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The Possessed

Одержимые, 2021

2021 / Австралия
5.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Австралийский фильм ужасов об экзорцисте
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм понравится любителям сверхъестественного, а также тем, кого интересуют непосредственно обряды экзорцизма. Это история о герое с паранормальными способностями. После того как Джейкоб попал в автокатастрофу, он обнаружил свой необычный дар. Отныне юноша выполняет ритуалы очищения – изгнание бесов.

Несмотря на то что фильм снят по мотивам жизни реального человека, он не является документальным. Создатели картины использовали историю настоящего экзорциста, но представили публике художественную интерпретацию мистических событий. Во время титров показан Марк Гарденер, который стал прототипом главного героя фильма, и отрывки записи его ритуалов.

Эффекты, как воссозданные непосредственно на площадке, так и графические, отлично передают гнетущую атмосферу, усиливающийся страх и напряжение. Эту функцию выполняет и звуковое сопровождение.

Интрига сохраняется до самого конца. После нескольких мучительных обрядов очищения кульминация разворачивается в жутком доме, где предыдущие владельцы, по всей видимости, проводили таинственные ритуалы, чтобы вызвать могущественного демона. Финал окажется весьма неожиданным и удивит даже искушенных поклонников жанрового кино.

Постановщиком картины выступил австралийский режиссер, продюсер и сценарист Крис Сан. Он специализируется на жанрах хоррора и триллера. Впервые его имя в киноиндустрии прозвучало в 2011 году. На счету режиссера такие картины, как «Приди и получи меня» (2011), «Папина доченька» (2014) и «Ферма Чарли» (2014).

В актерский состав вошли несколько участников многосерийного проекта «Холостячка». Среди них – Роми Пулье, сыгравшая в сезоне 2018 года, и Энджи Кент, которая призналась, что на съемочной площадке она черпает вдохновение в «каждом чуваке, с которым я встречалась в “Холостячке”».

Главную роль исполнил австралийский актер Джон Джэррэт. Широкую узнаваемость во всем мире он получил после съемок в картине Квентина Тарантино «Джанго освобожденный», которая трижды была номинирована на «Оскар». Также известен участием в лентах «Волчья яма», «Инспектор Морс», «Пикник у Висячей скалы» и других.

Премьера фильма состоялась на Лондонском кинофестивале FrightFest в 2021 году. В широкий прокат в Австралии он вышел в ноябре 2021 года.

Съемки картины проходили в Квинсленде. Это второй по величине и третий по численности штат в Австралии.

Джейкоб Чендлер — обычный человек с необыкновенным даром. Попав в аварию, он обнаружил в себе способности экзорциста, Джейкоб при помощи племянника Лиама начинает исполнять ритуалы очищения — изгнание демонов. Вскоре они начинают замечать, что одержимых становится все больше и больше.

5.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 9 июня 2022
Премьера в мире 9 июня 2022
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Крис Сан
Крис Сан
В ролях
Линкольн Льюис
Линкольн Льюис
Симона Бьюкэнэн
Симона Бьюкэнэн
Джон Джэррэт
Джон Джэррэт
Лорен Гримсон
Лорен Гримсон
Энджи Кент
Энджи Кент
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Одержимые 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
kshibiha 10 июня 2022, 13:21
Фильм от слова совсем не страшный, конец скомканный и чувствуется недосказанность,и неудовлетворенность, так же не было ни одного убийства, при том,… Читать дальше…
User 22 июня 2022, 00:43
Фильм детский 0+\nНе советую \nСовсем неинтересный \nФантастика какая то
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