От рассвета до заката, 2022

Аббревиатура фразы из рекламной брошюры центра для престарелых «Проект понимания терпимости к пожилым американцам» звучит как EAT UP. Это очень важная деталь, которая неспроста появляется в кадре.
Роль главной героини воплотила Дженна Ортега. Актриса запомнилась зрителям во всем мире после выхода на экраны культового хоррора «Крик».
Режиссерами и сценаристами проекта выступили братья Диего и Хулио Альивисы. До этого они уже работали вместе над фильмом ужасов «Хребет дьявола», который появился на большом экране в 2021 году.
Съемочный процесс проходил в испанской столице — Мадриде.
По приказу губернатора полиция устраивает массовые рейды по отлову нелегальных иммигрантов из Латинской Америки, и даже сажает в лагеря их детей, родившихся в США. ДжейПи уже совершеннолетний, но чтобы выйти на свободу и поручиться за мать, он соглашается участвовать в программе по уходу за пожилыми. В компании таких же жертв обстоятельств парень прибывает в дом престарелых и вскоре замечает, что тут творится нечто странное, а руководство и персонал всеми силами пытаются это скрыть.