Код 355, 2022

Действие нового шпионского триллера «Код 355» разворачивается в альтернативном мире, где важнейшая технология оказывается в руках злодейской организации. В итоге, главная героиня — агент ЦРУ — вынуждена объединиться со своими формальными соперницами, чтобы вместе выступить против врага. «Код 355» — идеальный вариант для тех, кто любит криминальные боевики с неожиданными поворотами сюжета.
Постановщиком картины стал британец Саймон Кинберг, известный, в частности, как продюсер супергеройской франшизы о Людях Икс. Кроме того, Кинберг принимал непосредственное участие в создании культового сериала «Легион». «Код 355» стал его третьим проектом в качестве режиссера.
Главную роль в фильме исполнила американская актриса Джессика Честейн, широко известная по своим работам в «Прислуге», «Интерстелларе», «Марсианине» и многих других лентах. Не так давно Джессику можно было увидеть в сериале «Сцены из супружеской жизни», за который она была номинирована на престижную кинопремию.
Компанию Честейн в фильме составит оскароносная лауреатка Лупита Нионго, известная по картине «Двенадцать лет рабства», а также немецкая актриса Диана Крюгер, которую многие помнят по комедийному боевику «Бесславные ублюдки». Небольшую роль в «Коде 355» сыграла Пенелопа Крус.
«Код 355» — редкий представитель жанра шпионского боевика. Такие фильмы почти перестали появляться в мировом прокате. Именно по этой причине лента как минимум заслуживает вашего внимания.
По последним данным, «Код 355» оглушительно провалился в домашнем прокате. При бюджете в семьдесят пять миллионов долларов фильм смог собрать чуть более пяти миллионов. В данный момент создатели шпионского боевика надеются на мировой прокат, который сможет помочь им «спасти» свой проект — «Код 355» только должен получить прокат в Европе и в Китае.
В названии фильма кроется отсылка к кодовому имени легендарной шпионки, которая действовала во время Американской революции. Считается, что агент 355 была одной из первых американских шпионок, ее личность до сих пор остается неизвестной.
Съемки ленты стартовали еще в 2019 году, в качестве локаций были выбраны Лондон, Марокко, Париж и ряд других всемирно известных городов. Изначально релиз фильма должен был состояться в начале 2021 года, но из-за распространения коронавируса его перенесли на начало 2022 года. Будем надеяться, что премьера все-таки состоится.
Одну из мужских ролей в фильме исполнил румынский актер Себастиан Стэн, широко известный по марвеловской кинофраншизе «Мстители», где он сыграл роль Зимнего солдата, ближайшего соратника Капитана Америки. Стэн также появился в фильмах «Тоня против всех» и «Марсианин».
Пять женщин вместе противостоят глобальной организации, владеющей мощным оружием. Героини создают группу под кодовым названием «355» и пытаются сделать все, чтобы спасти мир от погружения в полный хаос.