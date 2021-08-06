Хинтерленд: город грехов, 2021

«Хинтерленд: город грехов» — яркий представитель современного кинематографа Австрии, столь редко добирающегося до российских кинотеатров. Масштабная постановка, интригующий сюжет и блистательная игра актеров порадуют всех поклонников триллеров.

Режиссура от оскароносного Штефана Рузовицки, уже давно зарекомендовавшего себя в киноиндустрии. Каждая работа постановщика становится событием. Творения Рузовицки неизменно демонстрируются на крупнейших фестивалях, получая лестные отзывы в прессе. «Хинтерленд» не стал исключением.

Красочный визуальный ряд, созданный с использованием новаторских цифровых технологий. Зрителей ждет максимальное погружение в антураж Европы в период между двумя войнами.

Нестандартная история, закрученная вокруг серийного убийцы, истребляющего выживших ветеранов Первой мировой войны. Через детективную линию раскрываются важные темы, сохраняющие актуальность по сей день.

Этот стильный ретро-триллер подойдет всем, кто соскучился по Голливуду 40-х. На экране поразительно точно воссоздается дух классического нуара. Подобно лучшим образцам жанра, «Хинтерленд» может похвастаться мрачной параноидальной атмосферой, усиливающейся с каждым кадром.