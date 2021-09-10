Опасная вечеринка, 2021

Основой фильма служит внутреннее напряжение, которое не заканчивается: семья переживает одну трагедию, вслед за которой происходит другая.
На фоне устрашающих событий разворачивается настоящая драма о четырех женских персонажах, справляющихся с горем. Каждая из них пытается найти утешение и начать двигаться дальше.
Авторы фильма рассматривают проблемы пищевого поведения и психических расстройств через призму настоящего безумия и средневекового мученичества, а многослойность повествования делает жанр глубже, чем кажется на первый взгляд.
Звуковое и визуальное оформление создают нервозную стилистику фильма. Угловатые интерьеры, мрачная цветокоррекция и замкнутое пространство подчеркивают не только ужас происходящего, но и его особый магнетизм.
Создатели отказались от клише хорроров, выставляя на первый план психологический триллер. Холодная цветовая эстетика, крупные планы, гротескное изображение еды и тяготы семейных взаимоотношений вымещают скримеры и чудовищ.
Фильм является полноценным полнометражным дебютом режиссера Рут Пэкстон, которая ранее занималась созданием короткометражек. До первой работы в жанре хоррора она выступил постановщиком нескольких эпизодов сериала «Ривер-Сити».
Композитором выступил англичанин CJ Mirra (Джон Сэмпсон). В 2018 году он стал номинантом на награду «Лучший звук» премии Британского института независимого кино (BIFA) за работу над фильмом «Испытание временем».
Фильм вошел в главную конкурсную программу кинофестиваля в Торонто, который проходил в период с 9 по 18 сентября 2021 года. В широком прокате лента появилась 10 сентября 2021 года.
Основные кассовые сборы пришлись на США – 4 167 долларов. В совокупности фильм заработал 6 147 долларов без учета РФ. Премьера в российских кинотеатрах стартует 3 марта.
Одну из главных ролей в фильме исполнила британская актриса Сиенна Гиллори, известная зрителям по роли офицера Джилл Валентайн во франшизе «Обитель зла». Она также сыграла в популярных сериалах «Мыслить как преступник», «Лютер» и других.
Овдовевшая Холли потрясена, когда её дочь-подросток Бетси внезапно объявляет, что её тело не принадлежит ей, но является сосудом для некой высшей силы. Бетси полностью отказывается от любой пищи, но при этом совершенно не теряет вес. Для Холли это становится серьёзной проверкой границ того, во что она готова поверить.