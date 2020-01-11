Каникулы в конном лагере, 2020

В фильме показаны все прелести нахождения в летнем лагере. Подъемы с рассветом, новые знакомства и незабываемые приключения преследуют героев на каждом шагу. Подростки борются за внимание и придумывают разные способы, чтобы этого добиться.

Лента раскрывает и взрослых персонажей на руководящих должностях, которые порой поступают ничем не лучше детей. В фильме происходит подмена ролей, где подростки советуют своим старшим товарищам, как поступать в тех или иных ситуациях.

Важная составляющая повествования – это лошади, так как действие происходит в конном лагере. Это отличная возможность со стороны посмотреть, как можно проводить время на отдыхе с животными, взаимодействовать с ними и учиться новому.

В качестве съемочной локации была использована действующая ферма, реальное название которой Black River авторы решили оставить в фильме. Таким образом для ленты не создавали искусственные декорации, а все происходящее можно приравнять к настоящим условиям и еще больше прочувствовать атмосферу происходящего.