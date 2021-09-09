Дела человеческие, 2021

Суд между мужчиной и женщиной, но прежде всего – между двумя непримиримыми стилями жизни, приглашает зрителя задуматься о сложности человеческих чувств, значении истины и определении невинности.
Режиссер создает неожиданные повороты и линии, чтобы придать истории качество триллера, и поддерживает напряжение таким образом, чтобы посеять сомнения в сознании зрителя, который оказывается на месте присяжного.
Благодаря живой режиссуре и прочно построенному сценарию, сосредоточенному на социологическом исследовании членов окружения главных героев, чтобы лучше понять их поведение и мотивы, фильм собрал безупречный актерский состав (начиная с потрясающей Сюзанны Жуанне), где даже так называемые второстепенные роли (Бенджамин Лавернь, Жюдит Шемла, Летиция Эйдо) наполняют своей подлинностью эту захватывающую картину нашего общества.
Зритель проходит вместе с героями все этапы исследования, до конца не понимая, что на самом деле между ними произошло. В ходе разбирательств начинают всплывать сцены, в которых отражаются события той роковой ночи.
Впервые фильм был представлен зрителям на Международном венецианском кинофестивале 9 сентября 2021 года. В этом же месяце картина посетила фестиваль американского кино в Довиле и фестиваль в Цюрихе. Иван Атталь получил награду за лучшую режиссуру и лучший сценарий на фестивале Сан-Жорди в Барселоне в 2022 году.
Лента является адаптацией одноименной книги, написанной Яриной Туиль и вышедшей в 2019 году. В том же году она получила премию Interallié и Гонкуровскую премию литераторов. Сама книга вдохновлена историей изнасилования в Стэнфорде, развернувшейся в 2015-2016 годах.
Фильм стал первой серьезной работой режиссера Ивана Атталя после шести комедий, среди которых «Моя собака Идиот», «Блестяще», «Евреи» и другие. Отмечается, что вдохновением для проекта послужила работа Сидни Люмет «12 разгневанных мужчин» 1957 года.
Шестая совместная работа режиссера Ивана Аттала и его сына, актера Бена Аттала. Сначала он не хотел брать его в проект, но кастинг-директор заверила, что он идеально подходит.
Семейство Фарель знают во всей Франции: Жан — известный ученый, а его жена Клэр — писательница, известная своими радикальными феминистскими взглядами. У них есть красавец сын Александр — студент престижного американского ВУЗа. Приехав в гости к родителям, Александр знакомится с Милой — дочерью нового партнера его матери. Молодые люди легко находят общий язык и вместе отправляются на вечеринку. Следующим утром Мила обвиняет Александра в изнасиловании, тем самым уничтожая репутацию его семьи и запуская необратимый процесс пережевывания всех деталей произошедшего не только органами правосудия, но и всеми СМИ, желающими во что бы то ни стало узнать, кто говорит правду, а кто лжет.