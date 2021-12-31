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Кукла. Последнее проклятье Кукла. Последнее проклятье
Киноафиша Фильмы Кукла. Последнее проклятье
Karem, la posesión

Кукла. Последнее проклятье, 2021

2021 / Мексика
4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Фильм ужасов о злом демоне, вселившемся в тело маленькой девочки
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Факты О фильме

События разворачиваются в 80-е годы. Атмосферу того исторического периода подчеркивает художественное оформление – дизайн помещений, одежда героев и общая стилистика, которая выдержана в кадре.

В фильме есть трибьют-сцены, с помощью которых режиссер отсылает зрителей к классическим фильмам ужасов, таким как «Экзорцист», «Кэрри», «Ужас Амитивилля», «Сияние» и т. д.

Режиссером выступил Генри Бедуэлл, известный также в качестве продюсера, оператора, монтажера и сценариста. Он специализируется на фильмах таких жанров, как ужасы и комедия. В 2017 году появился в кадре короткометражной ленты Viral SDT: Torture Porn, попробовав себя в актерском амплуа.

Древний демон Наро вселяется в тело маленькой девочки и наделяет ее сверхъестественной силой. Поначалу девочка воспринимает все, что с ней происходит, как игру. Она общается с демоном при помощи дневника, тот помогает ей разобраться с проблемами в школе. Однако, постепенно она перестает контролировать себя, и теперь смертельная опасность грозит окружающим её людям.

4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 21 июля 2022
Премьера онлайн 29 марта 2022
Премьера в мире 31 декабря 2021
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Генри Бедуэлл
Генри Бедуэлл
В ролях
Доминика Палета
Доминика Палета
Ракель Родригес
Ракель Родригес
Даниэль Мартинес
Даниэль Мартинес
Рамон Медина
Рамон Медина
Миранда Кэй
Миранда Кэй
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кукла. Последнее проклятье 2 постера
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Нивада
18:00 от 2000 ₽ 21:30 от 2000 ₽
Победа
19:00 от 320 ₽
Полное расписание и билеты
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры

«Кукла. Последнее проклятье» в кинотеатрах

Завтра 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Кукла. Последнее проклятье»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
18:00 от 2000 ₽ 21:30 от 2000 ₽
Победа Крестьянская Застава
2D
19:00 от 320 ₽
Радуга Кино Технопарк
2D
19:55 от 400 ₽ 21:40 от 420 ₽
Полное расписание и билеты
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