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Русские грузины. Фильм второй Русские грузины. Фильм второй
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Русские грузины. Фильм второй, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Вторая часть проекта Леонида Парфенова «Русские грузины» начнется с рассказа об оформлении Сталиным русского патриотического подъема в Отечественную войну, после чего захватит послевоенный период — сталинский русский стиль и недолгий тандем Берии с Маленковым. Затем перенесет нас в «оттепель». Период новых героев — поэта с гитарой Булата Окуджавы и кинорежиссеров Михаила Калатозова (Каталозишвили), Марлена Хуциева (Хуцишвили) и Георгия Данелии. Путешествие закончится историями звезд послесоветского времени — Церетели, Цискаридзе, Лепса (Лепсверидзе), Тутберидзе и Акунина (Чхартишвили).

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Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 24 февраля 2022
Премьера в мире 24 февраля 2022
Возраст 16+
Прокатчик Центр документального кино
Режиссер
Сергей Нурмамед
Сергей Нурмамед
В ролях
Леонид Парфенов
Леонид Парфенов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Русские грузины. Фильм второй 1 постер
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