Шимпанзе под прикрытием, 2021

Шпионская комедия рассказывает о необычном агенте ЦРУ — шимпанзе, который участвует в самых сложных и неоднозначных операциях. Как правило, за помощью к главному герою обращаются, когда дело действительно непростое: необходима не только большая сноровка, но и ценный психологический фактор. «Шимпанзе под прикрытием» — идеальный вариант для тех, кто любит простые и незатейливые фильмы, помогающие отвлечься от насущных проблем.

Режиссером картины выступил малоизвестный кинематографист Али Замани, снявший порядка десяти как полнометражных, так и короткометражных фильмов. Тем не менее российский зритель фактически не знаком с творчеством постановщика. Самая известная его картина — «Евроклуб» — могла произвести приятное впечатление на всех, кто ее посмотрел.

Главную роль в «Шимпанзе под прикрытием» исполнила Софиа Алонги. Многие могут помнить ее по роли в научно-фантастическом фильме «Робот Ари», где актриса также сыграла одну из ведущих ролей.

Компанию Софие Алонги на большом экране составил Скип Швинк, снявшийся в одобренном критиками фильме «Минари». Эта картина стала призером независимого фестиваля американского кино «Сандэнс».

«Шимпанзе под прикрытием» — один из немногих фильмов, который дошел до отечественного проката. Для многих зрителей эта картина станет идеальной возможностью провести время в любимом кинотеатре или просто отдохнуть от напряженных будней.