Приключения Царя, 2022

Мультфильм придется по вкусу как взрослым, так и детям. Сюжет основывается на древнегреческих легендах. В центре событий оказываются лучшие атлеты всего мира, которые приезжают в Древнюю Грецию на Олимпиаду. В их числе – Царь из солнечного государства. Ему предстоит сразиться с врагами и защитить свои владения от захватчиков.

Каждый из героев отличается яркой индивидуальностью, неповторимым характером и манерами. Царь – величественен и тверд, его супруга – нежна и заботлива, теща – остра на язык, а дочь – не по годам умна и наблюдательна. Их сопровождает домашний аист, у которого есть своя роль в сюжете. С такой поддержкой победа герою обеспечена.

Сказочных персонажей озвучивали настоящие профессионалы с большим опытом дубляжа мультфильмов. В их числе Гарик Харламов, а также армянские актеры Джульетта Степанян, Армен Газарян и Арсен Григорян.

Проект создан по канонам иностранных мультфильмов. В нем присутствует множество деталей, яркие краски, эмоциональные и характерные персонажи, а сюжет насыщен событиями. Вместе с героями зрители погрузятся в удивительный волшебный мир и переживут немало приключений.

Любители приключений и неожиданных напряженных поворотов сюжета останутся довольны. Никакой сказочный сюжет не обходится без коварного злодея, и здесь он тоже присутствует. Заклятый враг царя намерен погубить его и лишить трона. Но герой не собирается сдаваться без боя.