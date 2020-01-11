Каникулы в конном лагере, 2020

В фильме показаны все прелести нахождения в летнем лагере. Подъемы с рассветом, новые знакомства и незабываемые приключения преследуют героев на каждом шагу. Подростки борются за внимание и придумывают разные способы, чтобы этого добиться.
Лента раскрывает и взрослых персонажей на руководящих должностях, которые порой поступают ничем не лучше детей. В фильме происходит подмена ролей, где подростки советуют своим старшим товарищам, как поступать в тех или иных ситуациях.
Важная составляющая повествования – это лошади, так как действие происходит в конном лагере. Это отличная возможность со стороны посмотреть, как можно проводить время на отдыхе с животными, взаимодействовать с ними и учиться новому.
В качестве съемочной локации была использована действующая ферма, реальное название которой Black River авторы решили оставить в фильме. Таким образом для ленты не создавали искусственные декорации, а все происходящее можно приравнять к настоящим условиям и еще больше прочувствовать атмосферу происходящего.
Премьера фильма состоялась в Соединенных Штатах 11 января 2020 года. Позже картина вышла в широкий прокат в Канаде, а в Нидерландах состоялся релиз на DVD. Актриса Кортни Алисса Моран была номинирована на премию Young Artist Awards 2021 за роль в ленте.
Бюджет ленты составил около 100 тысяч долларов. Основным местом съемок стал город Кросвелл, штат Мичиган, США. Команда задействовала настоящую ферму и ранчо под названием Black River.
Несколько ключевых персонажей названы в честь своих реальных прототипов с фермы, включая мистера Си, владельца лагеря, рабочего Джерри, и повара Гвен.
В фильмографии режиссера фильма Джоэла Пауля Рейсига большая часть работ связана с животными, в частности, с лошадьми. Ранее он снял картины «Девушка с родео», «Танцующая с лошадьми», а также «Говорящий ежик Энди». Рейсиг выступил в качестве продюсера фильма.
Исполнительницы ролей Джессики, Стэйси и Лизы (Кристин Меллиан, Кристин Рида и Рэйчел Сауэрс) не только выступили в качестве актрис, но и занимались продюсерской деятельностью в проекте.
Начинается новый сезон в летнем конном лагере, но на этот раз все меняется. Назначена новая очень амбициозная вожатая, приезжают новые ученики, среди которых и избалованная блогерша.