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Исправь меня, если сможешь Исправь меня, если сможешь
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Abbi Fede

Исправь меня, если сможешь, 2020

2020 / Италия / Австрия
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Итальянская комедия о священнике и его подопечных
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие итальянской комедии разворачивается вокруг священника, который глубоко убежден в том, что у каждого человека имеется своя «светлая сторона». Когда в жизни героя появляется агрессивный неофашист Адам, священнослужитель начинает сомневаться в своих убеждениях. «Исправь меня, если сможешь» — идеально подходит тем, кто искренне любит европейское кино. Этот фильм легкий, но с социальной подоплекой, которая понравится тем, кто ищет в фильмах актуальные общественные проблемы.

Постановщиком ленты стал итальянец Джорджо Пазотти, практически неизвестный в отечественных кругах режиссер, который только строит свою карьеру в индустрии. Тем не менее многие могли видеть Пазотти в качестве актера в оскароносной картине «Великая красота» Соррентино.

Главную роль в фильме исполнил итальянский актер Клаудио Амендола, знакомый большинству по своей роли в мини-сериале «Наполеон». Он также появился в картине под названием «Ультра». Компанию ему составил сам Джорджо Пазотти, который выступил в «Исправь меня, если сможешь» еще и в качестве актера.

В картине также можно заметить известного итальянского исполнителя Лоренцо Ренци, который когда-то снимался в популярном детективном сериале «Комиссар Рекс». В свое время это шоу смотрело целое поколение россиян.

«Исправь меня, если сможешь» является ремейком картины под названием «Адамовы яблоки», главную роль в которой исполнил известный датский актер Мадс Миккельсен.

Известно, что картина «Исправь меня, если сможешь» не была показана в итальянских кинотеатрах из-за пандемии коронавируса. Тем не менее фильм попал на большие экраны в Австрии. Релиз прошел в начале 2020 года.

В родной Италии лента вышла сразу на потоковом сервисе под названием RaiPlay. Премьера состоялась в середине лета 2020 года.

Итальянская конференция епископов восприняла «Исправь меня, если сможешь» довольно прохладно. В частности, представители организации посчитали его довольно «проблемным и сложным для восприятия».

Сообщается, что съемки «Исправь меня, если сможешь» проходили в южном Тироле, одной из крупнейших провинций Италии. В производстве картины участвовали также австралийские кинематографисты.

Оригинальная картина «Адамовы яблоки», ремейком которой является «Исправь меня, если сможешь», была крайне тепло принята кинокритиками по всему миру. Более того, фильм был удостоен множества авторитетных премий, в том числе Robert Awards и BIFFF.

В австралийском прокате «Исправь меня, если сможешь» получил название «Все будет хорошо». С чем связано решение о смене названия — не сообщается. При этом во всем остальном мире картина будет показана с оригинальным неймингом.

В Южном Тироле работает священник, который уверен, что в каждом человеке есть доброта. Однажды к нему на реабилитацию попадает неофашист Адам — грубый и циничный преступник. Перед священником стоит непростая задача — перевоспитать Адама. Вот только кто из них кого исправит — большой вопрос.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 27 января 2022
Премьера онлайн 11 июня 2020
Премьера в мире 11 июня 2020
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Джорджо Пазотти
Джорджо Пазотти
В ролях
Клаудио Амендола
Клаудио Амендола
Роберто Нобиле
Роберто Нобиле
Джорджо Пазотти
Джорджо Пазотти
Герти Драссль
Герти Драссль
Марко Борьеро
Марко Борьеро
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Исправь меня, если сможешь 2 постера
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Исправь меня, если сможешь
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Где-то в Южном Тироле под сенью гор живет чудной священник Иван Стурцио (Джорджо Пазотти), который сохраняет необычайный оптимизм и неиссякаемую веру в Бога. К нему то ли на исправительные работы, то ли на реабилитацию неведомо откуда направляют неофашиста Адамо (Клаудио Амендола). Иван просит Адамо избрать для себя цель, и тот в шутку говорит, что хочет испечь шарлотку из яблок, что растут перед церковью. Однако это оказывается не так просто: на яблоню то слетаются вороны, склевывая все…
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