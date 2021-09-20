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Шимпанзе под прикрытием Шимпанзе под прикрытием
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Шимпанзе под прикрытием, 2021

2021 / Франция
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3
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Семейная комедия о необычном шпионе
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Причины посмотреть Факты О фильме

Шпионская комедия рассказывает о необычном агенте ЦРУ — шимпанзе, который участвует в самых сложных и неоднозначных операциях. Как правило, за помощью к главному герою обращаются, когда дело действительно непростое: необходима не только большая сноровка, но и ценный психологический фактор. «Шимпанзе под прикрытием» — идеальный вариант для тех, кто любит простые и незатейливые фильмы, помогающие отвлечься от насущных проблем.

Режиссером картины выступил малоизвестный кинематографист Али Замани, снявший порядка десяти как полнометражных, так и короткометражных фильмов. Тем не менее российский зритель фактически не знаком с творчеством постановщика. Самая известная его картина — «Евроклуб» — могла произвести приятное впечатление на всех, кто ее посмотрел.

Главную роль в «Шимпанзе под прикрытием» исполнила Софиа Алонги. Многие могут помнить ее по роли в научно-фантастическом фильме «Робот Ари», где актриса также сыграла одну из ведущих ролей.

Компанию Софие Алонги на большом экране составил Скип Швинк, снявшийся в одобренном критиками фильме «Минари». Эта картина стала призером независимого фестиваля американского кино «Сандэнс».

«Шимпанзе под прикрытием» — один из немногих фильмов, который дошел до отечественного проката. Для многих зрителей эта картина станет идеальной возможностью провести время в любимом кинотеатре или просто отдохнуть от напряженных будней.

Производством картины занималась французская компания Ace Entertainment, офис которой расположен в Париже. Не так давно именно эта компания выпустила фильм «Робот Ари» с Софией Алонги, а также фантастическую ленту «Руфус: Хроники волшебной страны», в которой снялась Мэдлин Кинтц, еще одна звезда «Шимпанзе под прикрытием».

Известно, что съемки картины «Шимпанзе под прикрытием» проходили в американском штате Оклахома. Они длились в течение нескольких месяцев, в качестве локаций были выбраны красивые жилые районы.

Зрительский рейтинг фильма отмечен как 12+. Это означает, что шпионскую комедию смогут посмотреть в том числе и подростки, которым разрешено покупать билет без участия родителей. Маленькие дети смогут попасть на сеанс в компании взрослых.

Хронометраж «Шимпанзе под прикрытием» составляет всего восемьдесят минут, что достаточно мало по современным параметрам. В то же время за такое время дети не успеют устать от просмотра, а родители точно смогут отдохнуть и привести свои нервы в порядок. В любом случае простой сюжет фильма позволяет ему реализовать свою основную идею в максимально короткий срок.

В мире шпионажа некоторые миссии требуют уникальных агентов, обладающих не только храбростью, но и способностью растопить даже самое злое сердце. Это работа для Шимпанзе под прикрытием! Когда раскрывается противозаконный заговор, ЦРУ обращается к своему необычному оперативнику, чтобы не дать преступлению состояться.

5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 17 марта 2022
Премьера онлайн 20 сентября 2021
Премьера в мире 20 сентября 2021
Возраст 12+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Али Замани
Али Замани
В ролях
Мэдлин Кинтц
Мэдлин Кинтц
Скип Швинк
Скип Швинк
Леа Филпотт
Джинифер Ри
Томас Ривас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шимпанзе под прикрытием 3 постера
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Шимпанзе под прикрытием смотреть онлайн

Шимпанзе под прикрытием
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
vita6167284 29 марта 2022, 15:39
Очень понравился интересны комедийный правда в зале не приятный запах в муссоне зам #4
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14 голосов
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