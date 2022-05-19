Приключения Царя, 2022

Мультфильм придется по вкусу как взрослым, так и детям. Сюжет основывается на древнегреческих легендах. В центре событий оказываются лучшие атлеты всего мира, которые приезжают в Древнюю Грецию на Олимпиаду. В их числе – Царь из солнечного государства. Ему предстоит сразиться с врагами и защитить свои владения от захватчиков.
Каждый из героев отличается яркой индивидуальностью, неповторимым характером и манерами. Царь – величественен и тверд, его супруга – нежна и заботлива, теща – остра на язык, а дочь – не по годам умна и наблюдательна. Их сопровождает домашний аист, у которого есть своя роль в сюжете. С такой поддержкой победа герою обеспечена.
Сказочных персонажей озвучивали настоящие профессионалы с большим опытом дубляжа мультфильмов. В их числе Гарик Харламов, а также армянские актеры Джульетта Степанян, Армен Газарян и Арсен Григорян.
Проект создан по канонам иностранных мультфильмов. В нем присутствует множество деталей, яркие краски, эмоциональные и характерные персонажи, а сюжет насыщен событиями. Вместе с героями зрители погрузятся в удивительный волшебный мир и переживут немало приключений.
Любители приключений и неожиданных напряженных поворотов сюжета останутся довольны. Никакой сказочный сюжет не обходится без коварного злодея, и здесь он тоже присутствует. Заклятый враг царя намерен погубить его и лишить трона. Но герой не собирается сдаваться без боя.
По-доброму и с юмором за удивительными приключениями Царя и его семейства следит автор. Он не упускает возможности в шутливой форме прокомментировать истории, в которые постоянно попадают герои. В мультфильме рассказчика озвучивает шоумен Гарик Харламов.
Работа над картиной длилась с 2015 года. За реализацию взялись Давид и Айк Саакянц, сыновья режиссера-мультипликатора Роберта Саакянца, известного зрителям по культовым советским мультфильмам «Три синих-синих озера малинового цвета», «Кто расскажет небылицу?», «Ух ты, говорящая рыба!», «Ишь ты, Масленица» и другим.
Армянские художники и режиссеры Давид Саакянц и Айк Саакянц специализируются на создании мультипликационных лент, короткометражных фильмов и картин для семейного просмотра. На их профессиональном счету десяток таких работ. Производством они занимаются на собственной анимационной студии Роберта Саакянца при финансировании и поддержке компании «Шарм холдинг».
Информационными партнерами мультфильма стали российская социальная сеть ВКонтакте и «Детское радио». А на большие экраны в России картину выпустила компания «Белые ночи».
Эта история случилась давным давно во время античной Олимпиады, когда в Грецию со всех сторон света съезжались лучшие атлеты. Среди славных спортсменов оказался самый настоящий Царь, прибывший из одного далекого, но очень солнечного тридевятого царства. Вместе с ним в команде – прекрасная жена, острая на язык теща, смышленая дочурка и даже домашний аист… С такой поддержкой победа гарантирована! Но только вот незадача: их буквально по пятам преследует заклятый враг царя. Коварный злодей хочет погубить правителя за пределами его страны и занять трон. Но не на того напал! Точнее - не на тех!