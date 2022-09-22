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Вечное новое, 2022

2022 / Россия / Беларусь
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О фильме

Детство молодого православного священника Дмитрия прошло ещё в советское время, что отразилось на его воспитании и становлении, ведь ему пришлось расти меж двух огней. Самые родные и близкие люди были разделены на верующих и атеистов. Достигнув совершеннолетия, он принимает решение стать священником. На жизненном пути он сталкивается со злобой, жалостью, недоверием и болью, но твёрдо верит в свои идеалы. Это помогает ему нести в служении и в мирской жизни добро и мир, помогать и дарить отчаявшимся людям надежду. Но однажды зло из прошлого настигает и самого Дмитрия. Что произойдёт, когда перед самим священником встанет главный в его жизни вопрос?

Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 22 сентября 2022
Премьера в мире 22 сентября 2022
Возраст 16+
Прокатчик Cinemaus Studio
Режиссер
Андрей Лескин
В ролях
Кирилл Запорожский
Кирилл Запорожский
Константин Конюхов
Татьяна Колганова
Татьяна Колганова
Виталий Кудрявцев
Виталий Кудрявцев
Наталья Онищенко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вечное новое 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
12:15 от 200 ₽
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«Вечное новое» в кинотеатрах

сб 24 пн 26
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