Опасная вечеринка, 2021

Основой фильма служит внутреннее напряжение, которое не заканчивается: семья переживает одну трагедию, вслед за которой происходит другая.

На фоне устрашающих событий разворачивается настоящая драма о четырех женских персонажах, справляющихся с горем. Каждая из них пытается найти утешение и начать двигаться дальше.

Авторы фильма рассматривают проблемы пищевого поведения и психических расстройств через призму настоящего безумия и средневекового мученичества, а многослойность повествования делает жанр глубже, чем кажется на первый взгляд.

Звуковое и визуальное оформление создают нервозную стилистику фильма. Угловатые интерьеры, мрачная цветокоррекция и замкнутое пространство подчеркивают не только ужас происходящего, но и его особый магнетизм.

Создатели отказались от клише хорроров, выставляя на первый план психологический триллер. Холодная цветовая эстетика, крупные планы, гротескное изображение еды и тяготы семейных взаимоотношений вымещают скримеры и чудовищ.