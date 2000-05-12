Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Брат 2 Брат 2
Киноафиша Фильмы Брат 2

Брат 2, 2000

2000 / США / Россия
8.6 Оцените
136 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
Данила Багров борется за справедливость и мстит за друзей!
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

После событий первой части проходит несколько лет. Данила Багров и его сослуживцы становятся героями телевизионной передачи о героях чеченской войны. Один из его боевых товарищей, Константин Громов, рассказывает о неприятной ситуации, в которую попал его брат-близнец. Хоккеист Дмитрий Громов подписал контракт с американским бизнесменом Ричардом Мэннисом, а тот присвоил себе все деньги спортсмена. Узнав о том, что Мэннис прибудет в Москву, Костя собирается с ним встретиться для серьезного разговора, но погибает. Данила Багров решает разобраться с виновниками…

  • Съемки фильма частично проходили в США. Так, например, ряд сцен был снят на Брайтон-Бич, а также в украинском районе Чикаго, известном под названием Украинская деревня. 
  • В США съемочная группа отправилась в “черный квартал”, куда сами американцы и гости страны предпочитают не заглядывать. Вопреки предубеждению, местные жители отнеслись к киношникам мирно, мало того, среди них нашелся поклонник фильма “Брат” (1997). 
  • Певица Ирина Салтыкова не только сыграла в фильме саму себя, но и предоставила для съемок собственные апартаменты. 
  • Во время съемок драки в “черном” гетто Сергею Бодрову сломали два ребра. Дело в том, что режиссер Алексей Балабанов хотел добиться большей достоверности на экране, а потому попросил темнокожих статистов бить сильнее.

Участвуя в программе на телевидении, Данила Багров встречает своих друзей по Чечне. Одного из них внезапно убивают. Данила знает, что у того были неприятности из-за брата-хоккеиста в Америке. Данила должен разобраться.

Теперь его фотография ходит по рукам русской и американской мафии. Новоявленные «Аль Капоне» понимают, что нарвались на профессионала…

8.6 Оцените
136 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 24 марта 2022
Премьера в мире 12 мая 2000
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Алексей Балабанов
Алексей Балабанов
В ролях
Сергей Бодров мл.
Сергей Бодров мл.
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Ирина Салтыкова
Кирилл Пирогов
Кирилл Пирогов
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Алексей Октябринович (2017)
0
Жмурки
Жмурки (2005)
7.121212
Брат
Брат (1997)
8.7047615
Фильм находится в подборках
Фильмы про братву Фильмы про братву
Фильмы про друзей Фильмы про друзей
Лучшие русские криминальные фильмы Лучшие русские криминальные фильмы
Фильмы про бандитов Фильмы про бандитов
Постер фильма Брат 2 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Брат 2 смотреть онлайн

Брат 2
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Жмурки
 
Брат
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
User 30 марта 2022, 08:28
Крутить такое старье да еще за бабки лицемерие 2022👌🏻😒
User 24 марта 2022, 19:04
Сила в правде, у кого правда тот и сильнее
Отзывы Написать
136 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Виктор Сухоруков убеждал Алексея Балабанова взяться за третью часть «Брата» У актера даже был готов сюжет.
Написать
2 февраля 2022 16:06
«Брат» и «Брат 2» вышли на Netflix: Что говорят иностранные зрители о культовой дилогии Алексея Балабанова На западе фильм с Сергеем Бодровым по-прежнему очень любят.
Написать
28 июня 2021 09:52
Netflix приобрел права на показ фильмов «Брат» и «Брат 2» Дилогия с Сергеем Бодровым уже доступна для просмотра онлайн.
Написать
1 июня 2021 11:25
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Приложение киноафиши