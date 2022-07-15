От рассвета до заката, 2022

Аббревиатура фразы из рекламной брошюры центра для престарелых «Проект понимания терпимости к пожилым американцам» звучит как EAT UP. Это очень важная деталь, которая неспроста появляется в кадре.

Роль главной героини воплотила Дженна Ортега. Актриса запомнилась зрителям во всем мире после выхода на экраны культового хоррора «Крик».

Режиссерами и сценаристами проекта выступили братья Диего и Хулио Альивисы. До этого они уже работали вместе над фильмом ужасов «Хребет дьявола», который появился на большом экране в 2021 году.

Съемочный процесс проходил в испанской столице — Мадриде.