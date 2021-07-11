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Постер фильма Под облаками
6.4
Под облаками - Трейлер с субтитрами
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6.4

Под облаками

, 2021
Rien à foutre
Франция, Бельгия / комедия, драма / 18+
Комедийная драма о стюардессе, мечтающей работать в крупной авиакомпании
Трейлеры
Постер фильма Под облаками
6.4
Под облаками - Трейлер с субтитрами
Под облаками  Трейлер с субтитрами

Факты

О фильме

В 2021 году фильм был отобран для участия в 60-м Каннском кинофестивале в рамках программы «Неделя критики». 

Для съемок фильма использовался небольшой бюджет, по большей части картина снималась на iPhone непрофессиональными операторами.

Французская актриса и самая молодая обладательница «Золотой пальмовой ветви» Адель Экзаркопулос сообщила, что у нее не было стилистов и визажистов. Для съемок она делала макияж и выбирала образы самостоятельно. 

Перед съемками в картине Адель Экзаркопулос прошла обучение на бортпроводницу, чтобы приобрести навыки, необходимые для ее героини.

В первый день проката во Франции фильм посмотрели 10 281 человек, среди которых 3568 на предпремьерном показе.  

Жизнь 26-летней стюардессы лоукостера — рутина из полетов, клубов, выпивки, дейтинг приложений, социальных сетей и одноразовых связей. Кассандра мечтает, что когда-нибудь найдет работу в крупной авиакомпании и будет летать в места ее мечты. Неожиданное потрясение заставляет Кассандру снова начать рефлексировать о мире, травмах из своего прошлого и о том, как все же достигнуть своей цели.

В ролях

Адель Экзаркопулос
Адель Экзаркопулос
Cassandre Wassels
Александр Перрье
Александр Перрье
Jean Wassels
Мара Такин
Мара Такин
Mélissa Wassels
Артюр Эглофф
Arthur
Дэвид Мартинес Пинон
Base Supervisor
Tamara Al Saadi
Dounia
Soraya Amate
Colocataire Cassandre
Martina Amato
Colocataire Cassandre
Blanche Vieillevoye
Hôtesse Wing
Francesco Monno
Steward Wing
Режиссер Эммануэль Марре, Жюли Лекустр
Сценарист Мэриетт Десерт, Жюли Лекустр, Эммануэль Марре
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Бельгия
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 13 января 2023
Премьера в мире 11 июля 2021
Дата выхода
3 ноября 2022 Россия Arthouse
1 декабря 2022 Бразилия
29 июля 2022 Испания 16
12 мая 2022 Италия
2 марта 2022 Франция U
Сборы в мире $1 018 376
Производство Wrong Men North, Kidam, Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Другие названия
Rien à foutre, Zero Fucks Given, Generación Low Cost, Baš me briga, Bem-vindos a Bordo, Carpe Diem, Đời Nhạt, Generazione Low Cost, Geração Low-Cost, Kõigest poogen, Mam to gdzieś, Mi se rupe, Rien à foutre (2021), Не ми пука, Ну и плевать, Под облаками, 제로 퍽스 기븐, そんなの気にしない, 空姐沒有昨天, خیالی نیست, به ته کفشم

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Под облаками - Трейлер с субтитрами
Под облаками Трейлер с субтитрами
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