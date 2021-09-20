Шимпанзе под прикрытием, 2021

Шпионская комедия рассказывает о необычном агенте ЦРУ — шимпанзе, который участвует в самых сложных и неоднозначных операциях. Как правило, за помощью к главному герою обращаются, когда дело действительно непростое: необходима не только большая сноровка, но и ценный психологический фактор. «Шимпанзе под прикрытием» — идеальный вариант для тех, кто любит простые и незатейливые фильмы, помогающие отвлечься от насущных проблем.
Режиссером картины выступил малоизвестный кинематографист Али Замани, снявший порядка десяти как полнометражных, так и короткометражных фильмов. Тем не менее российский зритель фактически не знаком с творчеством постановщика. Самая известная его картина — «Евроклуб» — могла произвести приятное впечатление на всех, кто ее посмотрел.
Главную роль в «Шимпанзе под прикрытием» исполнила Софиа Алонги. Многие могут помнить ее по роли в научно-фантастическом фильме «Робот Ари», где актриса также сыграла одну из ведущих ролей.
Компанию Софие Алонги на большом экране составил Скип Швинк, снявшийся в одобренном критиками фильме «Минари». Эта картина стала призером независимого фестиваля американского кино «Сандэнс».
«Шимпанзе под прикрытием» — один из немногих фильмов, который дошел до отечественного проката. Для многих зрителей эта картина станет идеальной возможностью провести время в любимом кинотеатре или просто отдохнуть от напряженных будней.
Производством картины занималась французская компания Ace Entertainment, офис которой расположен в Париже. Не так давно именно эта компания выпустила фильм «Робот Ари» с Софией Алонги, а также фантастическую ленту «Руфус: Хроники волшебной страны», в которой снялась Мэдлин Кинтц, еще одна звезда «Шимпанзе под прикрытием».
Известно, что съемки картины «Шимпанзе под прикрытием» проходили в американском штате Оклахома. Они длились в течение нескольких месяцев, в качестве локаций были выбраны красивые жилые районы.
Зрительский рейтинг фильма отмечен как 12+. Это означает, что шпионскую комедию смогут посмотреть в том числе и подростки, которым разрешено покупать билет без участия родителей. Маленькие дети смогут попасть на сеанс в компании взрослых.
Хронометраж «Шимпанзе под прикрытием» составляет всего восемьдесят минут, что достаточно мало по современным параметрам. В то же время за такое время дети не успеют устать от просмотра, а родители точно смогут отдохнуть и привести свои нервы в порядок. В любом случае простой сюжет фильма позволяет ему реализовать свою основную идею в максимально короткий срок.
В мире шпионажа некоторые миссии требуют уникальных агентов, обладающих не только храбростью, но и способностью растопить даже самое злое сердце. Это работа для Шимпанзе под прикрытием! Когда раскрывается противозаконный заговор, ЦРУ обращается к своему необычному оперативнику, чтобы не дать преступлению состояться.