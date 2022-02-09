Первый встречный, 2022

Сюжет фильма фокусируется на певице по имени Кэт, которая накануне свадьбы узнает о том, что жених, известный музыкальный исполнитель Бастиан, изменяет ей. В итоге главная героиня решает выйти замуж за первого встречного мужчину, которым неожиданно оказывается простой учитель математики. «Первый встречный» — идеальное кино для тех, кто любит романтику и мюзиклы.

Режиссером картины стала американка Кэт Койро, постановщица нескольких эпизодов к сериалам «В Филадельфии всегда солнечно», «Бесстыжие», «Американская семейка», «Прощай навсегда».

Главную женскую роль в «Первом встречном» исполнила Дженнифер Лопес. Для Лопес эта работа стала одной из немногих в мире кино. Большинство россиян знакомы с ней как с певицей в стиле ритм-энд-блюз. Однако Дженнифер довольно успешно работает и в других сферах шоу-бизнеса.

Главную мужскую роль в картине исполнил комедийный актер Оуэн Уилсон, любимый зрителями за свои роли в «Марли и я», «Академия Рашмор», «Полночь в Париже». Не так давно Оуэна можно было увидеть в новом диснеевском сериале «Локи».

«Первый встречный» выходит в российский прокат как раз ко Дню всех влюбленных. Для многих пар эта картина может стать прекрасной возможностью провести вместе выходные или будний вечер.