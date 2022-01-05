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Код 355 Код 355
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The 355

Код 355, 2022

2022 / США / Китай
6.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
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Боевик о женщинах-спецагентах с Пенелопой Крус и Джессикой Честейн в главных ролях
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие нового шпионского триллера «Код 355» разворачивается в альтернативном мире, где важнейшая технология оказывается в руках злодейской организации. В итоге, главная героиня — агент ЦРУ — вынуждена объединиться со своими формальными соперницами, чтобы вместе выступить против врага. «Код 355» — идеальный вариант для тех, кто любит криминальные боевики с неожиданными поворотами сюжета.

Постановщиком картины стал британец Саймон Кинберг, известный, в частности, как продюсер супергеройской франшизы о Людях Икс. Кроме того, Кинберг принимал непосредственное участие в создании культового сериала «Легион». «Код 355» стал его третьим проектом в качестве режиссера.

Главную роль в фильме исполнила американская актриса Джессика Честейн, широко известная по своим работам в «Прислуге», «Интерстелларе», «Марсианине» и многих других лентах. Не так давно Джессику можно было увидеть в сериале «Сцены из супружеской жизни», за который она была номинирована на престижную кинопремию.

Компанию Честейн в фильме составит оскароносная лауреатка Лупита Нионго, известная по картине «Двенадцать лет рабства», а также немецкая актриса Диана Крюгер, которую многие помнят по комедийному боевику «Бесславные ублюдки». Небольшую роль в «Коде 355» сыграла Пенелопа Крус.

«Код 355» — редкий представитель жанра шпионского боевика. Такие фильмы почти перестали появляться в мировом прокате. Именно по этой причине лента как минимум заслуживает вашего внимания.

По последним данным, «Код 355» оглушительно провалился в домашнем прокате. При бюджете в семьдесят пять миллионов долларов фильм смог собрать чуть более пяти миллионов. В данный момент создатели шпионского боевика надеются на мировой прокат, который сможет помочь им «спасти» свой проект — «Код 355» только должен получить прокат в Европе и в Китае.

В названии фильма кроется отсылка к кодовому имени легендарной шпионки, которая действовала во время Американской революции. Считается, что агент 355 была одной из первых американских шпионок, ее личность до сих пор остается неизвестной.

Съемки ленты стартовали еще в 2019 году, в качестве локаций были выбраны Лондон, Марокко, Париж и ряд других всемирно известных городов. Изначально релиз фильма должен был состояться в начале 2021 года, но из-за распространения коронавируса его перенесли на начало 2022 года. Будем надеяться, что премьера все-таки состоится.

Одну из мужских ролей в фильме исполнил румынский актер Себастиан Стэн, широко известный по марвеловской кинофраншизе «Мстители», где он сыграл роль Зимнего солдата, ближайшего соратника Капитана Америки. Стэн также появился в фильмах «Тоня против всех» и «Марсианин».

Пять женщин вместе противостоят глобальной организации, владеющей мощным оружием. Героини создают группу под кодовым названием «355» и пытаются сделать все, чтобы спасти мир от погружения в полный хаос.

6.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 20 января 2022
Премьера онлайн 10 марта 2022
Премьера в мире 5 января 2022
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Саймон Кинберг
Саймон Кинберг
В ролях
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Лупита Нионго
Лупита Нионго
Бинбин Фань
Бинбин Фань
Эдгар Рамирес
Эдгар Рамирес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Код 355 9 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Код 355 смотреть онлайн

Код 355
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
С конца 2010-х начала появляться целая плеяда блокбастеров, где традиционно мужские роли занимают женщины. Несмотря на шквал критики, подобное смещение так или иначе идет на пользу Голливуду – зритель привыкает видеть разнообразие на экране, а некоторые проекты даже получаются удачными. Основной проблемой подобных экспериментов является то, что сценаристы (как правило, мужчины) чаще всего просто меняют мужскую команду на женскую, не удосуживаясь как следует поработать над сценарием.…
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Елена Несмеева 25 января 2022, 15:51
Очень смотрибельный фильм! В духе " Пороховой коктейль! Однозначно рекомендую к просмотру.
User 1 февраля 2022, 06:03
Такое ..
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24 голоса
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
15 интересных мартовских новинок кино на Okko Киноафиша подготовила подборку лучших новинок кино, которые будут доступны для онлайн-просмотра на Okko в марте 2022 года.  
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10 марта 2022 16:58
«Человек-паук: Нет пути домой» остается лидером проката, тогда как шпионский боевик «Код 355» с треском провалился Кинокомикс о Питере Паркере смог превзойти в американском прокате «Мир Юрского периода» и «Титаник».
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10 января 2022 14:11
Ожидаемые премьеры фильмов 2022: от приквела Kingsman до продолжения «Аватара» Если вы ломаете голову, что посмотреть в кино, ознакомьтесь с нашим списком новинок 2022 года. В нашей новой подборке мы расскажем вам о самых ожидаемых премьерах грядущего года – от зрелищных блокбастеров до авторских картин.
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1 января 2022 12:06
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