Эта безумная любовь, 2021

Настроение фильма постепенно меняется с развитием сюжета: беззаботное комедийное начало уступает место любовной драме. Происходящее на экране транслируется с точки зрения не только возлюбленных, но и их ребенка.
Лента создана в ретро-стилистике и рассказывает о конце 50-х годов прошлого века. Атмосферу создают яркие старые автомобили, одежда персонажей, теплая цветокоррекция под пленку. Герои меняют наряды и посещают светские мероприятия, а также дурачатся и провоцируют окружающих под веселую музыку.
В картине показана нетипичная пара, отношения которой строятся на обоюдном инфантилизме даже после появления первенца. Влюбленные живут одним днем, не оглядываются на мнение посторонних и хорошо проводят время друг с другом и с семьей.
В фильме отражены не только интересный любовный союз и семейная жизнь, но и психические проблемы, о которых в прошлом столетии не говорили открыто. Главная героиня в одно мгновение из обычного состояния доходит до абсолютного безумия, с чем приходится наугад справляться ее близким.
Лента похожа на сказку о безусловной любви, в которой персонажи клянутся быть друг с другом «в горе и в радости, в болезни и в здравии». Они сталкиваются с множеством трудностей, но стараются вопреки всему оставаться верными своим обещаниям.
Оригинальное название ленты En attendant Bojangles дословно переводится как «В ожидании Боджанглза», что является отсылкой к песне, под которую танцуют главные герои. Композиция Mr. Bojangles была создана в 1968 году американским кантри-исполнителем Джерри Джеффом Уокером и впоследствии переделана многими знаменитостями. В фильме хит про сумасбродного бродягу, называющего себя мистером Боджанглзом, звучит в версии Нины Симон.
Картина снята по роману французского прозаика Оливье Бурдо. Книга «В ожидании Боджанглза» стала его вторым произведением после провала. Работу над ней Бурдо начал после увольнения с должности риелтора, а завершил всего спустя семь недель.
Исполнитель главной роли Ромен Дюрис ранее уже работал с режиссером Режисом Руансаром над картиной «Любовь на кончиках пальцев». Обе ленты являются мелодрамами, действия которых происходят в конце 1950-х годов.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире, российский релиз фильма «Эта безумная любовь» был назначен на 5 марта 2022 года, однако в мировом прокате лента стартовала 13 октября 2021 года.
Адаптацией книжной версии для экрана занимался сам Оливье Бурдо. Соавторами сценария выступили Режис Руансар и Ромен Компин, последний ранее работал над другим фильмом режиссера.
Случайное знакомство Камилл и Жоржа стремительно перерастает в счастливый брак с обещанием быть вместе в горе и радости. Эффектная пара живёт роскошно и ярко, они бегут от скуки и банальности, их игры эпатируют окружающих и даже кажутся безумными. Но однажды Камилл заболевает и перестаёт различать, где кончается игра и начинается реальное безумие. Любящему мужу придётся подыгрывать Камилл, разделяя с ней игры её разума и храня верность клятве.