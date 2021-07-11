В 2021 году фильм был отобран для участия в 60-м Каннском кинофестивале в рамках программы «Неделя критики».
Для съемок фильма использовался небольшой бюджет, по большей части картина снималась на iPhone непрофессиональными операторами.
Французская актриса и самая молодая обладательница «Золотой пальмовой ветви» Адель Экзаркопулос сообщила, что у нее не было стилистов и визажистов. Для съемок она делала макияж и выбирала образы самостоятельно.
Перед съемками в картине Адель Экзаркопулос прошла обучение на бортпроводницу, чтобы приобрести навыки, необходимые для ее героини.
В первый день проката во Франции фильм посмотрели 10 281 человек, среди которых 3568 на предпремьерном показе.
Жизнь 26-летней стюардессы лоукостера — рутина из полетов, клубов, выпивки, дейтинг приложений, социальных сетей и одноразовых связей. Кассандра мечтает, что когда-нибудь найдет работу в крупной авиакомпании и будет летать в места ее мечты. Неожиданное потрясение заставляет Кассандру снова начать рефлексировать о мире, травмах из своего прошлого и о том, как все же достигнуть своей цели.
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