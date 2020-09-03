Любовники, 2020

«Любовники» — история о молодой паре из Франции. Они были счастливы в отношениях. Но роковая ошибка разлучила влюбленных на три года. За этот срок у них появились другие партнеры. Случайная встреча пробуждает былые чувства с новой силой. Пьер Нинэ и Стэйси Мартин в эротическом триллере живого классика французского кинематографа Николь Гарсия.
Лиза — молодая девушка, мечтающая о настоящей любви. Встретив Симона, героиня поняла, что готова прожить с этим человеком всю оставшуюся жизнь. Казалось, свадьба не за горами. Но мужчина против собственной воли становится соучастником преступления. Обстоятельства вынуждают его пуститься в бега. Прежде чем покинуть город, Симон обещает Лизе вернуться. Время идёт, а сообщение от возлюбленного так и не поступает.
Три года спустя француженка решает начать с чистого листа. Она знакомится с Лео — успешным парижским предпринимателем. Между ними завязывается бурный роман, который перерастает в любовь. Лиза отвечает на предложение руки и сердца согласием, после чего молодожены отправляются в путешествие на экзотический остров. Здесь, посреди океана, она вновь встречает Симона. Невзирая на чувства, которые она испытывает к Лео, противостоять искушению невозможно.
За первой изменой следует вторая. Встречи двух любовников становятся все более рискованными. Позабыв о мерах предосторожности, бывшие возлюбленные окунаются в отношения с головой. Если правда всплывет на поверхность, Лиза потеряет мужа, а Симон лишится жизни.
Николь Гарсия не только срежиссировала фильм, но и написала сценарий. Соавтором истории выступил Жак Фьески. Творческий дуэт известен по фильмам «Иллюзия любви», «Соперник», «Балкон с видом на море» и другим.
Французский актер Бенуа Мажимель, сыгравший Лео, уже работал с Гарсия над драмой «Как говорит Шарли».
Рабочее название картины — «Лиза Редлер». Уже после завершения съемок его сменили на «Любовники».
Гарсия начинала свой путь как актриса. Она снималась у таких классиков, как Бертран Блие, Ален Рене, Жан Жиро, Филипп Гаррель и Клод Лелуш.
Производство началось в декабре 2018 года. Студией было объявлено, что звезда «Нимфоманки» и «Страшных сказок» Стэйси Мартин, а также Пьер Нинэ («Франц») и Бенуа Мажимель («Пианистка») присоединились к актерскому составу. Съемки проходили зимой на юге Франции, в Женеве и на острове Маврикий.
Гарсия стремилась уделить атмосфере фатализма особое внимание. По ее словам, большая часть успеха фильма лежит на плечах оператора Кристофа Бокарна («Господин Никто», «Коко до Шанель») и художника-постановщика Тьерри Фламана («Багровые реки», «За облаками»).
Стэйси Мартин, сыгравшая Лизу, пыталась создать канонический образ роковой женщины, ловко манипулирующей чувствами мужчин. Ее героиня заставляет любовников страдать, но при этом пытается не навредить ни одному из них. В интервью актриса призналась, что это самая сложная роль в ее карьере.
Мировая премьера фильма «Любовники» состоялась на Венецианском кинофестивале 3 сентября 2020 года.
Лиза и Симон молоды, прекрасны и безмерно счастливы, но роковые обстоятельства разрушают идиллию. Симон становится преступником поневоле. Он вынужден бежать, разорвав связь с возлюбленной. Спустя три года напрасных ожиданий Лиза выходит замуж. Вместе с мужем она отправляется на экзотический остров в Индийском океане, где, как оказалось, скрывается ее бывший любовник…