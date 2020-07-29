Потеряшки и тайна волшебной пирамиды, 2020

Главные герои мультфильма имеют нетипичный облик. Это не симпатичные игрушки или звери, а ненужные, сломанные и потерянные вещи. При этом каждый из них является чем-то полезным и заставляет видеть в мелочах настоящее сокровище.
Персонажи по ходу сюжета становятся преданными друзьями. Они помогают друг другу, спасают от бед и проходят все препятствия вместе. Герои не делятся на группы и не ставят себя выше других таких же вещей.
Мультфильм показывает, что нет непреодолимых препятствий. «Потеряшки» идут вслепую, но верят, что в конце пути их ждет счастье. Они не собираются сдаваться до самого финала.
Красивая графика и мультипликация никого не оставят равнодушным. Персонажи и виды города хорошо прорисованы, а от спокойных тонов не будут уставать глаза. Мультфильм можно смотреть всей семьей.
В ленте много деталей, которые можно долго рассматривать, а некоторые из них даже намекают на то, что возможно продолжение. Многие герои являются составными частями разных обломков и вещей, так что наблюдать за ними как минимум любопытно.
Оригинальное название мультфильма – Trash, что в переводе на русский означает «мусор». Для проката в России его переименовали менее грубо, так как лента предназначена для младшей возрастной аудитории.
Картина получила приз за «лучший фильм» в 2021 году на кинофестивале в Джиффони, который является одним из самых престижных и известных детских фестивалей в мире. В том же году лента забрала главную награду на Международном смотре независимого кино WorldFest в Хьюстоне.
Итальянских режиссеров Франческо Дафано и Луку Делла Гротта наградили специальным призом имени Марио Вердоне на кинофестивале Festival del Cinema Europeo.
Впервые мультфильм был показан в Китае 29 июля 2020 года. Лента была представлена вне конкурса на кинофестивале в Шанхае. Также в 2021 году анимационный фильм показали на Международном кинофестивале в Локарно.
Россия станет последней страной, которая увидит проект на большом экране, так как в остальных государствах премьера мультфильма уже состоялась. В мировом прокате лента собрала 339 637 долларов без учета РФ.
Малыш Спарк оказался на свалке — в мире брошенных и ненужных вещей. Но одиночество ему не грозит даже здесь! Довольно быстро он находит друзей по несчастью, с которыми отправляется на поиски Волшебной пирамиды — загадочного места, где старые вещи могут снова стать нужными. Во время своих приключений веселая компания поймет, что все в этом мире обладает ценностью: даже то, что для одних просто хлам, для прочих может стать настоящим сокровищем.