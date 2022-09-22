Вечное новое, 2022

Детство молодого православного священника Дмитрия прошло ещё в советское время, что отразилось на его воспитании и становлении, ведь ему пришлось расти меж двух огней. Самые родные и близкие люди были разделены на верующих и атеистов. Достигнув совершеннолетия, он принимает решение стать священником. На жизненном пути он сталкивается со злобой, жалостью, недоверием и болью, но твёрдо верит в свои идеалы. Это помогает ему нести в служении и в мирской жизни добро и мир, помогать и дарить отчаявшимся людям надежду. Но однажды зло из прошлого настигает и самого Дмитрия. Что произойдёт, когда перед самим священником встанет главный в его жизни вопрос?