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Хинтерленд: город грехов Хинтерленд: город грехов
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Хинтерленд: город грехов, 2021

2021 / Австрия / Люксембург
5.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Австрийский детектив о маньяке, убивающем бывших солдат
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«Хинтерленд: город грехов» — яркий представитель современного кинематографа Австрии, столь редко добирающегося до российских кинотеатров. Масштабная постановка, интригующий сюжет и блистательная игра актеров порадуют всех поклонников триллеров.

Режиссура от оскароносного Штефана Рузовицки, уже давно зарекомендовавшего себя в киноиндустрии. Каждая работа постановщика становится событием. Творения Рузовицки неизменно демонстрируются на крупнейших фестивалях, получая лестные отзывы в прессе. «Хинтерленд» не стал исключением.

Красочный визуальный ряд, созданный с использованием новаторских цифровых технологий.  Зрителей ждет максимальное погружение в антураж Европы в период между двумя войнами.

Нестандартная история, закрученная вокруг серийного убийцы, истребляющего выживших ветеранов Первой мировой войны. Через детективную линию раскрываются важные темы, сохраняющие актуальность по сей день.

Этот стильный ретро-триллер подойдет всем, кто соскучился по Голливуду 40-х. На экране поразительно точно воссоздается дух классического нуара. Подобно лучшим образцам жанра, «Хинтерленд» может похвастаться мрачной параноидальной атмосферой, усиливающейся с каждым кадром.

Фильм не имеет отношения к кинофраншизе Роберта Родригеса «Город грехов».

Режиссер Штефан Рузовицки также принимал участие в написании оригинального сценария.

Оператором выступил Бенедикт Нойенфельс, ранее работавший со Штефаном Рузовицки над картинами «Нарцисс и Гольдмунд», «Пациент Зеро», «Ад», «Радикальное Зло» и сериалом «Восемь дней».

Антураж 1920-х годов воссоздавался при помощи компьютерных технологий. Практически все сцены сняты с использованием зеленого экрана. 

Премьера состоялась 6 августа 2021 года на 74-м кинофестивале в Локарно, Швейцария.

Вена, 1920 год, серия загадочных убийств с одинаковым почерком. Вернувшийся с войны Петер Перг узнает в жертвах преступлений своих бывших сослуживцев. Кто как не он может помочь в поисках преступника?

5.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 3 февраля 2022
Премьера в мире 6 августа 2021
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Штефан Рузовицки
Штефан Рузовицки
В ролях
Муратан Муслу
Муратан Муслу
Лив Лиза Фрис
Лив Лиза Фрис
Макс фон Гробен
Макс фон Гробен
Маргарете Тизель
Маргарете Тизель
Аарон Фриш
Аарон Фриш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хинтерленд: город грехов 4 постера
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Хинтерленд: город грехов
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Питер Перг (Муратан Муслу) возвращается с отрядом бойцов в родную Вену. Позади Первая мировая война, которая унесла миллионы жизней с обеих сторон баррикад, а также изменила до неузнаваемости родину героя. Австро-Венгерской империи больше нет, а новое государство едва встает с колен и формирует обновленные принципы мироустройства. Несколько лет Перг исправно писал письма жене (Мириам Фонтейн), но за последние годы от него не приходило ни весточки — герой оказался в военном…
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