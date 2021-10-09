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Постер фильма Безумная дорога
5.5
Безумная дорога - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Безумная дорога
5.5

Безумная дорога

, 2021
Wyrmwood: Apocalypse
Австралия / боевик, ужасы / 18+
Фильм ужасов о мире, населенном зомби
Трейлеры
Постер фильма Безумная дорога
5.5
Безумная дорога - Дублированный трейлер
Безумная дорога  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Начало этой истории было положено в 2014 году, когда зрители увидели фильм «Полынь: Дорога мертвых». Вторая часть трилогии, «Полынь: Хроники мертвецов», появилась на экранах спустя 3 года, в 2017 году. Новый фильм является сиквелом этих картин. В центре событий вновь оказывается механик Барри, который некогда вел счастливую жизнь, пока не столкнулся с зомби-апокалипсисом. 

Мировая премьера картины состоялась в рамках международного кинофестиваля с Ситжесе (Испания) 8 октября 2021 года.

Фильм признан одним из самых ожидаемых картин, которые сняты в жанре постапокалипсиса.

Австралийский независимый зомби-хоррор-фильм «Полынь: Дорога мертвых», приквел этой картины, стал режиссерский дебютом Кия Роуч-Тёрнера. Премьера состоялась 19 сентября 2014 года на фестивале фантастики Fantastic Fest.

Будущее. В зомби не превратились только люди с первой группой крови и отрицательным резус-фактором. Кровь зараженных стали использовать как машинное топливо. Начались эксперименты над зомби. Солдат Риз, занимающийся поимкой выживших в надежде найти лекарство и остановить апокалипсис, соглашается помочь Макси освободить одного человека. На этой дороге мертвых ему придется противостоять не только армии зомби, но и банде бывших соратников.

В ролях

Люк МакКензи
Люк МакКензи
Rhys
Шантэ Барнс-Коуэн
Шантэ Барнс-Коуэн
Maxi
Бьянка Брэди
Бьянка Брэди
Brooke
Джей Галлахер
Джей Галлахер
Barry
Джэйк Райан
Джэйк Райан
The Colonel
Тасиа Залар
Grace
Николас Бошир
The Surgeon General
Tristan McKinnon
Spider
Горан Д’Клюе
Горан Д’Клюе
Doctor
Alex Jewson
Cyborg Zombie
Режиссер Кия Роуч-Тернер
Сценарист Кия Роуч-Тернер, Tristan Roache-Turner
Композитор Майкл Лира
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 9 октября 2021
Дата выхода
6 октября 2022 Россия Экспонента 16+
10 февраля 2022 Австралия MA15+
6 октября 2022 Казахстан 16+
6 октября 2022 Кыргызстан 16+
14 апреля 2022 Сингапур
Сборы в мире $263 293
Производство Apostle Digital, Bronte Pictures, Guerilla Films
Другие названия
Wyrmwood: Apocalypse, Apocalipsis zombie, Ölüm Yolu: Kıyamet, Tận Diệt 2, Wyrmwood 2, Zombie apocalypse, Апокалипсис: Дорога мертвецов, Безумная дорога, Полынь: Апокалипсис, 웜우드: 아포칼립스, ゾンビ・サステナブル, 屍速狂殺2：末世戮

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 15 голосов
5.5 IMDb
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Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Безумная дорога - Дублированный трейлер
Безумная дорога Дублированный трейлер
Безумная дорога - Дублированный трейлер
Безумная дорога Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

viktorpu1986 11 октября 2022, 15:26
Отстой полный, по-моему бюджет этого фильма весь ушел на титры, графика и тд жесть.
Comon 10 октября 2022, 21:08
Первая половина фильма - неплохо, потом трома какая то начинается..
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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