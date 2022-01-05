Код 355, 2022

Действие нового шпионского триллера «Код 355» разворачивается в альтернативном мире, где важнейшая технология оказывается в руках злодейской организации. В итоге, главная героиня — агент ЦРУ — вынуждена объединиться со своими формальными соперницами, чтобы вместе выступить против врага. «Код 355» — идеальный вариант для тех, кто любит криминальные боевики с неожиданными поворотами сюжета.

Постановщиком картины стал британец Саймон Кинберг, известный, в частности, как продюсер супергеройской франшизы о Людях Икс. Кроме того, Кинберг принимал непосредственное участие в создании культового сериала «Легион». «Код 355» стал его третьим проектом в качестве режиссера.

Главную роль в фильме исполнила американская актриса Джессика Честейн, широко известная по своим работам в «Прислуге», «Интерстелларе», «Марсианине» и многих других лентах. Не так давно Джессику можно было увидеть в сериале «Сцены из супружеской жизни», за который она была номинирована на престижную кинопремию.

Компанию Честейн в фильме составит оскароносная лауреатка Лупита Нионго, известная по картине «Двенадцать лет рабства», а также немецкая актриса Диана Крюгер, которую многие помнят по комедийному боевику «Бесславные ублюдки». Небольшую роль в «Коде 355» сыграла Пенелопа Крус.

«Код 355» — редкий представитель жанра шпионского боевика. Такие фильмы почти перестали появляться в мировом прокате. Именно по этой причине лента как минимум заслуживает вашего внимания.