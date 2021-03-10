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Черный ящик Черный ящик
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Черный ящик, 2021

2021 / Франция
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Остросюжетная драма о политических интригах, в которые вовлечен эксперт по расшифровке «черных ящиков»
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Черный ящик» является редким представителем жанра французского триллера. Картины подобного рода не так часто появляются в отечественном прокате, который, как правило, предлагает зрителям только голливудские блокбастеры и российские комедии.

Сюжет «Черного ящика» разворачивается вокруг одаренного аналитика Матье, который обладает уникальным слухом. Благодаря своим потрясающим способностям герой расследует, казалось бы, сверхзапутанное дело об авиакатастрофе, унесшей жизни миллионов людей. По ходу развития событий Матье узнает ужасную правду, которая полностью меняет его мировоззрение.

Режиссером фильма выступил Ян Гозлан, для которого «Черный ящик» стал седьмой режиссерской работой. Большинство российских зрителей с работами Гозлана не знакомы, однако у себя на родине кинематографист умудрился сделать себе большое имя.

Главную роль в «Черном ящике» сыграл французский актер Пьер Нинэ, снявшийся в таких фильмах, как «Анонимные романтики», «Обещание на рассвете», «Франц» и многих других.

Сборы «Черного ящика» в мировом прокате превысили отметку в девять миллионов долларов. Таким образом, триллер режиссера Яна Гозлана смог частично отбить потраченные на него деньги. Не исключено, что российский прокат картины пройдет так же успешно.

Ян Гозлан не только срежиссировал «Черный ящик», но и написал сценарий в соавторстве с Жереми Гезом, Симоном Мутайру и Николасом Бове.

Актер Пьер Нинэ уже снимался у Гозлана в триллере «Идеальный мужчина». В этом фильме его персонажа также звали Матье, однако история была закручена вокруг незадачливого писателя, присвоившего себе чужой труд.

По сюжету Матье работает в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации — реально существующей французской организации, занимающейся авиационными происшествиями. Она была создана в 1946 году и продолжает функционировать по сей день.

Черный ящик — устройство, также известное как бортовой самописец. Оно используется для записи данных полетов, включая показатели функционирования систем самолета и переговоры экипажа. Черные ящики используются не только для анализа работоспособности техники после перелетов, но и для расследования авиационных происшествий.

В интервью Ян Гозлан признался, что уже много лет увлечен гражданской авиацией и давно хотел снять о ней фильм, считая подобный сеттинг «невероятно киногеничным».

Чтобы как можно лучше подготовиться к своей роли, Пьер Нинэ несколько недель работал с настоящим агентом BEA. По признанию актера, у своего прототипа он перенял не только профессиональные навыки (работа с аппаратурой требует определенной подготовки), но также образ мышления и жесты.

Съемки кинокартины стартовали в сентябре 2019 года на территории городов Эпине-сюр-Сен и Сержи.

Премьера состоялась 19 июня 2021 года на фестивале Cineroman в Ницце.

Крушение новейшего авиалайнера уносит жизни сотен людей. Пролить свет на причины катастрофы может только расшифровка чёрного ящика. Расследование возглавляет талантливый и эксцентричный аналитик Матьё с уникальным слухом. Чем дальше он продвигается на своем пути, тем больше обнаруживает подозрительных обстоятельств. Но никто не верит Матьё. Так может это всего лишь изощрённые игры его разума?

7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 6 января 2022
Премьера онлайн 13 января 2022
Премьера в мире 10 марта 2021
Возраст 12+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Ян Гозлан
Ян Гозлан
В ролях
Пьер Нинэ
Пьер Нинэ
Лу де Лааж
Лу де Лааж
Андре Дюссолье
Андре Дюссолье
Себастьен Пудеру
Себастьен Пудеру
Оливье Рабурден
Оливье Рабурден
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Черный ящик 4 постера
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Черный ящик
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Новейший авиалайнер Atrian 800, летевший из Дубая в Париж, терпит катастрофу в Альпах. На его борту находилось 300 человек. Все они погибли. Расшифровку черного ящика поручают Матье Вассеру (Пьер Нинэ), молодому специалисту с уникальным слухом. На пресс-конференции он вместе с начальством докладывает журналистам о результатах своей работы: очевидно, вслед за стюардессой в кабину экипажа незадолго до катастрофы вошел посторонний. Версия теракта рассматривается как приоритетная. После…
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badanovaanna2001 7 января 2022, 18:08
Хороший фильм для вечернего просмотра. Видно, что сценаристы проделали большую работу над сюжетом, ничего не выбивается, и не создаётся ощущения, что… Читать дальше…
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