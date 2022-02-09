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Первый встречный, 2022

2022 / США
7.7 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6.1
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Романтическая комедия с Дженнифер Лопес и Оуэном Уилсоном
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сюжет фильма фокусируется на певице по имени Кэт, которая накануне свадьбы узнает о том, что жених, известный музыкальный исполнитель Бастиан, изменяет ей. В итоге главная героиня решает выйти замуж за первого встречного мужчину, которым неожиданно оказывается простой учитель математики. «Первый встречный» — идеальное кино для тех, кто любит романтику и мюзиклы.

Режиссером картины стала американка Кэт Койро, постановщица нескольких эпизодов к сериалам «В Филадельфии всегда солнечно», «Бесстыжие», «Американская семейка», «Прощай навсегда».

Главную женскую роль в «Первом встречном» исполнила Дженнифер Лопес. Для Лопес эта работа стала одной из немногих в мире кино. Большинство россиян знакомы с ней как с певицей в стиле ритм-энд-блюз. Однако Дженнифер довольно успешно работает и в других сферах шоу-бизнеса.

Главную мужскую роль в картине исполнил комедийный актер Оуэн Уилсон, любимый зрителями за свои роли в «Марли и я», «Академия Рашмор», «Полночь в Париже». Не так давно Оуэна можно было увидеть в новом диснеевском сериале «Локи».

«Первый встречный» выходит в российский прокат как раз ко Дню всех влюбленных. Для многих пар эта картина может стать прекрасной возможностью провести вместе выходные или будний вечер.

Одну из небольших ролей в «Первом встречном» исполнит популярный американский ведущий Джимми Фэллон, который, по всей видимости, сыграет самого себя. Для Джимми эта работа не является дебютной, однако опытным актером его тоже крайне сложно назвать.

Официальный релиз фильма запланирован на 10 февраля. В России, как и во многих других странах, «Первый встречный» будет показан в кинотеатрах. Однако цифровая премьера комедии состоится буквально днем позже — на стриминговом сервисе Peacock.

Производство фильма стартовало еще весной 2019 года. Известно, что съемки «Первого встречного» проходили в различных районах Нью-Йорка и были официально завершены в конце осени того же года. Премьера ленты была назначена на 2021 год, но выбыла из графика релизов из-за коронавируса.

Известно, что Дженнифер Лопес также приложила руку к созданию саундтрека для фильма. Вместе со своей командой она записала около восьми песен, который вошли в официальный альбом, посвященный «Первому встречному». В записи треков также участвовал рэпер Малума, который сыграл неверного жениха персонажа Лопес.

В основу сюжета фильма лег одноименный графический роман, который был опубликован в открытом доступе в интернете.

 

Поп-дива Кэт Вальдез и ее жених Бастиан – самая обсуждаемая пара года, миллионы людей следят за каждым их шагом в прямом эфире. Но за секунду до того, как связать себя узами брака с любимым на глазах у толпы фанатов, Кэт узнает, что он ей изменил. Пока весь ее мир рушится, Кэт встречается взглядами с незнакомцем, простым учителем математики, случайно попавшим на концерт, и принимает самое безумное решение – выйти замуж за него. Сможет ли первый встречный стать главным человеком в ее жизни?

7.7 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 10 февраля 2022
Премьера онлайн 11 февраля 2022
Премьера в мире 9 февраля 2022
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Кэт Койро
Кэт Койро
В ролях
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Сара Силверман
Сара Силверман
Уткарш Амбудкар
Уткарш Амбудкар
Джимми Фэллон
Джимми Фэллон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Первый встречный 6 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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Наша рецензия
Она — Кэт Вальдез (Дженнифер Лопес), звезда поп-музыки, которая вот-вот должна выйти замуж (уже в четвертый или пятый раз) за столь же успешного и сладкоголосого, но гораздо более юного Бастиана (Малума). Он — Чарли Гилберт (Оуэн Уилсон), простой учитель математики из Флэтбуша, не расстающийся с вельветом и неловким чувством юмора. Бастиан и Кэт, жизнь которых проходит под неусыпным надзором соцсетей, должны пожениться прямо во время концерта в присутствии зрителей. Чарли,…
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User 20 февраля 2022, 00:57
Легкий, милый фильм) Красивая Ло) \n\nP.S. Только у нас в России могут облить грязью и сказать, что женщине пора на пенсию. Просто позор! Пишут они, а стыдно мне.
Ольга Пономарева 20 февраля 2022, 19:33
Очень понравился фильм ,даже где то прослезилась. Главная песня огонь,поставила на рингтон. Оуен постарел, но сыграл немного нужного чувака.
Лёгкая добрая сказка о любви.
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саундтрек фильма Первый встречный
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