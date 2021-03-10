Черный ящик, 2021

«Черный ящик» является редким представителем жанра французского триллера. Картины подобного рода не так часто появляются в отечественном прокате, который, как правило, предлагает зрителям только голливудские блокбастеры и российские комедии.

Сюжет «Черного ящика» разворачивается вокруг одаренного аналитика Матье, который обладает уникальным слухом. Благодаря своим потрясающим способностям герой расследует, казалось бы, сверхзапутанное дело об авиакатастрофе, унесшей жизни миллионов людей. По ходу развития событий Матье узнает ужасную правду, которая полностью меняет его мировоззрение.

Режиссером фильма выступил Ян Гозлан, для которого «Черный ящик» стал седьмой режиссерской работой. Большинство российских зрителей с работами Гозлана не знакомы, однако у себя на родине кинематографист умудрился сделать себе большое имя.

Главную роль в «Черном ящике» сыграл французский актер Пьер Нинэ, снявшийся в таких фильмах, как «Анонимные романтики», «Обещание на рассвете», «Франц» и многих других.

Сборы «Черного ящика» в мировом прокате превысили отметку в девять миллионов долларов. Таким образом, триллер режиссера Яна Гозлана смог частично отбить потраченные на него деньги. Не исключено, что российский прокат картины пройдет так же успешно.