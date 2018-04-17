Грешное тело, 2018

Фильм понравится любителям остросюжетных картин, которые держат в напряжении на протяжении всего просмотра. Это криминальная история о девушках, которые с помощью техник соблазна обворовывают богатых мужчин. Однажды им становится известно, что у одного из них есть драгоценности стоимостью в несколько миллионов долларов. Ради этой суммы стоит пойти на риск.

Создатели потрудились над качеством картинки. Облик главных героинь, их сексуальные наряды, атмосфера роскоши, панорамы мегаполиса не оставят равнодушным даже самых взыскательных любителей эстетики.

Важной составляющей сюжета является психологический аспект. Режиссер сыграл на контрасте характеров главных действующих лиц. Каждая из героинь осознанно принимает участие в рискованной афере, однако все они реагируют на экстренные ситуации по-разному. Решительность и робость, напористая бескомпромиссность и душевные терзания тесно переплетаются.

Фильм подойдет для тех, кто любит динамичные сюжеты с многочисленными погонями, преследованиями, драками и сценами насилия. Помимо основных жанровых особенностей триллера, в картине прослеживаются черты детектива и драмы. Присутствует и любовная линия.