Клаустрофобы. Долина дьявола, 2022

Происходящие события разворачиваются одновременно в бесконечном и довольно замкнутом пространстве – огромном поле, засеянном кукурузой. Персонажи, так же как и зрители, понятия не имеют, что произойдет в следующую секунду. Напряжения добавляет атмосфера «квестов», а также необычные предметы, которые по ходу сюжета появляются у героев.

Создатели не объясняют, каким образом персонажи появились в поле, кто они такие, а также что им делать. Все это зритель разгадывает в «прямом эфире» вместе с героями ленты. Каждое следующее действие на экране предсказать невозможно.

В ленте нет борьбы с пугающими чудовищами, скримеров, однако страх вселяет ощущение неизвестности. Добавляет ужаса паранойя персонажей, их безвыходное положение и действия вслепую.

Для разгадки тайны и поиска выхода из ситуации героям приходится сплотиться. При этом они не знают, кому из людей можно доверять, кто является предателем и есть ли способ выбраться из поля на свободу, а все происходящее забыть, как страшный сон, и больше к этому не возвращаться.