Любовники, 2020

«Любовники» — история о молодой паре из Франции. Они были счастливы в отношениях. Но роковая ошибка разлучила влюбленных на три года. За этот срок у них появились другие партнеры. Случайная встреча пробуждает былые чувства с новой силой. Пьер Нинэ и Стэйси Мартин в эротическом триллере живого классика французского кинематографа Николь Гарсия.

Лиза — молодая девушка, мечтающая о настоящей любви. Встретив Симона, героиня поняла, что готова прожить с этим человеком всю оставшуюся жизнь. Казалось, свадьба не за горами. Но мужчина против собственной воли становится соучастником преступления. Обстоятельства вынуждают его пуститься в бега. Прежде чем покинуть город, Симон обещает Лизе вернуться. Время идёт, а сообщение от возлюбленного так и не поступает.

Три года спустя француженка решает начать с чистого листа. Она знакомится с Лео — успешным парижским предпринимателем. Между ними завязывается бурный роман, который перерастает в любовь. Лиза отвечает на предложение руки и сердца согласием, после чего молодожены отправляются в путешествие на экзотический остров. Здесь, посреди океана, она вновь встречает Симона. Невзирая на чувства, которые она испытывает к Лео, противостоять искушению невозможно.

За первой изменой следует вторая. Встречи двух любовников становятся все более рискованными. Позабыв о мерах предосторожности, бывшие возлюбленные окунаются в отношения с головой. Если правда всплывет на поверхность, Лиза потеряет мужа, а Симон лишится жизни.