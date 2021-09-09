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Les choses humaines

Дела человеческие, 2021

2021 / Франция
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Французская драма об образцовой семье, в одночасье ставшей изгоями в обществе
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Причины посмотреть Факты О фильме

Суд между мужчиной и женщиной, но прежде всего – между двумя непримиримыми стилями жизни, приглашает зрителя задуматься о сложности человеческих чувств, значении истины и определении невинности.

Режиссер создает неожиданные повороты и линии, чтобы придать истории качество триллера, и поддерживает напряжение таким образом, чтобы посеять сомнения в сознании зрителя, который оказывается на месте присяжного.

Благодаря живой режиссуре и прочно построенному сценарию, сосредоточенному на социологическом исследовании членов окружения главных героев, чтобы лучше понять их поведение и мотивы, фильм собрал безупречный актерский состав (начиная с потрясающей Сюзанны Жуанне), где даже так называемые второстепенные роли (Бенджамин Лавернь, Жюдит Шемла, Летиция Эйдо) наполняют своей подлинностью эту захватывающую картину нашего общества.

Зритель проходит вместе с героями все этапы исследования, до конца не понимая, что на самом деле между ними произошло. В ходе разбирательств начинают всплывать сцены, в которых отражаются события той роковой ночи.

Впервые фильм был представлен зрителям на Международном венецианском кинофестивале 9 сентября 2021 года. В этом же месяце картина посетила фестиваль американского кино в Довиле и фестиваль в Цюрихе. Иван Атталь получил награду за лучшую режиссуру и лучший сценарий на фестивале Сан-Жорди в Барселоне в 2022 году.

Лента является адаптацией одноименной книги, написанной Яриной Туиль и вышедшей в 2019 году. В том же году она получила премию Interallié и Гонкуровскую премию литераторов. Сама книга вдохновлена историей изнасилования в Стэнфорде, развернувшейся в 2015-2016 годах.

Фильм стал первой серьезной работой режиссера Ивана Атталя после шести комедий, среди которых «Моя собака Идиот», «Блестяще», «Евреи» и другие. Отмечается, что вдохновением для проекта послужила работа Сидни Люмет «12 разгневанных мужчин» 1957 года.

Шестая совместная работа режиссера Ивана Аттала и его сына, актера Бена Аттала. Сначала он не хотел брать его в проект, но кастинг-директор заверила, что он идеально подходит.

Семейство Фарель знают во всей Франции: Жан — известный ученый, а его жена Клэр — писательница, известная своими радикальными феминистскими взглядами. У них есть красавец сын Александр — студент престижного американского ВУЗа. Приехав в гости к родителям, Александр знакомится с Милой — дочерью нового партнера его матери. Молодые люди легко находят общий язык и вместе отправляются на вечеринку. Следующим утром Мила обвиняет Александра в изнасиловании, тем самым уничтожая репутацию его семьи и запуская необратимый процесс пережевывания всех деталей произошедшего не только органами правосудия, но и всеми СМИ, желающими во что бы то ни стало узнать, кто говорит правду, а кто лжет.

6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 18 августа 2022
Премьера онлайн 1 апреля 2022
Премьера в мире 9 сентября 2021
Возраст 18+
Прокатчик Arthouse
Режиссер
Иван Атталь
Иван Атталь
В ролях
Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Матье Кассовиц
Матье Кассовиц
Одри Дана
Одри Дана
Бенжамен Лаверн
Бенжамен Лаверн
Камилль Раза
Камилль Раза
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дела человеческие 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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