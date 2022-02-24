Русские грузины. Фильм второй, 2022

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о выходе в прокат О фильме Вторая часть проекта Леонида Парфенова «Русские грузины» начнется с рассказа об оформлении Сталиным русского патриотического подъема в Отечественную войну, после чего захватит послевоенный период — сталинский русский стиль и недолгий тандем Берии с Маленковым. Затем перенесет нас в «оттепель». Период новых героев — поэта с гитарой Булата Окуджавы и кинорежиссеров Михаила Калатозова (Каталозишвили), Марлена Хуциева (Хуцишвили) и Георгия Данелии. Путешествие закончится историями звезд послесоветского времени — Церетели, Цискаридзе, Лепса (Лепсверидзе), Тутберидзе и Акунина (Чхартишвили). Развернуть мало голосов Оцените 4 голоса Продолжительность 1 час 37 минут Год выпуска 2022 Премьера в России 24 февраля 2022 Премьера в мире 24 февраля 2022 Возраст 16+ Прокатчик Центр документального кино Режиссер Сергей Нурмамед В ролях Леонид Парфенов Все актеры и съемочная группа 1 постер

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