев режиссера вдохновил мультфильм «Том и Джерри».