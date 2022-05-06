Клаустрофобы. Долина дьявола, 2022

Происходящие события разворачиваются одновременно в бесконечном и довольно замкнутом пространстве – огромном поле, засеянном кукурузой. Персонажи, так же как и зрители, понятия не имеют, что произойдет в следующую секунду. Напряжения добавляет атмосфера «квестов», а также необычные предметы, которые по ходу сюжета появляются у героев.
Создатели не объясняют, каким образом персонажи появились в поле, кто они такие, а также что им делать. Все это зритель разгадывает в «прямом эфире» вместе с героями ленты. Каждое следующее действие на экране предсказать невозможно.
В ленте нет борьбы с пугающими чудовищами, скримеров, однако страх вселяет ощущение неизвестности. Добавляет ужаса паранойя персонажей, их безвыходное положение и действия вслепую.
Для разгадки тайны и поиска выхода из ситуации героям приходится сплотиться. При этом они не знают, кому из людей можно доверять, кто является предателем и есть ли способ выбраться из поля на свободу, а все происходящее забыть, как страшный сон, и больше к этому не возвращаться.
Актриса Елена Джуатко сказала, что это была одна из первых постановок, в которой она начала работу после пандемии. Съемки проходили на улице, и в них было задействовано всего шесть актеров.
Проект снимали в сентябре 2020 года, а завершить его удалось лишь в апреле 2021 года. Несколько актеров, которые были первоначально набраны до пандемии, в итоге выбыли, и продюсерам пришлось их переснимать.
Режиссерский дебют Эмерсона Мура в полнометражном фильме. Съемки проходили в одном городе – канадском Онтарио. В фильме также есть секретная сцена в финальных титрах.
Джордан Клэр Роббинс на съемках подружилась со своим коллегой Тео Росси. Они устраивали для других актеров розыгрыши. Однажды они сделали огромный торт для Тахиры Шариф и поздравили ее с днем рождения. При этом у актрисы праздник состоялся за четыре месяца до этого.
Фактически многие актеры работали за идею, так как после пандемии коронавируса огромных бюджетов у проектов не было. Тео Росси отметил, что на площадке царила дружеская атмосфера и все актеры по-максимуму отдавались съемочному процессу.
Шестеро незнакомцев приходят в себя на кукурузном поле. Они не знают, как и почему там оказались, и зачем у каждого появилось по одному уникальному предмету. Пытаясь действовать сообща и разгадывая всё новые ребусы, они стараются выбраться из ловушки, когда на них нападает зловещее существо, загадочным образом связанное с энергией поля.