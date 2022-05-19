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Приключения Царя Приключения Царя
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Приключения Царя, 2022

2022 / Армения
7.1 Оцените
12 голосов
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Веселый мультфильм о царской семье, решившей поучаствовать в Олимпиаде
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мультфильм придется по вкусу как взрослым, так и детям. Сюжет основывается на древнегреческих легендах. В центре событий оказываются лучшие атлеты всего мира, которые приезжают в Древнюю Грецию на Олимпиаду. В их числе – Царь из солнечного государства. Ему предстоит сразиться с врагами и защитить свои владения от захватчиков.

Каждый из героев отличается яркой индивидуальностью, неповторимым характером и манерами. Царь – величественен и тверд, его супруга – нежна и заботлива, теща – остра на язык, а дочь – не по годам умна и наблюдательна. Их сопровождает домашний аист, у которого есть своя роль в сюжете. С такой поддержкой победа герою обеспечена.

Сказочных персонажей озвучивали настоящие профессионалы с большим опытом дубляжа мультфильмов. В их числе Гарик Харламов, а также армянские актеры Джульетта Степанян, Армен Газарян и Арсен Григорян.

Проект создан по канонам иностранных мультфильмов. В нем присутствует множество деталей, яркие краски, эмоциональные и характерные персонажи, а сюжет насыщен событиями. Вместе с героями зрители погрузятся в удивительный волшебный мир и переживут немало приключений.

Любители приключений и неожиданных напряженных поворотов сюжета останутся довольны. Никакой сказочный сюжет не обходится без коварного злодея, и здесь он тоже присутствует. Заклятый враг царя намерен погубить его и лишить трона. Но герой не собирается сдаваться без боя.

По-доброму и с юмором за удивительными приключениями Царя и его семейства следит автор. Он не упускает возможности в шутливой форме прокомментировать истории, в которые постоянно попадают герои. В мультфильме рассказчика озвучивает шоумен Гарик Харламов.

Работа над картиной длилась с 2015 года. За реализацию взялись Давид и Айк Саакянц, сыновья режиссера-мультипликатора Роберта Саакянца, известного зрителям по культовым советским мультфильмам «Три синих-синих озера малинового цвета», «Кто расскажет небылицу?», «Ух ты, говорящая рыба!», «Ишь ты, Масленица» и другим.

Армянские художники и режиссеры Давид Саакянц и Айк Саакянц специализируются на создании мультипликационных лент, короткометражных фильмов и картин для семейного просмотра. На их профессиональном счету десяток таких работ. Производством они занимаются на собственной анимационной студии Роберта Саакянца при финансировании и поддержке компании «Шарм холдинг».

Информационными партнерами мультфильма стали российская социальная сеть ВКонтакте и «Детское радио». А на большие экраны в России картину выпустила компания «Белые ночи».

Эта история случилась давным давно во время античной Олимпиады, когда в Грецию со всех сторон света съезжались лучшие атлеты. Среди славных спортсменов оказался самый настоящий Царь, прибывший из одного далекого, но очень солнечного тридевятого царства. Вместе с ним в команде – прекрасная жена, острая на язык теща, смышленая дочурка и даже домашний аист… С такой поддержкой победа гарантирована! Но только вот незадача: их буквально по пятам преследует заклятый враг царя. Коварный злодей хочет погубить правителя за пределами его страны и занять трон. Но не на того напал! Точнее - не на тех!

7.1 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 19 мая 2022
Премьера в мире 19 мая 2022
Возраст 6+
Прокатчик Белые ночи
Режиссер
Айк Саакянц
В ролях
Гарик Харламов
Гарик Харламов
Мкртыч Арзуманян
Грант Тохатян
Грант Тохатян
Петр Немой
Шушаник Аревшатян
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Приключения Царя 1 постер
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Евгений Денисов 22 мая 2022, 14:41
Отличный мультфильм, время тянулось как тюремное заключение , хотелось выдавить себе глаза и оторвать уши чтобы не видеть этого и не слышать. Но я… Читать дальше…
Эрик Аброян 22 мая 2022, 11:09
Отличный мульт!
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12 голосов
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