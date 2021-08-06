Хинтерленд: город грехов, 2021

«Хинтерленд: город грехов» — яркий представитель современного кинематографа Австрии, столь редко добирающегося до российских кинотеатров. Масштабная постановка, интригующий сюжет и блистательная игра актеров порадуют всех поклонников триллеров.
Режиссура от оскароносного Штефана Рузовицки, уже давно зарекомендовавшего себя в киноиндустрии. Каждая работа постановщика становится событием. Творения Рузовицки неизменно демонстрируются на крупнейших фестивалях, получая лестные отзывы в прессе. «Хинтерленд» не стал исключением.
Красочный визуальный ряд, созданный с использованием новаторских цифровых технологий. Зрителей ждет максимальное погружение в антураж Европы в период между двумя войнами.
Нестандартная история, закрученная вокруг серийного убийцы, истребляющего выживших ветеранов Первой мировой войны. Через детективную линию раскрываются важные темы, сохраняющие актуальность по сей день.
Этот стильный ретро-триллер подойдет всем, кто соскучился по Голливуду 40-х. На экране поразительно точно воссоздается дух классического нуара. Подобно лучшим образцам жанра, «Хинтерленд» может похвастаться мрачной параноидальной атмосферой, усиливающейся с каждым кадром.
Фильм не имеет отношения к кинофраншизе Роберта Родригеса «Город грехов».
Режиссер Штефан Рузовицки также принимал участие в написании оригинального сценария.
Оператором выступил Бенедикт Нойенфельс, ранее работавший со Штефаном Рузовицки над картинами «Нарцисс и Гольдмунд», «Пациент Зеро», «Ад», «Радикальное Зло» и сериалом «Восемь дней».
Антураж 1920-х годов воссоздавался при помощи компьютерных технологий. Практически все сцены сняты с использованием зеленого экрана.
Премьера состоялась 6 августа 2021 года на 74-м кинофестивале в Локарно, Швейцария.
Вена, 1920 год, серия загадочных убийств с одинаковым почерком. Вернувшийся с войны Петер Перг узнает в жертвах преступлений своих бывших сослуживцев. Кто как не он может помочь в поисках преступника?