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Каникулы в конном лагере Каникулы в конном лагере
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Horse Camp: A Love Tail

Каникулы в конном лагере, 2020

2020 / США
5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Семейный фильм о дружбе и вражде в подростковом лагере
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Причины посмотреть Факты О фильме

В фильме показаны все прелести нахождения в летнем лагере. Подъемы с рассветом, новые знакомства и незабываемые приключения преследуют героев на каждом шагу. Подростки борются за внимание и придумывают разные способы, чтобы этого добиться.

Лента раскрывает и взрослых персонажей на руководящих должностях, которые порой поступают ничем не лучше детей. В фильме происходит подмена ролей, где подростки советуют своим старшим товарищам, как поступать в тех или иных ситуациях.

Важная составляющая повествования – это лошади, так как действие происходит в конном лагере. Это отличная возможность со стороны посмотреть, как можно проводить время на отдыхе с животными, взаимодействовать с ними и учиться новому.

В качестве съемочной локации была использована действующая ферма, реальное название которой Black River авторы решили оставить в фильме. Таким образом для ленты не создавали искусственные декорации, а все происходящее можно приравнять к настоящим условиям и еще больше прочувствовать атмосферу происходящего.

Премьера фильма состоялась в Соединенных Штатах 11 января 2020 года. Позже картина вышла в широкий прокат в Канаде, а в Нидерландах состоялся релиз на DVD.  Актриса Кортни Алисса Моран была номинирована на премию Young Artist Awards 2021 за роль в ленте.

Бюджет ленты составил около 100 тысяч долларов. Основным местом съемок стал город Кросвелл, штат Мичиган, США. Команда задействовала настоящую ферму и ранчо под названием Black River.

Несколько ключевых персонажей названы в честь своих реальных прототипов с фермы, включая мистера Си, владельца лагеря, рабочего Джерри, и повара Гвен.

В фильмографии режиссера фильма Джоэла Пауля Рейсига большая часть работ связана с животными, в частности, с лошадьми. Ранее он снял картины «Девушка с родео», «Танцующая с лошадьми», а также «Говорящий ежик Энди». Рейсиг выступил в качестве продюсера фильма.

Исполнительницы ролей Джессики, Стэйси и Лизы (Кристин Меллиан, Кристин Рида и Рэйчел Сауэрс) не только выступили в качестве актрис, но и занимались продюсерской деятельностью в проекте. 

Начинается новый сезон в летнем конном лагере, но на этот раз все меняется. Назначена новая очень амбициозная вожатая, приезжают новые ученики, среди которых и избалованная блогерша.

5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 16 июня 2022
Премьера в мире 11 января 2020
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Джоэл Пауль Рейсиг
Джоэл Пауль Рейсиг
В ролях
Джейсон Лондон
Джейсон Лондон
Кристин Меллиан
Кристин Меллиан
Ричард Карн
Ричард Карн
Тери Ли
Тери Ли
Гарри Эдвард Карлсон
Гарри Эдвард Карлсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Каникулы в конном лагере 2 постера
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Каникулы в конном лагере
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