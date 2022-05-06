Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Клаустрофобы. Долина дьявола Клаустрофобы. Долина дьявола
Киноафиша Фильмы Клаустрофобы. Долина дьявола
Escape The Field

Клаустрофобы. Долина дьявола, 2022

2022 / США
4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Написать отзыв
Напряженный триллер с непредсказуемым сюжетом о смертельно опасном квесте
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 11
Не пойду 2
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Происходящие события разворачиваются одновременно в бесконечном и довольно замкнутом пространстве – огромном поле, засеянном кукурузой. Персонажи, так же как и зрители, понятия не имеют, что произойдет в следующую секунду. Напряжения добавляет атмосфера «квестов», а также необычные предметы, которые по ходу сюжета появляются у героев.

Создатели не объясняют, каким образом персонажи появились в поле, кто они такие, а также что им делать. Все это зритель разгадывает в «прямом эфире» вместе с героями ленты. Каждое следующее действие на экране предсказать невозможно.

В ленте нет борьбы с пугающими чудовищами, скримеров, однако страх вселяет ощущение неизвестности. Добавляет ужаса паранойя персонажей, их безвыходное положение и действия вслепую.

Для разгадки тайны и поиска выхода из ситуации героям приходится сплотиться. При этом они не знают, кому из людей можно доверять, кто является предателем и есть ли способ выбраться из поля на свободу, а все происходящее забыть, как страшный сон, и больше к этому не возвращаться.

Актриса Елена Джуатко сказала, что это была одна из первых постановок, в которой она начала работу после пандемии. Съемки проходили на улице, и в них было задействовано всего шесть актеров.

Проект снимали в сентябре 2020 года, а завершить его удалось лишь в апреле 2021 года. Несколько актеров, которые были первоначально набраны до пандемии, в итоге выбыли, и продюсерам пришлось их переснимать.

Режиссерский дебют Эмерсона Мура в полнометражном фильме. Съемки проходили в одном городе – канадском Онтарио. В фильме также есть секретная сцена в финальных титрах.

Джордан Клэр Роббинс на съемках подружилась со своим коллегой Тео Росси. Они устраивали для других актеров розыгрыши. Однажды они сделали огромный торт для Тахиры Шариф и поздравили ее с днем рождения. При этом у актрисы праздник состоялся за четыре месяца до этого.

Фактически многие актеры работали за идею, так как после пандемии коронавируса огромных бюджетов у проектов не было. Тео Росси отметил, что на площадке царила дружеская атмосфера и все актеры по-максимуму отдавались съемочному процессу.

Шестеро незнакомцев приходят в себя на кукурузном поле. Они не знают, как и почему там оказались, и зачем у каждого появилось по одному уникальному предмету. Пытаясь действовать сообща и разгадывая всё новые ребусы, они стараются выбраться из ловушки, когда на них нападает зловещее существо, загадочным образом связанное с энергией поля.

4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 28 июля 2022
Премьера онлайн 6 мая 2022
Премьера в мире 6 мая 2022
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Эмерсон Мур
Эмерсон Мур
В ролях
Шейн Уэст
Шейн Уэст
Тео Росси
Тео Росси
Тахира Шариф
Тахира Шариф
Джулиан Федер
Джулиан Федер
Джордан Клер Роббинс
Джордан Клер Роббинс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Клаустрофобы. Долина дьявола 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Незнакомцы пытаются выбраться из убийственного кукурузного поля в трейлере триллера «Долина дьявола» Новый детективный хоррор в духе «Куба» и «Королевской битвы».
Написать
20 апреля 2022 12:38
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Приложение киноафиши