Русские грузины. Фильм второй, 2022

Вторая часть проекта Леонида Парфенова «Русские грузины» начнется с рассказа об оформлении Сталиным русского патриотического подъема в Отечественную войну, после чего захватит послевоенный период — сталинский русский стиль и недолгий тандем Берии с Маленковым. Затем перенесет нас в «оттепель». Период новых героев — поэта с гитарой Булата Окуджавы и кинорежиссеров Михаила Калатозова (Каталозишвили), Марлена Хуциева (Хуцишвили) и Георгия Данелии. Путешествие закончится историями звезд послесоветского времени — Церетели, Цискаридзе, Лепса (Лепсверидзе), Тутберидзе и Акунина (Чхартишвили).