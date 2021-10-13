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En attendant Bojangles

Эта безумная любовь, 2021

2021 / Франция
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Французская драма о любви и стертых границах между фантазией и реальной жизнью
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Причины посмотреть Факты О фильме

Настроение фильма постепенно меняется с развитием сюжета: беззаботное комедийное начало уступает место любовной драме. Происходящее на экране транслируется с точки зрения не только возлюбленных, но и их ребенка.

Лента создана в ретро-стилистике и рассказывает о конце 50-х годов прошлого века. Атмосферу создают яркие старые автомобили, одежда персонажей, теплая цветокоррекция под пленку. Герои меняют наряды и посещают светские мероприятия, а также дурачатся и провоцируют окружающих под веселую музыку.

В картине показана нетипичная пара, отношения которой строятся на обоюдном инфантилизме даже после появления первенца. Влюбленные живут одним днем, не оглядываются на мнение посторонних и хорошо проводят время друг с другом и с семьей. 

В фильме отражены не только интересный любовный союз и семейная жизнь, но и психические проблемы, о которых в прошлом столетии не говорили открыто. Главная героиня в одно мгновение из обычного состояния доходит до абсолютного безумия, с чем приходится наугад справляться ее близким.

Лента похожа на сказку о безусловной любви, в которой персонажи клянутся быть друг с другом «в горе и в радости, в болезни и в здравии». Они сталкиваются с множеством трудностей, но стараются вопреки всему оставаться верными своим обещаниям.

Оригинальное название ленты En attendant Bojangles дословно переводится как «В ожидании Боджанглза», что является отсылкой к песне, под которую танцуют главные герои. Композиция Mr. Bojangles была создана в 1968 году американским кантри-исполнителем Джерри Джеффом Уокером и впоследствии переделана многими знаменитостями. В фильме хит про сумасбродного бродягу, называющего себя мистером Боджанглзом, звучит в версии Нины Симон.

Картина снята по роману французского прозаика Оливье Бурдо. Книга «В ожидании Боджанглза» стала его вторым произведением после провала. Работу над ней Бурдо начал после увольнения с должности риелтора, а завершил всего спустя семь недель.

Исполнитель главной роли Ромен Дюрис ранее уже работал с режиссером Режисом Руансаром над картиной «Любовь на кончиках пальцев». Обе ленты являются мелодрамами, действия которых происходят в конце 1950-х годов.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире, российский релиз фильма «Эта безумная любовь» был назначен на 5 марта 2022 года, однако в мировом прокате лента стартовала 13 октября 2021 года.

Адаптацией книжной версии для экрана занимался сам Оливье Бурдо. Соавторами сценария выступили Режис Руансар и Ромен Компин, последний ранее работал над другим фильмом режиссера.

Случайное знакомство Камилл и Жоржа стремительно перерастает в счастливый брак с обещанием быть вместе в горе и радости. Эффектная пара живёт роскошно и ярко, они бегут от скуки и банальности, их игры эпатируют окружающих и даже кажутся безумными. Но однажды Камилл заболевает и перестаёт различать, где кончается игра и начинается реальное безумие. Любящему мужу придётся подыгрывать Камилл, разделяя с ней игры её разума и храня верность клятве. 

7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 5 марта 2022
Премьера онлайн 4 мая 2022
Премьера в мире 13 октября 2021
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Режис Руансар
Режис Руансар
В ролях
Виржини Эфира
Виржини Эфира
Ромен Дюрис
Ромен Дюрис
Грегори Гадебуа
Грегори Гадебуа
Солан Мачадо Гранер
Солан Мачадо Гранер
Элиза Майо
Элиза Майо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Эта безумная любовь 2 постера
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Пока в российском прокате еще показывают зарубежные фильмы, быстрее идите в кино и забудьтесь в событиях европейской хаотичной жизни. «Эта безумная любовь», локализированное название которой, возможно, не слово в слово передает французское оригинальное наименование, но точно описывает всю канву и идею картины. А актеры главных ролей – Виржини Эфира и Ромен Дюрис – удивляют, успокаивают и становятся лучшими друзьями каждого зрителя. Наверное, встреча Камилл и Жоржа…
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Светлана Лимонова 5 мая 2022, 15:28
Фильм очень понравился, интересный, заставляющий думать и анализировать.
Светлана Лимонова 5 мая 2022, 15:29
Не пожалела, что посмотрела... Фильм заставляет думать и анализировать.
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11 марта 2022 11:59
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