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American Carnage

От рассвета до заката, 2022

2022 / США
4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Комедийный хоррор о зловещем доме престарелых
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Факты О фильме

Аббревиатура фразы из рекламной брошюры центра для престарелых «Проект понимания терпимости к пожилым американцам» звучит как EAT UP. Это очень важная деталь, которая неспроста появляется в кадре.

Роль главной героини воплотила Дженна Ортега. Актриса запомнилась зрителям во всем мире после выхода на экраны культового хоррора «Крик».

Режиссерами и сценаристами проекта выступили братья Диего и Хулио Альивисы. До этого они уже работали вместе над фильмом ужасов «Хребет дьявола», который появился на большом экране в 2021 году.

Съемочный процесс проходил в испанской столице — Мадриде.

По приказу губернатора полиция устраивает массовые рейды по отлову нелегальных иммигрантов из Латинской Америки, и даже сажает в лагеря их детей, родившихся в США. ДжейПи уже совершеннолетний, но чтобы выйти на свободу и поручиться за мать, он соглашается участвовать в программе по уходу за пожилыми. В компании таких же жертв обстоятельств парень прибывает в дом престарелых и вскоре замечает, что тут творится нечто странное, а руководство и персонал всеми силами пытаются это скрыть.

4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 28 июля 2022
Премьера онлайн 15 июля 2022
Премьера в мире 15 июля 2022
Прокатчик World Pictures
Режиссер
Диего Халливис
Диего Халливис
В ролях
Дженна Ортега
Дженна Ортега
Хорхе Лендеборг мл.
Хорхе Лендеборг мл.
Аллен Мальдонадо
Аллен Мальдонадо
Эрик Дэйн
Эрик Дэйн
Бретт Каллен
Бретт Каллен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма От рассвета до заката 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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