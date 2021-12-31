Кукла. Последнее проклятье, 2021

События разворачиваются в 80-е годы. Атмосферу того исторического периода подчеркивает художественное оформление – дизайн помещений, одежда героев и общая стилистика, которая выдержана в кадре.

В фильме есть трибьют-сцены, с помощью которых режиссер отсылает зрителей к классическим фильмам ужасов, таким как «Экзорцист», «Кэрри», «Ужас Амитивилля», «Сияние» и т. д.

Режиссером выступил Генри Бедуэлл, известный также в качестве продюсера, оператора, монтажера и сценариста. Он специализируется на фильмах таких жанров, как ужасы и комедия. В 2017 году появился в кадре короткометражной ленты Viral SDT: Torture Porn, попробовав себя в актерском амплуа.