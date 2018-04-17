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Постер фильма Грешное тело
4.8
Грешное тело - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Грешное тело
4.8

Грешное тело

, 2018
Body of Sin
США / приключения, криминал, триллер / 18+
Криминальный триллер об аферистках, соблазняющих мужчин
Трейлеры
Постер фильма Грешное тело
4.8
Грешное тело - Дублированный трейлер
Грешное тело  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм понравится любителям остросюжетных картин, которые держат в напряжении на протяжении всего просмотра. Это криминальная история о девушках, которые с помощью техник соблазна обворовывают богатых мужчин. Однажды им становится известно, что у одного из них есть драгоценности стоимостью в несколько миллионов долларов. Ради этой суммы стоит пойти на риск.

Создатели потрудились над качеством картинки. Облик главных героинь, их сексуальные наряды, атмосфера роскоши, панорамы мегаполиса не оставят равнодушным даже самых взыскательных любителей эстетики.

Важной составляющей сюжета является психологический аспект. Режиссер сыграл на контрасте характеров главных действующих лиц. Каждая из героинь осознанно принимает участие в рискованной афере, однако все они реагируют на экстренные ситуации по-разному. Решительность и робость, напористая бескомпромиссность и душевные терзания тесно переплетаются.

Фильм подойдет для тех, кто любит динамичные сюжеты с многочисленными погонями, преследованиями, драками и сценами насилия. Помимо основных жанровых особенностей триллера, в картине прослеживаются черты детектива и драмы. Присутствует и любовная линия.

Слоган сериала звучит так: «За каждый шаг придется платить». На протяжении всей картины главные героини попадают в экстремальные ситуации, рискуют жизнями и нарушают закон. При этом каждый поворот сюжета ясно дает понять, что ни одно деяние не остается безнаказанным, а любой поступок влечет за собой последствия, с которыми придется разбираться.

Режиссерами картины стали Амария Олсон и Обин Олсон, специализирующиеся на жанре триллера. Это не первый их совместный опыт работы в кинематографе. Творческий тандем представляет на суд зрителей такие картины как «Оператор» и «Неизвестный абонент». Помимо режиссуры, пара занимается написанием сценариев.

Одну из главных ролей сыграла Элиша Криис – индийская актриса и ведущая телеканала о путешествиях. Первый актерский опыт получила в 4 классе. Много снималась в фильмах на хинди, после чего стала сотрудничать с американскими режиссерами. В 2014 году открыла продюсерский центр Tigress Pictures в Лос-Анджелесе.

Режиссер Обин Олсон выступил в картине и в качестве оператора. Именно ему фильм обязан эффектностью картины. И динамичные элементы сюжета, и любовные сцены показаны детально и насыщенно. Кстати, рекомендуемое возрастное ограничение для зрителей – 18+.

Две девушки с помощью техник соблазна обкрадывают состоятельных мужчин. Однажды они узнали, что у одной из их жертв есть бриллианты стоимостью миллионы долларов. Теперь жизнь девушек подвергается огромному риску.

В ролях

Элиша Криис
Элиша Криис
Erica
Элли Патрикиос
Элли Патрикиос
Lauren
Марк МакКалло
Марк МакКалло
Mike
Дэнни Арройо
Дэнни Арройо
Purcell
Барри Пьяченте
Барри Пьяченте
Bill
Riccardo Berdini
Tom
Cree Michelle Rogers
Francine
Wesley Graham
Bartender
Режиссер Амария Олсон, Обин Олсон
Сценарист Rod Spence
Композитор Денис Суров
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 17 апреля 2018
Премьера в мире 17 апреля 2018
Дата выхода
12 мая 2022 Россия СБ Фильм
17 апреля 2018 США
15 октября 2019 Южная Корея 12
Бюджет $500 000
Сборы в мире $16 184
Производство DV3 Productions, Olson Pictures
Другие названия
Body of Sin, O Preço da Sedução, Picture 4, Грешное тело, デンジャラス・ボディ

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 11 голосов
4.2 IMDb
Обновлено 12 мая 2022

Трейлеры фильма

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Грешное тело - Дублированный трейлер
Грешное тело Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

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