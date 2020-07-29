Потеряшки и тайна волшебной пирамиды, 2020

Главные герои мультфильма имеют нетипичный облик. Это не симпатичные игрушки или звери, а ненужные, сломанные и потерянные вещи. При этом каждый из них является чем-то полезным и заставляет видеть в мелочах настоящее сокровище.

Персонажи по ходу сюжета становятся преданными друзьями. Они помогают друг другу, спасают от бед и проходят все препятствия вместе. Герои не делятся на группы и не ставят себя выше других таких же вещей.

Мультфильм показывает, что нет непреодолимых препятствий. «Потеряшки» идут вслепую, но верят, что в конце пути их ждет счастье. Они не собираются сдаваться до самого финала.

Красивая графика и мультипликация никого не оставят равнодушным. Персонажи и виды города хорошо прорисованы, а от спокойных тонов не будут уставать глаза. Мультфильм можно смотреть всей семьей.

В ленте много деталей, которые можно долго рассматривать, а некоторые из них даже намекают на то, что возможно продолжение. Многие герои являются составными частями разных обломков и вещей, так что наблюдать за ними как минимум любопытно.