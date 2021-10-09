Начало этой истории было положено в 2014 году, когда зрители увидели фильм «Полынь: Дорога мертвых». Вторая часть трилогии, «Полынь: Хроники мертвецов», появилась на экранах спустя 3 года, в 2017 году. Новый фильм является сиквелом этих картин. В центре событий вновь оказывается механик Барри, который некогда вел счастливую жизнь, пока не столкнулся с зомби-апокалипсисом.

Мировая премьера картины состоялась в рамках международного кинофестиваля с Ситжесе (Испания) 8 октября 2021 года.

Фильм признан одним из самых ожидаемых картин, которые сняты в жанре постапокалипсиса.

Австралийский независимый зомби-хоррор-фильм «Полынь: Дорога мертвых», приквел этой картины, стал режиссерский дебютом Кия Роуч-Тёрнера. Премьера состоялась 19 сентября 2014 года на фестивале фантастики Fantastic Fest.