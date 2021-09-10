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A Banquet

Опасная вечеринка, 2021

2021 / Великобритания
5.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Британский хоррор о злой силе, вселившейся в девочку-подростка
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Причины посмотреть Факты О фильме

Основой фильма служит внутреннее напряжение, которое не заканчивается: семья переживает одну трагедию, вслед за которой происходит другая.

На фоне устрашающих событий разворачивается настоящая драма о четырех женских персонажах, справляющихся с горем. Каждая из них пытается найти утешение и начать двигаться дальше.

Авторы фильма рассматривают проблемы пищевого поведения и психических расстройств через призму настоящего безумия и средневекового мученичества, а многослойность повествования делает жанр глубже, чем кажется на первый взгляд.

Звуковое и визуальное оформление создают нервозную стилистику фильма. Угловатые интерьеры, мрачная цветокоррекция и замкнутое пространство подчеркивают не только ужас происходящего, но и его особый магнетизм.

Создатели отказались от клише хорроров, выставляя на первый план психологический триллер. Холодная цветовая эстетика, крупные планы, гротескное изображение еды и тяготы семейных взаимоотношений вымещают скримеры и чудовищ.

Фильм является полноценным полнометражным дебютом режиссера Рут Пэкстон, которая ранее занималась созданием короткометражек. До первой работы в жанре хоррора она выступил постановщиком нескольких эпизодов сериала «Ривер-Сити».

Композитором выступил англичанин CJ Mirra (Джон Сэмпсон). В 2018 году он стал номинантом на награду «Лучший звук» премии Британского института независимого кино (BIFA) за работу над фильмом «Испытание временем».

Фильм вошел в главную конкурсную программу кинофестиваля в Торонто, который проходил в период с 9 по 18 сентября 2021 года. В широком прокате лента появилась 10 сентября 2021 года.

Основные кассовые сборы пришлись на США – 4 167 долларов. В совокупности фильм заработал 6 147 долларов без учета РФ. Премьера в российских кинотеатрах стартует 3 марта.

Одну из главных ролей в фильме исполнила британская актриса Сиенна Гиллори, известная зрителям по роли офицера Джилл Валентайн во франшизе «Обитель зла». Она также сыграла в популярных сериалах «Мыслить как преступник», «Лютер» и других.

Овдовевшая Холли потрясена, когда её дочь-подросток Бетси внезапно объявляет, что её тело не принадлежит ей, но является сосудом для некой высшей силы. Бетси полностью отказывается от любой пищи, но при этом совершенно не теряет вес. Для Холли это становится серьёзной проверкой границ того, во что она готова поверить.

5.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 3 марта 2022
Премьера онлайн 18 февраля 2022
Премьера в мире 10 сентября 2021
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Рут Пэкстон
Рут Пэкстон
В ролях
Сиенна Гиллори
Сиенна Гиллори
Линдси Дункан
Линдси Дункан
Руби Стоукс
Руби Стоукс
Джессика Александр
Джессика Александр
Кейн Заджаз
Кейн Заджаз
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Опасная вечеринка 3 постера
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Опасная вечеринка
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После самоубийства мужа Холли остается одна с двумя детьми. Вскоре ее старшая дочь Бетси начинает странно себя вести: размышляет о божественном видении и перестает есть. Мать встревожена, подозревая, что девушка может быть больна анорексией. Спустя время странности лишь усугубляются, а вес Бетси тем временем остается таким же. Опасная вечеринка Картина Рут Пэкстон предлагает несколько объяснений голодания молодой девушки — переживание смерти отца, расстройство пищевого…
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Александр Захаров 11 марта 2022, 22:44
Такая дичь, это что то с чем то...\nНе советую
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Одержимая девушка отказывается от еды в трейлере фильма ужасов «Опасная вечеринка» Критикам режиссерский дебют Рут Пэкстон пришелся по вкусу. 
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6 января 2022 14:29
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