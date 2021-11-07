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Наш двор. 25 лет спустя Наш двор. 25 лет спустя
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Mer Baky 4

Наш двор. 25 лет спустя , 2021

2021 / Армения
5.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Армянская комедия о соседях с одного двора
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О фильме

Прошло 25 лет после событий первого фильма… За это время многое изменилось в нашем дворе: выросли дети — маленький скрипач Димедрол и внучка Азата Арус; появились новые жильцы — переехавший со своей семьей из Сирии Камсар и юноша-китаец Чуан Ли, который снимает квартиру Гранта. Но старожилы — Грант, Лала и Ашот — никуда не делись, и по-прежнему живут там же, где и четверть века назад. 

И все было бы хорошо, и жизнь в нашем дворе мирно текла бы в привычном русле, если бы не… внезапно возникшее контрабандное золото «гонконгской мафии»!

5.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 6 января 2022
Премьера в мире 7 ноября 2021
Возраст 12+
Прокатчик All Media
Режиссер
Аршо Арутюнян
Аршо Арутюнян
В ролях
Арташес Алексанян
Арташес Алексанян
Грант Тохатян
Грант Тохатян
Лала Мнацаканян
Лала Мнацаканян
Ашот Казарян
Ашот Казарян
Марина Чандирян
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Наш двор. 25 лет спустя 1 постер
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Наш двор. 25 лет спустя смотреть онлайн

Наш двор. 25 лет спустя
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
User 23 января 2022, 19:44
Смеялись весь фильм! Всем прмянам моветую !
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Кадры из фильма Все кадры
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