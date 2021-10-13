Эта безумная любовь, 2021

Настроение фильма постепенно меняется с развитием сюжета: беззаботное комедийное начало уступает место любовной драме. Происходящее на экране транслируется с точки зрения не только возлюбленных, но и их ребенка.

Лента создана в ретро-стилистике и рассказывает о конце 50-х годов прошлого века. Атмосферу создают яркие старые автомобили, одежда персонажей, теплая цветокоррекция под пленку. Герои меняют наряды и посещают светские мероприятия, а также дурачатся и провоцируют окружающих под веселую музыку.

В картине показана нетипичная пара, отношения которой строятся на обоюдном инфантилизме даже после появления первенца. Влюбленные живут одним днем, не оглядываются на мнение посторонних и хорошо проводят время друг с другом и с семьей.

В фильме отражены не только интересный любовный союз и семейная жизнь, но и психические проблемы, о которых в прошлом столетии не говорили открыто. Главная героиня в одно мгновение из обычного состояния доходит до абсолютного безумия, с чем приходится наугад справляться ее близким.

Лента похожа на сказку о безусловной любви, в которой персонажи клянутся быть друг с другом «в горе и в радости, в болезни и в здравии». Они сталкиваются с множеством трудностей, но стараются вопреки всему оставаться верными своим обещаниям.