Начало этой истории было положено в 2014 году, когда зрители увидели фильм «Полынь: Дорога мертвых». Вторая часть трилогии, «Полынь: Хроники мертвецов», появилась на экранах спустя 3 года, в 2017 году. Новый фильм является сиквелом этих картин. В центре событий вновь оказывается механик Барри, который некогда вел счастливую жизнь, пока не столкнулся с зомби-апокалипсисом.
Мировая премьера картины состоялась в рамках международного кинофестиваля с Ситжесе (Испания) 8 октября 2021 года.
Фильм признан одним из самых ожидаемых картин, которые сняты в жанре постапокалипсиса.
Австралийский независимый зомби-хоррор-фильм «Полынь: Дорога мертвых», приквел этой картины, стал режиссерский дебютом Кия Роуч-Тёрнера. Премьера состоялась 19 сентября 2014 года на фестивале фантастики Fantastic Fest.
Будущее. В зомби не превратились только люди с первой группой крови и отрицательным резус-фактором. Кровь зараженных стали использовать как машинное топливо. Начались эксперименты над зомби. Солдат Риз, занимающийся поимкой выживших в надежде найти лекарство и остановить апокалипсис, соглашается помочь Макси освободить одного человека. На этой дороге мертвых ему придется противостоять не только армии зомби, но и банде бывших соратников.
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