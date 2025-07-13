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Киноафиша Статьи Принес вам тест, но не про нашего мальчика: на 5/5 вопросов о Печкине не ответят даже те, кто читал книгу — угадаете, кем была его бабушка?

Принес вам тест, но не про нашего мальчика: на 5/5 вопросов о Печкине не ответят даже те, кто читал книгу — угадаете, кем была его бабушка?

13 июля 2025 18:36
Принес вам тест, но не про нашего мальчика: на 5/5 вопросов о Печкине не ответят даже те, кто читал книгу — угадаете, кем была его бабушка?

Да и о неудавшейся второй половинке почтальона вы вряд ли наслышаны...

Сегодня киноманы отмечают век со дня рождения Бориса Новикова — голоса, который сделал почтальона Печкина не просто героем мультфильма «Трое из Простоквашино», а настоящей легендой для миллионов. Его ворчливый голос, задорный смех и мемные фразы экспромтом — всё это создало образ, который живёт в сердцах уже не одно поколение.

Почтальон Печкин — тот самый зануда, которого одновременно любишь и слегка побаиваешься. Он строгий, любопытный, порой немного вредный, но без него деревня Простоквашино была бы совсем другой.

Каждая серия с его участием — маленький калейдоскоп характерных фраз, ситуаций и смешных недоразумений, которые невозможно забыть. Но что вы знаете о самом Печкине — о его «биографии», привычках и причудах?

В честь столетия Бориса Новикова мы подготовили тест, который проверит ваше знание одного из самых ярких почтовых работников мультфильмов. Здесь собраны вопросы, которые раскроют неожиданные факты из жизни Печкина, а также помогут вспомнить его характер и необычные привычки.

Ранее мы писали: Страшное горе в семье, 6 человек на похоронах: как доживал свой век Борис Новиков — легендарный почтальон Печкин

Фото: Кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино» (1978)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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