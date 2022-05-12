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Грешное тело Грешное тело
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Body of Sin

Грешное тело, 2018

2018 / США
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Криминальный триллер об аферистках, соблазняющих мужчин
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм понравится любителям остросюжетных картин, которые держат в напряжении на протяжении всего просмотра. Это криминальная история о девушках, которые с помощью техник соблазна обворовывают богатых мужчин. Однажды им становится известно, что у одного из них есть драгоценности стоимостью в несколько миллионов долларов. Ради этой суммы стоит пойти на риск.

Создатели потрудились над качеством картинки. Облик главных героинь, их сексуальные наряды, атмосфера роскоши, панорамы мегаполиса не оставят равнодушным даже самых взыскательных любителей эстетики.

Важной составляющей сюжета является психологический аспект. Режиссер сыграл на контрасте характеров главных действующих лиц. Каждая из героинь осознанно принимает участие в рискованной афере, однако все они реагируют на экстренные ситуации по-разному. Решительность и робость, напористая бескомпромиссность и душевные терзания тесно переплетаются.

Фильм подойдет для тех, кто любит динамичные сюжеты с многочисленными погонями, преследованиями, драками и сценами насилия. Помимо основных жанровых особенностей триллера, в картине прослеживаются черты детектива и драмы. Присутствует и любовная линия.

Слоган сериала звучит так: «За каждый шаг придется платить». На протяжении всей картины главные героини попадают в экстремальные ситуации, рискуют жизнями и нарушают закон. При этом каждый поворот сюжета ясно дает понять, что ни одно деяние не остается безнаказанным, а любой поступок влечет за собой последствия, с которыми придется разбираться.

Режиссерами картины стали Амария Олсон и Обин Олсон, специализирующиеся на жанре триллера. Это не первый их совместный опыт работы в кинематографе. Творческий тандем представляет на суд зрителей такие картины как «Оператор» и «Неизвестный абонент». Помимо режиссуры, пара занимается написанием сценариев.

Одну из главных ролей сыграла Элиша Криис – индийская актриса и ведущая телеканала о путешествиях. Первый актерский опыт получила в 4 классе. Много снималась в фильмах на хинди, после чего стала сотрудничать с американскими режиссерами. В 2014 году открыла продюсерский центр Tigress Pictures в Лос-Анджелесе.

Режиссер Обин Олсон выступил в картине и в качестве оператора. Именно ему фильм обязан эффектностью картины. И динамичные элементы сюжета, и любовные сцены показаны детально и насыщенно. Кстати, рекомендуемое возрастное ограничение для зрителей – 18+.

Две девушки с помощью техник соблазна обкрадывают состоятельных мужчин. Однажды они узнали, что у одной из их жертв есть бриллианты стоимостью миллионы долларов. Теперь жизнь девушек подвергается огромному риску.

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 12 мая 2022
Премьера в мире 12 мая 2022
Возраст 18+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Амария Олсон
Амария Олсон
В ролях
Элиша Криис
Элиша Криис
Элли Патрикиос
Элли Патрикиос
Марк МакКалло
Марк МакКалло
Дэнни Арройо
Дэнни Арройо
Барри Пьяченте
Барри Пьяченте
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Грешное тело 3 постера
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