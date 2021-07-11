В 2021 году фильм был отобран для участия в 60-м Каннском кинофестивале в рамках программы «Неделя критики».

Для съемок фильма использовался небольшой бюджет, по большей части картина снималась на iPhone непрофессиональными операторами.

Французская актриса и самая молодая обладательница «Золотой пальмовой ветви» Адель Экзаркопулос сообщила, что у нее не было стилистов и визажистов. Для съемок она делала макияж и выбирала образы самостоятельно.

Перед съемками в картине Адель Экзаркопулос прошла обучение на бортпроводницу, чтобы приобрести навыки, необходимые для ее героини.

В первый день проката во Франции фильм посмотрели 10 281 человек, среди которых 3568 на предпремьерном показе.