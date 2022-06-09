Одержимые, 2021

Фильм понравится любителям сверхъестественного, а также тем, кого интересуют непосредственно обряды экзорцизма. Это история о герое с паранормальными способностями. После того как Джейкоб попал в автокатастрофу, он обнаружил свой необычный дар. Отныне юноша выполняет ритуалы очищения – изгнание бесов.

Несмотря на то что фильм снят по мотивам жизни реального человека, он не является документальным. Создатели картины использовали историю настоящего экзорциста, но представили публике художественную интерпретацию мистических событий. Во время титров показан Марк Гарденер, который стал прототипом главного героя фильма, и отрывки записи его ритуалов.

Эффекты, как воссозданные непосредственно на площадке, так и графические, отлично передают гнетущую атмосферу, усиливающийся страх и напряжение. Эту функцию выполняет и звуковое сопровождение.

Интрига сохраняется до самого конца. После нескольких мучительных обрядов очищения кульминация разворачивается в жутком доме, где предыдущие владельцы, по всей видимости, проводили таинственные ритуалы, чтобы вызвать могущественного демона. Финал окажется весьма неожиданным и удивит даже искушенных поклонников жанрового кино.