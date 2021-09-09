Дела человеческие, 2021

Суд между мужчиной и женщиной, но прежде всего – между двумя непримиримыми стилями жизни, приглашает зрителя задуматься о сложности человеческих чувств, значении истины и определении невинности.

Режиссер создает неожиданные повороты и линии, чтобы придать истории качество триллера, и поддерживает напряжение таким образом, чтобы посеять сомнения в сознании зрителя, который оказывается на месте присяжного.

Благодаря живой режиссуре и прочно построенному сценарию, сосредоточенному на социологическом исследовании членов окружения главных героев, чтобы лучше понять их поведение и мотивы, фильм собрал безупречный актерский состав (начиная с потрясающей Сюзанны Жуанне), где даже так называемые второстепенные роли (Бенджамин Лавернь, Жюдит Шемла, Летиция Эйдо) наполняют своей подлинностью эту захватывающую картину нашего общества.

Зритель проходит вместе с героями все этапы исследования, до конца не понимая, что на самом деле между ними произошло. В ходе разбирательств начинают всплывать сцены, в которых отражаются события той роковой ночи.