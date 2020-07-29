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Потеряшки и тайна волшебной пирамиды Потеряшки и тайна волшебной пирамиды
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Trash

Потеряшки и тайна волшебной пирамиды, 2020

2020 / Италия
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Мультфильм о приключениях ненужных вещей
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главные герои мультфильма имеют нетипичный облик. Это не симпатичные игрушки или звери, а ненужные, сломанные и потерянные вещи. При этом каждый из них является чем-то полезным и заставляет видеть в мелочах настоящее сокровище.

Персонажи по ходу сюжета становятся преданными друзьями. Они помогают друг другу, спасают от бед и проходят все препятствия вместе. Герои не делятся на группы и не ставят себя выше других таких же вещей. 

Мультфильм показывает, что нет непреодолимых препятствий. «Потеряшки» идут вслепую, но верят, что в конце пути их ждет счастье. Они не собираются сдаваться до самого финала.

Красивая графика и мультипликация никого не оставят равнодушным. Персонажи и виды города хорошо прорисованы, а от спокойных тонов не будут уставать глаза. Мультфильм можно смотреть всей семьей.

В ленте много деталей, которые можно долго рассматривать, а некоторые из них даже намекают на то, что возможно продолжение. Многие герои являются составными частями разных обломков и вещей, так что наблюдать за ними как минимум любопытно.

Оригинальное название мультфильма – Trash, что в переводе на русский означает «мусор». Для проката в России его переименовали менее грубо, так как лента предназначена для младшей возрастной аудитории.

Картина получила приз за «лучший фильм» в 2021 году на кинофестивале в Джиффони, который является одним из самых престижных и известных детских фестивалей в мире. В том же году лента забрала главную награду на Международном смотре независимого кино WorldFest в Хьюстоне.

Итальянских режиссеров Франческо Дафано и Луку Делла Гротта наградили специальным призом имени Марио Вердоне на кинофестивале Festival del Cinema Europeo.

Впервые мультфильм был показан в Китае 29 июля 2020 года. Лента была представлена вне конкурса на кинофестивале в Шанхае. Также в 2021 году анимационный фильм показали на Международном кинофестивале в Локарно.

Россия станет последней страной, которая увидит проект на большом экране, так как в остальных государствах премьера мультфильма уже состоялась. В мировом прокате лента собрала 339 637 долларов без учета РФ.

Малыш Спарк оказался на свалке — в мире брошенных и ненужных вещей. Но одиночество ему не грозит даже здесь! Довольно быстро он находит друзей по несчастью, с которыми отправляется на поиски Волшебной пирамиды — загадочного места, где старые вещи могут снова стать нужными. Во время своих приключений веселая компания поймет, что все в этом мире обладает ценностью: даже то, что для одних просто хлам, для прочих может стать настоящим сокровищем.

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 31 марта 2022
Премьера онлайн 15 ноября 2021
Премьера в мире 29 июля 2020
Возраст 6+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Франческо Дафано
Франческо Дафано
В ролях
Росси де Пальма
Росси де Пальма
Дэйв Уиллис
Дэйв Уиллис
Марк Томпсон
Марк Томпсон
Тайлер Банч
Тайлер Банч
Билли Боб Томпсон
Билли Боб Томпсон
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Потеряшки и тайна волшебной пирамиды 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Потеряшки и тайна волшебной пирамиды смотреть онлайн

Потеряшки и тайна волшебной пирамиды
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Elena Shvedova 31 марта 2022, 17:31
Мультфильм очень понравился, он добрый, душевный. Герои очень хорошо нарисованы. Всем рекомендую к просмотру.
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12 голосов
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