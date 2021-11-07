Наш двор. 25 лет спустя , 2021

Прошло 25 лет после событий первого фильма… За это время многое изменилось в нашем дворе: выросли дети — маленький скрипач Димедрол и внучка Азата Арус; появились новые жильцы — переехавший со своей семьей из Сирии Камсар и юноша-китаец Чуан Ли, который снимает квартиру Гранта. Но старожилы — Грант, Лала и Ашот — никуда не делись, и по-прежнему живут там же, где и четверть века назад.

И все было бы хорошо, и жизнь в нашем дворе мирно текла бы в привычном русле, если бы не… внезапно возникшее контрабандное золото «гонконгской мафии»!