Исправь меня, если сможешь, 2020

Действие итальянской комедии разворачивается вокруг священника, который глубоко убежден в том, что у каждого человека имеется своя «светлая сторона». Когда в жизни героя появляется агрессивный неофашист Адам, священнослужитель начинает сомневаться в своих убеждениях. «Исправь меня, если сможешь» — идеально подходит тем, кто искренне любит европейское кино. Этот фильм легкий, но с социальной подоплекой, которая понравится тем, кто ищет в фильмах актуальные общественные проблемы.

Постановщиком ленты стал итальянец Джорджо Пазотти, практически неизвестный в отечественных кругах режиссер, который только строит свою карьеру в индустрии. Тем не менее многие могли видеть Пазотти в качестве актера в оскароносной картине «Великая красота» Соррентино.

Главную роль в фильме исполнил итальянский актер Клаудио Амендола, знакомый большинству по своей роли в мини-сериале «Наполеон». Он также появился в картине под названием «Ультра». Компанию ему составил сам Джорджо Пазотти, который выступил в «Исправь меня, если сможешь» еще и в качестве актера.

В картине также можно заметить известного итальянского исполнителя Лоренцо Ренци, который когда-то снимался в популярном детективном сериале «Комиссар Рекс». В свое время это шоу смотрело целое поколение россиян.

«Исправь меня, если сможешь» является ремейком картины под названием «Адамовы яблоки», главную роль в которой исполнил известный датский актер Мадс Миккельсен.