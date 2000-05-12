Брат 2, 2000

После событий первой части проходит несколько лет. Данила Багров и его сослуживцы становятся героями телевизионной передачи о героях чеченской войны. Один из его боевых товарищей, Константин Громов, рассказывает о неприятной ситуации, в которую попал его брат-близнец. Хоккеист Дмитрий Громов подписал контракт с американским бизнесменом Ричардом Мэннисом, а тот присвоил себе все деньги спортсмена. Узнав о том, что Мэннис прибудет в Москву, Костя собирается с ним встретиться для серьезного разговора, но погибает. Данила Багров решает разобраться с виновниками…
Участвуя в программе на телевидении, Данила Багров встречает своих друзей по Чечне. Одного из них внезапно убивают. Данила знает, что у того были неприятности из-за брата-хоккеиста в Америке. Данила должен разобраться.
Теперь его фотография ходит по рукам русской и американской мафии. Новоявленные «Аль Капоне» понимают, что нарвались на профессионала…